"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Hangi problemi çözdünüz ki?

Faruk ÇAKIR
26 Kasım 2025, Çarşamba
Tabiî ki dilin kemiği yok. Hele bir de medya gücünü ‘gerçekleri örtmek’ için kullanabiliyorsanız mesele yok. Bu durumda yanlışı doğru, hatayı sevap, çirkini güzel gösterme imkânı da bulursunuz.

Türkiye’yi idare edenler yıllardan beri bunu yapıyor ve görünüşe göre de başarılı oluyorlar. Ancak gerçekler karşısında ‘yanlış’ların uzun dönemde galip gelmesi mümkün olur mu? 20 ya da 30 yıl süren işlerin ‘kısa’ olduğunu söylemek elbette kolay değil. Ancak bir milletin tarihi düşünüldüğünde değil 30, 90 yıl da kısa sayılabilir.

Türkiye’yi idare edenler, bir beyanlarında “Eğitimle ilgili sorunların tamamını çözdük iddiasında da değiliz” demişler. Bu açıklamadan şu anlam çıkmaz mı: Ülkemizin 99 meselesi vardı ve biz bunun sadece eğitim hariç olmak üzere 98 adedini çözdük. 

Peki, Türkiye ve dünya gerçekleri bu beyanı doğrular mı, tasdik eder mi? Vatandaşa sorulsa ekseriyet problemlerin çoğunun devam ettiğini ve hatta bazılarının daha da arttığını söylemeyecek mi?

Elbette eğitim meselesi, iktidarın sınıfta kaldığı konulardan biridir ve bu noktadaki itiraf ilk defa dile getirilmiyor. Çok defa yapılan açıklamalarda “Eğitim konusunda başarılı olamadık” demişlerdir. Ancak bu itiraf, başka konularda başarılı olduklarını kesin olarak göstermez.

Herkesin dilinde olduğu üzere, iktidar ve Türkiye’yi idare edenler yine çok iddialı oldukları ekonomi ve dış politika konusunda sınıfı geçebilirler mi? Hayat pahalılığına bir çare bulunabildi mi? Enflasyon bildiğiniz gibi... Düşünün ki 2025 yılının sonuna gelindi ve resmi açıklamalara göre yüzde 30 civarındaki enflasyonla neredeyse övünecekler. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere çoğu ‘doğru idare edilen ülkeler’de yıllık enflasyon tek hane ile ifade edildiği halde onlar bu rakamlarla bile övünmüyor. Peki, bizim idarecilerimiz nasıl oluyor da yüzde 30 nispetindeki bir enflasyon nispetini başarılarına delil olarak sunuyorlar?

Benzer şekilde dış politikadaki gelişmeler ne ölçüde milletimiz ve ülkemizin menfaati yönünde gelişiyor? Geriye doğru bakıldığında Irak, Suriye ve Mısır konusundaki politikaların büyük ölçüde iflas ettiğini kim inkâr edebilir? Mısır’daki idare ile en üst seviyede kavga edenlerin daha sonra neler yaptıklarını millet görmedi mi? Burada yanlış olan en baştaki ölçüsüz kavgaydı. Yoksa bütün dünya ülkeleri ile diplomasi çerçevesinde işlerin yürütülmesi en doğru olandır. Suriye meselesi de yine Türkiye’yi idare edenlerin sunduğu gibi gelişmedi. Ve işin nerelere gideceği de şüpheli... 

Dolayı ile “Eğitimle ilgili sorunların tamamını çözdük iddiasında da değiliz” diyenleri “Hangi problemleri tam olarak çözdünüz ki?” diye sormak en iyisi...

Okunma Sayısı: 234
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'li Kongre üyesi Salazar: Venezuela'ya girmek üzereyiz

    Galatasaray'ın "Şampiyonlar Ligi"ndeki kazanma serisi sona erdi

    İmralı’dan sonra sırada bunlar var

    Meclis Başkanlığından İmralı açıklaması: Görüşme olumlu geçti

    2 milyon İsrailli ruh hastası

    Gitmedim demişti, gittiği açıklandı

    Bahçeli: Muhatap İmralı

    Biz ancak milletin ayağına gideriz

    "Ne yaparlarsa yapsınlar Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"

    İsrail, Lübnan'a "fosfor bombasıyla" saldırdı

    Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: 1 personel yaralandı

    2026’da sınıflar boş kalabilir

    Köklü çözüm üretilmeli

    İsrail, Han Yunus'u topçu atışlarıyla bombaladı

    Göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmalarında 9. gün

    Belçika Ulusal Kriz Merkezi: 1 Kasım'dan bu yana 213 dron faaliyeti tespit edildi

    Anket: ABD'liler Venezuela'ya askeri harekata karşı çıkıyor

    Beyaz Saray: Ukrayna barış planı maddelerinin çoğunluğunda uzlaşmaya varıldı

    Galatasaray, Union Saint-Gilloise ile karşılaşıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Galatasaray'ın "Şampiyonlar Ligi"ndeki kazanma serisi sona erdi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    ABD'li Kongre üyesi Salazar: Venezuela'ya girmek üzereyiz
    Genel

    Mersinlileri Bediüzzaman’la buluşturuyoruz
    Genel

    Şanlıurfa’da Yeni Asya Neşriyat’a ilgi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.