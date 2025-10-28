"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EKİM 2025 SALI - YIL: 56

Vahim mi değil mi?

Faruk ÇAKIR
28 Ekim 2025, Salı
Kamuoyunda çok tartışılmasa da önemli bir iddia var. İlgili habere göre hâkim kararı olmadan, savcılara, kişilerin mal varlığına el koyma yetkisi tanınması gündemdeymiş.

İktidara gayet yakın bir gazete haberine göre “Evrensel hukuk ilkeleri ve Anayasa âdeta hiçe sayılarak tüm malî hakların kısıtlanması sonucuna götürebilecek böyle bir düzenleme, ileride telâfisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir.”

Haberde şu bilgiler var: “Mevcut durumda, kişilerin mal varlıklarına el koyma kararı alınabilmesi için ilgisine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Malî Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’ndan, suçtan elde edilen değere ilişkin rapor isteniyor. (...) Yeni düzenlemeye ilişkin taslak madde ise CMK’nın 128’inci maddesinde yer alan tüm katalog suçlarda hâkim kararı ve ilgili kurumlardan rapor olmaksızın, savcılara kişilerin mal varlıklarına el koyma yetkisi veriyor.” (yenisafak.com, 24 Ekim 2025)

Gazeteci yazar ve AKP eski milletvekili Şamil Tayyar da şöyle yazmış: “Meclis gündemindeki torba kanunda mülkiyet hakkıyla ilgili çok vahim bir düzenleme konusu var. Tüm katalog suçlarda hâkim kararı ve MASAK, BDDK gibi ilgili kurumlardan rapor almadan savcılara, kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi veriliyor. Mevcut durum bile sorunluyken, Anayasal güvence altındaki mülkiyet hakkına getirilen hukukî kısıtlamaların bu denli kolaylaştırılması, sistemin can damarına ağır bir müdahaledir. Keyfiyete sebep olur. (...) Kanunlar, iyi niyetle uygulanma maksadına değil, kötü niyetle uygulanma ihtimaline göre özenle çıkarılır. Bu vahim hatadan mutlaka dönülmelidir. Yanlış yapıyorsunuz.” (@samiltayyar27, 24 Ekim 2025)

Şamil Tayyar’ın bu mesajını paylaşan gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak da şöyle demiş: “Asıl vahim olan şu: Bu yasaları kim hazırlıyor ve bu teklifler nasıl meclis grubunda incelenmeden kabul ediliyor ve nasıl bu saçmalıklara milletvekilleri ellerini kaldırarak ve indirerek onay veriyorlar. Yasa yapmak bu kadar gayri ciddi şekilde olmamalı. Bu tezgâhta sorumluluğu olanları partiden ihraç mı ediyorsunuz, Millî İradeye tuzak kurdukları için yargılıyor musunuz.” (@aDilipak, 24 Ekim 2025)

Peki, bu ‘vahim’ işleri yapan iktidar, iktidarı uyaran gazete iktidar taraftarı. Ayrıca gündeme taşıyan da iktidar partisinin vekili... Kim kimden şikâyet etmiş oluyor? 

Uzun dönemli hesap yapanlar mı var yoksa tuzak kuranlar mı? Biz pencereden izlemeye devam edip ve memleketimizin ‘hak, hukuk ve adalet yolu’na dönmesine dua edelim...

