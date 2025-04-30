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30 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İsrail, insanlığı da öldürdü

Faruk ÇAKIR
30 Nisan 2025, Çarşamba
Filistin ve Gazze’den her geçen gün daha fecî haberler gelmeye devam ediyor.

Hak, hukuk ve adalet tanımayan ve dünyadaki tepkilere de kulak tıkayan İsrail, yaptıkları ile sadece Gazzelileri değil, bir bakıma ‘insanlığı’ da öldürmüş oluyor.

Avrupa ülkelerinde de insanlar İsrail’in zulmüne karşı itirazlarını sürdürüyor. Yahudi asıllı bazı aktivistlerin İsrail’in zulmüne itirazları da ayrıca dikkat çekici. Konu ile ilgili bir haberde şu bilgiler var: “İsveç’in başşehri Stockholm’de, İsrail’in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürmesi protesto edildi. (...) Yahudi asıllı İsveçli aktivist Dror Feiler şöyle konuştu: ‘Şu anda tüm insanî yardım, tüm tıbbî yardım ve tedariki durdurulmuş durumda. Çünkü İsrail Gazze’ye yardım malzemelerinin girişini yasakladı. İsrail, son 19 yıldır kötü bir gıda ambargosu ve etnik temizlik uyguluyor.’ Feiler, Gazze’de uygulanan ambargoya birçok ülkenin suç ortağı olduğunu dile getirerek, ‘Bu insanlığa karşı bir suçtur. Buna sessiz kalan herkes ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeyen hükümetler de bu suça ortaktır’ dedi.” (AA, 27 Nisan 2025)

Fransa’dan gelen bir haber de, insanlığın bu zulmü durdurabileceğini düşündürüyor. Haber şöyle: “Fransa’nın başkenti Paris’te Filistin destekçileri, Gazze’deki soykırımın sona ermesi çağrısıyla gösteri düzenledi. Göstericiler, Gazze halkının su ve gıda gibi temel ihtiyaçlarına erişimine engel olan İsrail’in “savaş suçu” işlediğini belirterek, duruma tepki gösterdi. Tel Aviv hükümetinin, insanî yardım kamyonlarının bölgeye girişine izin vermesini talep eden göstericiler, Gazze’deki açlık sorununa dikkati çekmek için ellerinde tencere, tava, kaşık ve çatal tuttu. Filistin’i temsilen omuzlarında kefiye, yakalarında karpuz sembolü broşlarla gösteriye gelen eylemciler, “Gazze’de soykırım var, susmayacağız” sloganları attı. Gösterici bir kadın, bölgede hayatını kaybeden bebekleri temsilen kucağında, kırmızı lekeleri olan kefene sarılı oyuncak bebek taşıdı.

Avusturya’dan gelen haberler de aynı mahiyette: “Avusturya’nın başşehri Viyana’da Filistin destekçileri, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de işlenen soykırım nedeniyle hayatını kaybeden çoğu çocuk ve kadınlardan oluşan 51 binin üzerinde Filistinli için ‘hüzün yürüyüşü’ düzenledi. Parlamento önünde toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra ‘Özgür Filistin’, ‘Gazze’nin yanında yer al’ yazılı pankartlar taşıdı.”

Avrupa’daki insanlar ‘Gazze’nin yanında yer al’ diye yürüyüşler yaparken ve İsrail zulmüne İsrailli bazı aktivistler de itiraz ederken bu zulmün devam etmesi mümkün olabilir mi?

Sadece Filistinlileri değil insanlığı ve insaniyeti öldürmeye çalışan İsrail mağlup olacak inşaallah.

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