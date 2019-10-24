"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EKİM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Her şey gösteriş için!

Faruk ÇAKIR
24 Ekim 2019, Perşembe 00:10
Tamam, “Her şey gösteriş için” tesbitini bir adım geri alıp “Bazı şeyler gösteriş için!” diyelim. Diyelim de böyle dediğimizde işlerin gösteriş için değil, hak ettiği için, hak ettiği şekilde yapılması mümkün olacak mı?

Bazen bir bina yıkılır ve bunu kimse görmez, bazen de bir taş düşse herkes ayağa kalkar. Bu doğru mudur?

Geçen günlerde de benzer bir hadise yaşandı. İstanbul’un tarihî mekânlarından Kapalıçarşı’nın bir kapısında bulunan 19. yüzyıla ait kitabenin üzerine güvenlik kamerası takılmış. Kamerayı takan uzman, ‘ehil’ olmadığı için kamerayı kitabeye zarar verecek şekilde vidalamış. Ortaya çıkan görüntü tepki çekip eleştiriler artınca hata düzeltilmiş. Peki hadise bu kadar basit mi? 

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, 558 yıllık tarihî geçmişe sahip Kapalıçarşı’nın her noktasının ve her değerinin kendileri için büyük önem arz ettiğini bildirmiş ve her tadilat ve onarımın  çarşının aslına zarar vermeden yapılmasını ‘öncelikli’ tuttuklarını hatırlatmışlar. Güvenlik tedbirlerini arttırma amaçlı kameralar takılmaya başlandığına işaret edilen açıklamada şöyle denilmiş: “Bu işi verdiğimiz taşeron firma, işi zamanında yetiştirmek maksadıyla güvenlik kameralarını onay almadan belli noktalara takmışlardır. Fesçiler kapısında yapılan işlemle ilgili Kapalıçarşı Yönetimi olarak üzüntü içindeyiz. Bu olayı meydana getiren kişilerle ilgili cezaî müeyyidenin başladığını belirtiriz.” (AA, 22 Ekim 2019)

Açıklamaya göre kitabe üzerine takılan kamera yerinden sökülmüş ve aynı yerde restorasyon çalışmaları acil olarak başlatılmış...

Çok iyi ve çok güzel. Ancak böyle bir hata en başta niçin ve nasıl yapılır? Kamuoyu eleştirisi olmasa aynı kamera yerinden sökülecek miydi? İş verilen ‘taşeron firma’lar hep böyle hatalar yapar mı? 

Bu hata bir neticedir. Tarihî eserlere gereken ehemmiyet verilmiş olsa en baştan bu hatalar yapılmazdı. 

Taşeron firma da olsa, taşeron olmayan firma da olsa Türkiye ve dünya gerçeklerinden haberdar olan personel çalıştırılır ve tarihî bir esere zarar vermemek için azamî dikkat gösterilirdi. 

Türkiye’nin ve İstanbul’un dört bir yanında bulunan tarihî eserlere zarar verenler de acaba ‘taşeron firma’lar mı? Peki, Kapalıçarşı’daki bir tarihî esere haklı olarak gösterilen hassasiyet, kapalı olmayan çarşılardaki eserlere karşı niçin gösterilmez? Kapalıçarşı’nın yakınlarında yer alan onlarca ve belki de yüzlerce tarihî eser, tarihî çeşme atıl vaziyette durmuyor mu? Düşünün ki ecdadın yaptığı çeşmelerin pek çoğundan bugün su akmıyor. Aynı hassasiyeti bunlara karşı da göstermemiz icap etmez mi? Kapalıçarşı’daki eserlere sahip çıktığımız gibi sokaklardaki çeşmelere de sahip çıkmamız gerekmez mi?

İşte bu ilgisizlik sebebiyle “Her şey gösteriş için” demek mecburiyetinde kalıyoruz.

Bu vesileyle bir defa daha hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, hem İstanbul’un bütün ilçe belediyelerine ve tabiî ki Ankara’daki yetkililere seslenmek istiyor ve sesleniyoruz: Bir gün dahi vakit  kaybetmeden tarihî çeşmelerimize sahip çıkalım ve mutlaka bu çeşmelerden içilebilir temiz su akıtalım. Bunu yaparken tamir ve bakımlarını da yapalım, onlara sahip çıkalım. İstanbul’un dört bir yanındaki tarihî çeşmeler susuz bir vaziyette, uzatılacak yardım elini bekliyor. Bunlara sahip çıkalım ve hatta yeni yeni çeşmeler de yapalım. 

Tabiî ki maksadımız millete hizmet ve tarihe sahip çıkmak ise...

Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çözüm Ankara - Şam diyaloğu ile mümkün

    Marmara’da tsunami tehlikesi

    IŞİD, Irak’ta saldırıları arttırdı

    Şam’a yeşil ışık

    Bakan Mecliste var-yok

    “İndirim sezonlarına kural getirilmeli”

    Devlet açığı AB sınırına yaklaştı

    İhraç edilmişti, şehit düştü

    Hulusi Akar: ABD'den Patriot alabiliriz

    ABD, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdı

    Şehit Zekeriya Altunok ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Aynularab'a girdi

    Derbi Mete Kalkavan'ın

    İngiltere'yi alarma geçti: Bir kamyonda 39 ceset bulundu!

    Şili Devlet Başkanı özür diledi

    ABD Savunma Bakanı: Bir Nato müttefiki ile savaşa girecek değiliz

    Rusya'dan teröristlere çekilme uyarısı

    Milli Savunma Bakanlığı: Yeni bir harekata gerek kalmamıştır

    Siyasetin, Demokratlara ihtiyacı var

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Harekât bitti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Uzman bakan döneminden örnekler…
    Faruk ÇAKIR

    Her şey gösteriş için!
    Cevher İLHAN

    Son “Soçi mutabakatı”nın önemi
    M. Latif SALİHOĞLU

    İkili diyalogtan başka çıkış yolu yok
    Süleyman KÖSMENE

    Aşkın gözü ne zaman doğruyu görür?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Çözüm Ankara - Şam diyaloğu ile mümkün
    Hüseyin Şahinoğlu

    Depremlere iman nuru ile bakmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.