"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MAYIS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Daima ve mutlaka adalet

Faruk ÇAKIR
29 Nisan 2025, Salı
Her güzel konuşmayı duyunca, “Keşke bu sözler hayata geçirilse, gereği yapılsa” demek durumunda kalıyoruz. Çünkü ekseriyetle konuşmalar, tespitler, açıklamalar doğru ve güzel olmakla birlikte bu beyanlar maalesef hayata geçirilemiyor ya da geçirilmiyor.

Son günlerdeki güzel konuşmalardan birini de Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya yaptı. Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen programda konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Türkiye’yi idare edenlerin de bulunduğu salonda “Daima adaletle hükmedilmelidir” demiş. AYM Başkanının bu hatırlatmasını duyan ve dinleyen idareciler acaba ne düşündü? “Bizden iyi ‘adil ülke’ mi var, nerede?” diye sormuş olabilirler mi? Ya da “Bu söz bizi muhatap almıyor. Muhatap muhaliflerdir” demiş olabilirler mi?

Uzun konuşmada dile getirilen tespitlerin bir kısmını tekrarlamakta ve hatırlatmakta fayda var. Konuşmadan özetler şöyle: 

“Adaletle hükmedilmeyen yerlerde kargaşa olur, düzen ortadan kalkar, herkes kendini haklı görmeye başlar. Bu yüzden, kargaşa çıkmaması için adalet terazisi daima hak ve haklıyı gözeterek kullanılmalı ve daima adaletle hükmedilmelidir.” 

*Adalet; bir şeyi yerli yerince yapmak, her şeyi en uygun şekilde yerine koymak, herkese hakkı olan şeyi vermektir. İnsan ruhunun manevî direği, toplumsal düzenin temel taşıdır. Adalet, insanlık tarihi boyunca hem ilahî kaynaklarda hem de beşerî sistemlerde kutsal bir hedef olarak yer almıştır. Toplumun huzuru, iç barışı, refahı ve güvenliği için adalet vazgeçilmez bir unsurdur. Adaletli toplumlarda huzur ön plana çıkar ve insanların birbirlerine olan güveni artar. Dolayısıyla toplumun düzeni ile bireylerin haklarının korunmasında en önemli etken adalettir.

*Kutadgu Bilig isimli eserinde Yusuf Has Hacip ‘Ülkeyi korumak için güçlü bir ordu, güçlü bir ordu için zengin bir halk, zengin bir halk için ise adalet gerekir’ der. Buna göre, her türlü gelişme, büyüme ve güç sahibi olabilme ancak adalet vasıtasıyla olabilir. Zira adalet hayatın üzerinde yürüdüğü temeldir. Devletin ve toplumun varlığını devam ettirmesinin ve gelişmesinin temel şartıdır.

*Hakkın ayakta tutulması ve adaletin sağlanması bakımından en önemli sorumluluk yargısal faaliyetlerin baş aktörleri olan hâkim ve savcılara aittir. Dolayısıyla tüm hâkim ve savcılar iç dünyalarındaki öznel duygu ve düşünceleri de dâhil olmak üzere herhangi bir dışsal etki altında kalmadan, çekinmeden, endişe duymadan, tarafsız bir tutumla pozitif hukuk düzeninin öngördüğü çerçeve içinde özgürce karar vermelidirler. Aklı ve bilimi daima başat bir konumda tutmalıdırlar. (...) Hiçbir neden, hâkim ve  savcıları, hakkı ayakta tutmaktan asla alıkoymamalı; adaletsiz davranmaya yöneltmemelidir.

*Daima hakka uyulmalı, hak ayakta tutulmalıdır. Yapılan iyilik veya kötülüğün hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklı da olsa, yahut göklerin veya yerin herhangi bir noktasında bile bulunsa, bir gün mutlaka karşımıza çıkacağı ve bizden bunun hesabının sorulacağı unutulmamalıdır. (t24.com.tr, 25 Nisan 2025) Özkaya, konuşmasını, Yunus Emre’ye atfedilen; 

“Hak ile Hak olursa bir kişi, 

 Yanlış olmaz hiçbir işi, 

 Hak Mevla yaparsa bir gün teftişi,

 Acep ne olur yanlış yapanın işi” sözleriyle bitirmiş. 

Düşünün ki bu tespitler hayata geçirilmiş ve uygulanmış. Türkiye gerçek anlamda huzura kavuşmuş olmaz mı?

Okunma Sayısı: 935
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Ömer

    29.4.2025 13:36:04

    Her güzel konuşmayı duyunca, “Keşke bu sözler hayata geçirilse, gereği yapılsa” demek durumunda kalıyoruz. Çünkü ekseriyetle konuşmalar, tespitler, açıklamalar doğru ve güzel olmakla birlikte bu beyanlar maalesef hayata geçirilemiyor ya da geçirilmiyor... Keşke!!! Herkes işine geldiği gibi maalesef. Kaleminize sağlık tebrikler 👏👏👏🌅

  • Hüseyin İlhan

    29.4.2025 12:47:06

    Adaletin olmadığı yerde ot bitmez,darb-ı meseli var. Otun bitmediği yerde hak,hukuk,adalet,hürriyet olurmu,asla olmaz. Öyle ise tükürün zalimin yüzüne ve sarılın rabbimizin emrine,uyun aziz üstadımızın 'HAK'KIN HATIRI ALİDİR,HİÇBİR HATIRA FEDA EDİLMEZ,düsturuna. Aksi halde haşir gününde kul haklarına girmekten ortaklığınızla varacaksınız nar-ı cehenneme.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Trump yönetimine 220'den fazla dava açıldı

Pakistan: Hindistan'ın askeri harekat düzenleme niyetine ilişkin istihbarat aldık

Rusya ve Ukrayna birbirini suçlamaya devam ediyor

ABD Kongre üyeleri, Mahdawi ve Öztürk için ayakta: Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınması "adam kaçırma"

Suriye: İsrail'in hava saldırıları egemenliğimizi ihlal ediyor - "Golan Tepeleri işgal altında"

Emekli maaşı ile kurban alınamıyor

İHD’den hasta mahpuslar raporu

'Kanal İstanbul ‘Kalan İstanbul’u da yok edecek'

Gazze “ampute çocuklar yurdu” oldu

Bir millet yok ediliyor

Trump, ilk 100 gün 'hedefleri'ne ulaşamadı

Hollanda hükümetinden "elektrik kullanımını azaltın" çağrısı

İran'da limandaki patlamada ölü sayısı 70'e yükseldi - 120 kişi hâlâ tedavi altında

İspanya'da ve Portekiz'de ana gündem: Elektrikler neden kesildi?

Depremler bize ne anlatıyor?

Samsun’da ikinci heyelan

Adalet olmadan çiftçilik de olmaz

Ümit Özdağ’ın davası ertelendi

Hâkimlere “âdil karar” çağrısı

En Çok Okunanlar

İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
M. Latif SALİHOĞLU

1 Mayıs’ın kronolojisi
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Dört mezhepteki demokrasi prensipleri
Risale-i Nur'dan

Emek ile sermaye nasıl barışır
Cevher İLHAN

Depremde “rant siyaseti”
Ali Rıza AYDIN

“Zulme rıza zulümdür”
Süleyman KÖSMENE

Sosyal medyada gıybet yapılır mı?
Faruk ÇAKIR

Hani ucuzluk vardı?
Doç. Dr. Cevher İlhan CEVHERİ

İklim ve tarım
Havva KÜÇÜK KONUR

Vicdanın sızısı

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.