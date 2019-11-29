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29 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Korku siyaseti faydasız

Faruk ÇAKIR
29 Kasım 2019, Cuma
AKP’den ayrılan isimlerden biri olan Ali Babacan’ın, Habertürk TV’de Fatih Altaylı’ya yaptığı açıklamalar korku ve yanıltma siyasetinin Türkiye’nin menfaatine olmadığını tesbit edilmiş olması bakımından dikkat çekici oldu.

“Türkiye’de korku siyaseti çaresizlikten geliyor. Yetmiyor üzerine ittifak katıyorsunuz. Sürdürülebilir şeyler değil bunlar” diyen eski bakanlardan Ali Babacan, “2023 vizyonu”ndan da uzaklaşıldığını ifade etmiş.

Babacan’ın ‘evrensel hukuk’a dikkat çekerken yaptığı tesbit de şöyle: “Ne yapıp edip Türkiye’nin  güvenilirliğini inşa etmek gerekiyor. Bunu da evrensel hukuk bazında yapmak gerekiyor. Bir zamanlar  övünüyorduk, ‘Türkiye’nin konuşamayacağı hiçbir ülke yok’ diye. Başka ülkelerin iç dinamiklerini değiştirme diye yaparsanız sonuç alınmaz. Filistin meselesi ilk defa sahipsiz kaldı. Türkiye o kadar kendi iç meseleleriyle meşgul ki, o tarafa bir şey yapamıyor. Dış politikada itibar ve güvenin verdiği sözün gücü var. O etki kalmayınca ölçülebilir güce düşüyorsunuz. Türkiye ancak dışa açık bir ülke olursa, yatırımcıların tercih yeri olursa böyle kalkınır. Şu anda Türkiye’de yaşadığımız varlık içinde yokluk bir durum. Eksi faizle borçlanıldığı durumda Türkiye maalesef çok yüksek faizlerle borçlanıyor. Avusturya 100 yıl vadeli borçlandı yüzde 1.1’le. Likiditenin çok bol olduğu dönemdeyiz şu anda. Şu anda Türkiye’ye gelip giden çok yatırımcı var. Nerede fırsat olabilir diye arayış içindeler. Uzun vadeli yatırım için gelmiyor, çünkü hukukî güvenlik ve gelecek perspektifi gerekiyor.”

Babacan’ın işaret ettiği bir nokta da hukuk alanı. Şöyle demiş: “Eğer siz evrensel hukuk ilkeleri dışında bir uygulama yaparsanız, yargılama yaparsanız, hangi konuda olursa olsun bu mutlaka ileride karşınıza çıkıyor. Türkiye’nin bugün genel anlamda ifade özgürlüğü, adalet sorunu ve yakan ekonomik sorunu var.  Bu özgürlük, adalet, ekonomi gibi pek çok sorunun çözülmesi için çalışmak. Bugünün ihtiyacı bu.”

TBMM’nin devre dışı kalmış olması da ayrı bir yara. Babacan’ın tesbiti şöyle: “Yüzde 90’ın üzerinde Meclis var bir de 50+1 var. Eskiden Meclis’ten bütçe geçmese hükümet düşerdi. Şimdi öyle bir şey yok. Meclis gücünü kaybetmiş durumda. Meclis’i bir istişare organı olarak görmek lâzım. Türkiye’nin buna ihtiyacı var. Problemleri konuşacaksınız, tartışacaksınız ki çözüme başlayın. Sistemin tam merkezinde olan bir parlamento, demokrasinin parlamento yoluyla iyi işletilmesi. Devletin görevi bir kişi dahi olsa onun hakkını teslim etmek, korumaktır. 50+1’den hareket ederseniz toplumda kutuplaşmaya sebep olur.”

“AB taraftarlığının Türkiye’de karşılığı var  mı?” anlamındaki sorusu üzerine de Babacan şu cevabı vermiş: “Üniversiteye, çarşıya pazara gidin, bir sorun var mı? Troller kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın araçları. Onlar doğal akan şeyler değil. Bu toplumda birlikte yaşama iradesi ve arzusu çok kuvvetli. Yeter ki siyaset ötekileştirmesin. Siyaset gelecek vaat edemeyince desteğin yolu korkuda, karşı düşmanı üretmekte arıyor. Türkiye, yeniden ümit ve gelecek siyasetine dönmek istiyor.”

Babacan’ın ya da diğer siyasetçilerin dile getirdiği meseleler Türkiye’nin ortak dertlerine işaret ediyor. Bütün bu dertlerin çaresi ve çözümü tam işleyen bir hukuk, adalet ve hürriyet iklimiyle mümkün. “Bize adalet ne gerek?” diyenler sayesinde bu çıkmaz sokaklara sürüklendik. Türkiye ve dünya şartları; hak, hukuk ve adaletin ‘kesin şart’ olduğunu herkese hem de yaşayarak gösterdi. Aynı şekilde korku ve gerginlik siyasetinin fayda vermediğini de. O halde tam işleyen bir adalet sistemi tesis etmek için herkes çalışmalı vesselâm.

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