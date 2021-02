Müslüman Malcolm X’i hatırlarken

Bazı şahsiyetler var ki sadece ölüm yıl dönümlerinde değil, imkân ve fırsat oldukça hatırlanıp tanıtılmalı.

ABD’de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden biri olan Malcolm X de bunlar arasında sayılabilir. Malcolm X, bundan tam 56 yıl önce bir cinayete kurban gitmiş ve -doğrusunu Allah bilir- ve inşallah şehit olmuştur.

Kayıtlara göre gerçek ismi Malcolm Little olan Malcolm X, 19 Mayıs 1925’te Omaha’da doğmuş ve ırkçılığın yansımasını ailece yaşamış. Babası, siyahilerin ABD’de hürriyetlerine kavuşamayacağını düşündüğünden Afrika’ya taşınmaları gerektiğini söyleyen biriymiş.

Malcolm X, daha çocuk yaştayken ailesiyle ırkçı çetelerin saldırısına uğramış ve evleri yakılmış. Babası bir suikastle ölünce Malcolm X’in sıkıntısı daha da artmış ve hırsızlık suçlamasıyla hapse mahkûm edilmiş. (trthaber.com, 21 Şubat 2021)

Neticede hapishanedeyken ‘siyahî milliyetçiliği’ savunan Elijah Muhammed’in görüşlerini benimseyerek Müslüman olmuş. Sonrasında Little soyadını bırakarak, ‘(İslâmın) isimsiz bir kahramanı’ olduğunu hatırlattığı için “X” soyadını almış. İyi bir hatip olan Malcolm X’in katıldığı hareketin üye sayısı hızla artmış. Sonrasında Malcolm X ile ‘İslâm Milleti’ hareketinin lideri Elijah arasındaki ilişkiler bozulmuş. Neticede Malcolm X, Mart 1964’te Elijah Muhammed ve ‘İslâm Milleti’ hareketinden ayrılma kararı almış. Aynı yıl hac yapmak için Mekke’ye giden Malcolm X, burada dünyanın her tarafından gelen farklı ırklardan Müslümanlarla tanışınca ‘ırkçı anlayış’ın yanlış olduğunu fark eder. Hacı olan Malcolm X, sonraları “El Hac Malik Şahbaz” ismini kullanmaya başlar. Daha önceki dönemlerde de çeşitli tehditler alan Malcolm X, bu defa ‘siyahî ırkçılık’tan vazgeçtiği için ‘eski dostlar’ından tehditler almaya başlar. Sonrasında 15 Şubat 1965 günü eşi ve 4 kızı ile yaşadığı New York’taki evi bombalanır, ama bu kundaklama olayından yara almadan kurtulur. Malcolm X, bu olaydan 6 gün sonra 21 Şubat 1965’te Harlem’deki bir salonda konuşma yaptığı sırada suikaste uğrar ve 39 yaşındayken vefat eder.

Kızı, Ilyasah Shabazz (@ilyasahShabazz) babasının vefat yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla birlikte şöyle demiş: “Babam 39 yaşında suikasta kurban gitmeden haftalar önce Kahire’de. Her hareketini takip etmesine rağmen bir FBI muhbiri ona “Ne sigara içen ne de içki içmeyen yüksek ahlâkî karakterli bir adam” dedi. Gerçeği iktidara söyledi ve biz gerçeğin zamansız olduğunu biliyoruz. Huzur içinde yat, baba.” (twitter, 21.02.2021)

Dünyanın her yerinde ‘iyi’lerle ‘fena’ların mücadelesi dün de vardı, bugün de var ve yarın da olacak. Genç yaşta bir suikaste kurban giden Malcolm X, bilinmeyi ve anılmayı hak eden ihlâslı kahramanlar arasında yerini almıştır. Irkçılığın fena bir hastalık olduğunu gören ve görülmesine vesile olan Malcolm X’in mekânı Cennet olsun inşallah.