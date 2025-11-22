Güzel soru, doğru cevap

"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 KASIM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Faruk ÇAKIR
22 Kasım 2025, Cumartesi
Cehaletten kaynaklanan sebeplerle dünya genelinde İslâm’dan ve Müslümanlardan ‘korku’nun (İslâmofobi) olduğunu biliyoruz.

Uluslararası ifsat şebekeleri de her fırsatı değerlendirip bu korkuyu yaymak ve canlı tutmak istiyorlar. İnsanların bilmedikleri ve tanımadıkları ‘şey’lere düşman olması da beklenen bir neticedir. İslâm’ı doğru tanımayanların, hayallerindeki İslâm’a karşı olmaları kimseyi şaşırtmamalı. 

İngiltere gibi ülkelerde de “İslâmafobi”yi yaymak isteyen mihraklar vardır ve gelen haberlere göre bu noktada da kısmen başarılı oluyorlar. “İslâm’dan korku” meselesi İngiltere siyasetinde de konu edilmiş ve güzel bir soruya doğru bir cevap verilmiş.

Konu ile ilgili haber özetle şöyle: “İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Müslümanlara yönelik nefretin “kabul edilemez” olduğunu belirterek, artan nefret söylemi vakalarının ele alınması gerektiğini bildirdi. Starmer, İngiltere Parlamentosu’nda düzenlenen haftalık “Başbakan’a Sorular” oturumunda, milletvekillerinin gündemdeki konulara ilişkin sorularını cevapladı. İktidardaki İşçi Partisi milletvekili Afzal Khan, Başbakan Starmer’a, “İngiltere’de Müslümanlara yönelik nefretin rekor seviyelere ulaştığı göz önüne alındığında, Başbakan, artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele etmek için hükümetin atacağı adımları özetleyebilir mi?” sorusunu yöneltti.

“Starmer, milletvekilinin sorusuna verdiği cevaba, bu önemli konuyu gündeme getirdiği için Khan’a teşekkür ederek başladı. Milletvekilinin, bu konuyla mücadeleyi daima güçlü şekilde savunduğunu vurgulayan Starmer, şu ifadeleri kullandı: ‘Müslümanlara karşı nefret kabul edilemez ve toplumumuzda yeri yok. Bu olaylardaki artış ele alınmalı. Bu sebeple, ülke çapındaki camileri ve Müslümanlara yönelik inanç temelli okulları korumak için fonları artırıyoruz, Müslümanlara yönelik nefreti izlemek ve mağdurları desteklemek için yeni bir fon duyurduk ve Müslümanlara yönelik nefretin tanımını belirlemek için çalışmaya devam ediyoruz.”‘ (aa, 19 Kasım 2025)

Başka bir haberde İktidardaki İşçi Partisi milletvekili Afzal Khan, İslâmofobik nefret suçlarının 2023’ten bu yana yüzde 92 arttığını, bu yıl din temelli nefret suçlarının yüzde 45’inin Müslümanlara yönelik olduğunu aktarmış. (aa.com.tr, 20 Kasım 2025)

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in “güzel cevabı”nın sözde kalmaması ve hayata geçmesi en büyük temennimiz...

