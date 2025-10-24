Bu iddia yalanlandı mı?

Bazı hadiseler vardır ki onlar ancak “Şuyuu vukuundan beterdir” diyerek anlatılır. Yani “Bir şeyin duyulup konuşulması, iddia edilmesi; onun yaşanmış olması ya da gerçekleşmiş olmasından daha beterdir, vahimdir, kötüdür” anlamına gelir.

Böyle çok hadiseler var ve devamlı da yenileri yaşanır. Son zamanlarda duyulan bir haber de ancak bu tabirle anlatılabilir. İddiaya göre bir ilin sağlık müdürü Ankara’da düzenlenen bir ‘resmî’ toplantı için uçak ile başşehre gidiyor. O esnada emrinde ve hizmetinde olan makam arabası da kara yolu ile Ankara’ya ‘uçuyor.’ Ankara’daki temaslarını kara yolu ile gelen makam arabası ile gerçekleştiren müdür bey, dönüşte yine uçak ile vazifeli olduğu şehire uçuyor. Haliyle makam arabası da yine şoförle birlikte boş olarak kara yoluyla asıl görev yerine dönüyor. (hurriyet.com.tr, erişim: 17 Ekim 2025)

Normal şartlarda böyle bir habere inanmak mümkün değil. Öyle ya bir il müdürünün başşehre uçakla gidip, makam arabasını da kara yolu ile yollaması apaçık bir israf olduğu gibi aklı başında bir idarecinin tercih etmemesi gereken bir davranıştır. Üstelik bu ziyaret kısa bir ziyaret ise...

Bu haber duyulduğunda “Herhalde bir yanlış anlama olmuştur. Bugün yarın ilgililer açıklama yapıp inkâr eder” diye düşünenler olmuştur. Ne var ki aradan birkaç gün geçtiği halde bu haber inkâr edilmediği gibi Sağlık Bakanlığı’nın ilgili müdürün seyahati hakkında müfettiş görevlendirerek inceleme başlattığı yazıldı.

Böyle hadiselerden dolayı “en üsttekiler”i sorumlu tutmak bazılarınca insafsızlık olarak yorumlanıyor. Onlara göre “en üsttekiler”in böyle yanlış işlerden haberi olması mümkün olmazmış. Böyle düşünenler tek bir noktada haklı olabilirler. O da şudur: Böyle bir hadise yaşandığında o kişi aynı saatte görevden alınıyor ve benzer hadiselere yol verilmiyorsa “en üsttekiler” iyi niyetlidir denilebilir. Ancak bu hadiseler çok defa tekrarlandığı halde yapanların yanında kâr kalması sorumluluğu “en üsttekiler”e götürür.

Maalesef benzer ve çok daha şaşırtıcı hadiseler ve israf adımları atılıyor. Ankara’dan İstanbul’a uçakla gelip de İstanbul’daki gezileri için makam araçlarını getirenler yok mu? Varsa ve bunlara ses çıkarılmıyorsa bundan sadece yapan müdürler mi sorumlu olur?

Bunu bilmenin zorluğu olmasa gerek. Şimdiki teknik imkânlarla hangi araçların, nerede olduğunu öğrenmek anlık bir hadise. Hem bu işler olurken bu müdürlerin astları ve üstlerinin haberlerinin olmaması mümkün mü?

Sadece bu hadiseler bile Türkiye’yi idare edenlerin ciddiyetten uzaklaştığına ve israfın alışkanlık haline geldiğine delil olmuş olmuyor mu?