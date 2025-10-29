"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EKİM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

BM ‘iş’ini yapabiliyor mu?

Faruk ÇAKIR
29 Ekim 2025, Çarşamba
Birleşmiş Milletler (BM), 24 Ekim 1945’te kurulmuş; dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslararasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir teşkilâttır.

Kuruluş gayesi bu şekilde ifade edilen BM, gerçek anlamda ‘iş’ini yapabiliyor mu? “Dünya barışı ve güvenliğini” koruyabiliyor mu? Normal şartlar altında bunu yapması mümkün değil mi? Bu birliği kuran ülkeler istese ve gereğini yapsa hakikaten ‘dünya barışı’ temin edilemez mi? Edilebilir ve edilmelidir de. Ne yazık ki bazı ‘büyük devlet’ler kuruluşunda imza attıkları metinleri ihlâl ediyor ve BM’yi iş yapamaz hale getiriyor. 

BM’nin 80’inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, Türkiye ile BM ilişkilerinin tartışıldığı bir panel, Ankara’da düzenlenmiş. Sadece bu panelde dile getirilenler bile hayata geçmiş olsa pek çok derde çare bulunur, ama nerede o kararlılık? Nitekim panelin açılış konuşmasını yapan BM Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi, “Hiçbirimiz tek başımıza ayakta duramayız” diyerek BM üyelerinin ‘birlikte’ hareket etmesi gerektiğini hatırlatmış. 

Aynı programda bir konuşma yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü de, “Sadece mevcut kurumları küçük düzeltmelerle iyileştirerek bugünün sıkıntılarını çözmemiz mümkün değil. BM’yi daha verimli ve daha etkin hale getirmeliyiz” demiş. 

“Bugün, soğuk savaş döneminden bile daha karmaşık ve tehlikeli bir ortamdayız. Avrupa’da dört yıldır süren bir savaş var, Orta Doğu hiç bu kadar istikrarsız olmamıştı ve Hindistan ile Pakistan kısa süre önce savaşın eşiğine geldi” ifadelerini kullanan Gümrükçü, “Aşırı milliyetçilik, çıkarcılık ve korumacılık hiçbir zaman kalıcı çözüm üretmedi. Artık kurumlarımızı daha etkili ve ilgili hale getirmek için somut adımlar atmalıyız” tespitinde bulunmuş.

Aynı toplantıda konuşan TİKA Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Rahman Nurdun da şunları söylemiş: “Problem para eksikliğinde değil; elimizde para var; sıkıntı, mevcut kaynakları en iyi şekilde nasıl kullanacağımızdır. Örneğin Meksika, Kolombiya, Endonezya, Tayland gibi ülkeler artık kendi kalkınma ajanslarını oluşturarak küresel sıkıntıların çözümüne katkıda bulunuyorlar. Bu ülkeler uzun yıllar yardım alıcı konumundaydı ve Türkiye de benzer bir deneyime sahipti. (...) Bilgi ve deneyim, finansmanda en az paranın kendisi kadar önemlidir. Kalkınma finansmanı sadece para değildir; ulusal kapasiteyi arttırmak, yeniliği teşvik etmek ve yerel ekonomilerin potansiyelini açığa çıkarmak da önemlidir.” (ANKA, 22 Ekim 2025)

Evet, ‘para’ bulmak daha kolay; ama o parayı israf etmeden akıllıca sarf etmek daha zor. BM ve üye ülkeler bunu başarabilirse ancak ‘iş’lerini hakkıyla yapmış olurlar. Aksi halde para da diğer imkânlar da heba olup boşa harcanmış olur vesselam. 

Okunma Sayısı: 118
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vahim düzenleme geri çekilmeli - Yasa yapmak bu kadar gayr-ı ciddi olmamalı

    Dünyanın en büyük el yazması Kur'an-ı Kerim'ini yazdı

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: PKK, kendini feshetmemiş miydi?

    Gazze Şeridi'ne derhal şiddetli saldırılar düzenlemesi talimatını verdi

    İsrail, ateşkese rağmen bombalama ve yıkıma devam ediyor!

    Hac kurası 5 Kasım’da

    Sındırgı depreminde yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor - Uzmanlardan "deprem fırtınası" açıklaması

    Ahmet Minguzzi cinayeti davasında tahliye kararının kaldırılması için istinafa başvuruldu

    AB: Topraklarımıza yönelik hiçbir ihlali kabul etmeyeceğiz

    Meteoroloji Karadeniz kıyıları için uyarıda bulundu

    Gazze’de büyük bir sağlık ve çevre felaketi kapıda!

    Sudan-Faşir'de 2 günde 26 binden fazla kişi yerinden edildi

    Balıkesir-Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem: 'Can kaybı yok, kullanılmayan 3 bina, 1 dükkan enkazımız var'

    Falk: Soykırım sona ermedi

    Hamas, ortak yönetimi kabul etti

    Netanyahu’nun iddiası: Barış gücünü biz belirleyeceğiz

    Suçlamalar trajikomik

    Babacan: Devlet tasarruf etmeden enflasyon düşmez

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan PKK açıklaması: Tasfiye temel beklentimiz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.