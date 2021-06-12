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12 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

İslamofobiye acil tedbir

Faruk ÇAKIR
12 Haziran 2021, Cumartesi
Dünyadaki ‘fena’ların temsilcileri sayılabilecek kişiler, her imkân ve fırsatta ‘fıtrat dini olan İslâm’ın aleyhinde yayın ve propaganda yapmayı kendilerine iş edinmiş durumdadırlar. İslâm aleyhindeki bu çalışmalar bütün dünyada “İslâmdan korku”yu teşvik etmeyi hedefliyor. Maalesef bazı durumlarda bu hedeflerine de ulaşmış oluyorlar.

İslamofobinin, yani ‘İslâmdan korku’nun temelinde ‘İslâmı bilmemek ve tanımamak’ vardır. Uluslar arası medya kuruluşlarının İslâmı bildirmemek, tanıtmamak ya da yanlış tanıtmak için gayret sarf etmesi her halde tesadüfi değildir. İslâmı gerçek anlamıyla bilen ve tanıyan bir insanın ‘İslâmdan korkması’ mümkün değil. Çünkü İslâm, fıtrat dinidir. Buna rağmen cehalet sebebiyle bütün dünyada böyle bir korkudan bahsetmek mümkündür. 

Kanadalı Müslümanlar belki de bütün dünyaya örnek olacak bir çağrı yapmış ve “İslamofobiye karşı ulusal zirve” tavsiyesini gündeme taşımışlar. Yakın zamanda London’da (Kanada, Ontario’da 360 bin nüfuslu bir şehir) kaldırımda yürüyen 5 kişilik bir aileye araçla düzenlenen terör saldırısında 4 kişinin ölümünün ardından Müslüman toplumu, bu çağrıyı yapmış. 

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) Toplum Etkinlikleri Direktörü Omar Kamisa, yaptığı açıklamada, yaşanan son saldırının sabırları tükettiğini söyleyip şöyle konuşmuş: “Bu acıyı daha fazla taşıyacak gücümüz kalmadı. Bu acının her gün hayatımızı altüst etmesine artık izin veremeyiz. Artık İslamofobi, ayrımcılık ve ırkçılığa karşı bir an önce harekete geçmemiz gerekiyor. Yarın değil, gelecek hafta veya yıl değil, bugün, hemen ve şimdi harekete geçilmeli. Çocuklarımız için, ailemiz için geleceğimiz için bunu bir an önce yapmalıyız. En tepeden en aşağı, her dinden ve her kesimden toplum liderleri ve önderlerine, İslamofobik şiddet, terör ve ayrımcılık konusunda ulusal bir zirveyi derhal toplama çağrısında bulunuyoruz. Bunu birlikte konuşup ortaklaşa hangi önlemleri hayata geçireceğimizi belirlememiz lâzım.”  (aa, 9 Haziran 2021)

London Belediye Başkanı Ed Holder da yaptığı açıklamada, böylesi bir saldırının şehirde ilk kez olduğunu söyleyip; “Ancak anma töreninde bu kadar farklı görüşten bu kadar çok insanın bir araya gelmesi de London’da ilk kez oldu. Birlikte saygı ve hoşgörü içinde yaşamayı başarmamız lâzım” demiş.

Dünyada belki de hiç olmaması gereken bir korku ile karşı karşıyayız. Aklı başında bir ‘insan’ın İslâmdan ve onun tavsiye ettiği ‘hayat tarzı’ndan korkması makul bir korku değil. ‘İyi’den ve iyilikten korkmak nerede görülmüştür? İslâm; bütün insanlara iyilikleri emredip kötülüklerden sakındırmıyor mu? Bir karıncayı dahi incitmeyi ‘kötü’ kabul edip yasaklayan İslâmdan insanların ve insanlığın korkması sadece cehaletle açıklanabilir. O halde en başta İslâmı bilmeyenlere bunu doğru şekilde bildirmek ve öğretmek icap ediyor. Bunun için de yine İslâmın ilk emri olan ‘Oku’mayı hatırlamak lâzım. Okumak, kitap ve eğitim yoluyla; yaygınlaşma istidadı gösteren bu korku ortadan kaldırılabilir. 

Bu bakımdan Kanadalı Müslümanların teklifi kabul görmeli ve sadece Kanada’da değil dünyanın bütün ülkelerinde “İslamofobi”yi mağlûp etmek için zirveler toplanmalı. İnşallah bu yapılabilirse korku dağları yıkılır ve İslâm, insanların kalplerini fethetmeye devam eder. 

Duâmız bunun için olsun. Amin.

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