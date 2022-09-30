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30 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

Muhteşem hayat, muhteşem eser

Faruk ÇAKIR
30 Eylül 2022, Cuma
Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatı, baştan sonra muhteşem bir hayattır. Bu hayatı çizgilerle anlatan “Çizgi Roman Bediüzzaman Said Nursi” eseri de aynı şekilde muhteşem bir esere olarak okuyucu ile buluştu.

Arkadaşımız Hayreddin Ekmen’in ‘çizgi roman’ şeklinde hazırladığı bu eserin, en azından şimdilik bir benzeri yok. Bu bakımdan iki cilt olarak hazırlanan ve Yeni Asya Neşriyat eliyle okuyucuyla buluşan bu esere kütüphanemizde yer açmak gerekir. Ayrıca imkânı olanların bu muhteşem eseri eşe dosta tavsiye etmesi ve tanıtması da icap eder.

Hayreddin Ekmen’in nasıl bir gayretle çalışarak bu eseri hazırladığını, aynı mekânda uzun süre birlikte çalışmış olmamız hasebiyle biliyoruz. Önce Yeni Asya’da gün gün tefrika edilen bu eser, okuyucuların da ısrarlı talepleri üzerine kitap haline gelmiş oldu.

2015-2019 yılları arasında gazetemiz Yeni Asya’da tefrika edilen Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatını ve dâvâsını anlatan çizgi romanın nasıl hazırlandığını, çizeri şöyle anlatmış: “Çizgi roman vasıtasıyla hizmet etmeye çalıştım. Çizdiğim konular hep İslâm tarihi ve Peygamber Efendimizin (asm) hayatından oldu. (...) (Can Kardeş dergisine) Bediüzzaman Hazretlerinin hayatından bir kıssa çizdim. Bu çok beğenildi ve Üstad Hazretlerinin başka çizimleri devam etti. Zamanla bu sayfalar çoğalınca Üstadın hayatını baştan sona çizgi roman olarak hazırlama fikri doğdu. Bu tamamen zaman içinde fıtrî seyri içinde oldu. Yoksa işin başında bir proje dahilinde böyle bir çalışmaya aslâ cesaret edemezdim. Fakat başladıktan sonra da bu çalışmayı tamamlamak birinci gayem oldu.

“Daha sonra 2015’te Yeni Asya’da günlük çizgi bant şeklinde tefrika edildi. Gazetedeki çalışmada Üstad Hazretlerinin hayatını doğumundan itibaren kronolojik çizgiyi takip ederek hazırladım. Birkaç ayda bitiririm diye düşündüğüm çalışma, üç buçuk senede ancak tamamlandı. (...) Toplamda yirmi iki yıllık bir çalışmanın mahsulü oldu. Bizi bu hizmette istihdam eden Allah’a şükürler osun. Bildiğim kadarıyla böyle bir çalışma yok. Cenâb-ı Allah bize nasip etti. Hayalimi karıştırmadım. Hayalimi coşturarak Üstadın hayatına katacağım hiçbir şey yoktu. Zaten fazlasıyla harika olan bir hayat hikâyesi karşımda duruyordu. Sadece ayna olabilsem yeterdi. Ben de hayale değil, hakikate ayna tutmaya çalıştım. Bir orijinallik varsa bu yönünü söyleyebilirim. Bu sahada bir ilk olması da ayrı bir husus tabii.” (Yeni Asya, 2 Eylül 2022)

Arkadaşımız Hayreddin Ekmen, “Peygamberimizin Hayatı ile Bediüzzaman’ın Hayatı çizgi romanlarınızın yabancı dillere çevrilmesi hususunda ne dersiniz?” sorusuna da şöyle cevap vermiş: “İnşâallah bunlar da olur. Faydalı da olur. Her türlü çalışmada okuyucularımızın duâ ve himmetlerini bekliyoruz. Allah yardımcımız olsun.”

Yoksa, Yeni Asya Neşriyat bu eserleri başta Arapça ve İngilizce olmak üzere ‘yabancı dil’lere tercüme ettirmeye başlamadı mı?

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