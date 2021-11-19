Son sıradaki gündem

Esasında hak, hukuk ve adalet gündemlerine nispetle son sırada yer alması gereken ekonomik durum, mecburen Türkiye’nin ‘ilk gündem’ maddesi haline gelmiş durumda. İnsanlar önce ceplerine ve mutfaktaki duruma baktıkları için idarecilerin vaatlerini çok da dikkate almıyorlar.

“Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam” kanaatinin umumi olarak kabul gördüğü yerlerde ekonomik sıkıntıları aşmak daha kolaydır. Ancak Türkiye’deki idareciler böyle bir kanaatin yerleşmesine değil, tam aksi kanaatlerin filizlenmesine zemin hazırlayıp durdular. Her defasında hak, hukuk ve adalet hatırlatmalarına itiraz ederek, “Bakın zengin olduk, zengin olacağız. Dünyada bizden daha hızlı gelişen ülke yok. Avrupa’yı da Amerika’yı yetişecek ve onları geride bırakacağız” denildi. Elbette zenginleşmek ve büyümek iyidir fakat bunun yolu hakkı, hukuk ve adaleti devre dışı bırakmak değil ki! Maalesef, idareciler bu noktada ‘hak’tan değil ‘ekmek’ten yana oldular ve ‘hak, hukuk ve adalet’ kaybolunca ‘ekmek’ de kayboldu ya da kaybolmak üzere.

Son günlerde Dolar/TL kuru yeni rekorlar kırıyor. Hal ve gidişe bakılırsa bu hal bir müddet daha devam edecek gibi görünüyor. Çünkü Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan belli olur. İşler ehil olmayan ellere düşünce ve liyakat yerine başka kavramlar devreye girerse işlerin düzelmesi mümkün olmaz. Bunu Türkiye’yi idare edenler de bilir ancak ‘ehliyet ve liyakat’e öncelik vermek işlerine gelmedi. Ayrıca bunca israfa değil Türkiye, dünyanın en zengin ülkesi de dayanamaz. “Nerede israf var ki?” diyenlere devlet kademesinde yapılan kontrolsüz harcamaları hatırlatmak gerekir. Ayrıca denetlenmeyen ihaleler ve yine bu ihalelerin belli başlı ve sınırlı sayıda kişilere verilmesi israfa kapısını açmış olmaz mı? Hem, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışı israfçılara cesaret vermedi mi?

TL’deki değer kaybı tabii olarak yerli ve yabancı ekonomistlerin gündemine girmiş.

Ekonomist Hakan Kara, “Döviz kuru ve enflasyonu raydan çıkarıp sonra ‘vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz’ demenin hiçbir anlamı yok” paylaşımında bulunmuş. Bir başka uzman, Türkiye’de ciddi bir politika değişikliği görülmemesi durumunda geçmişte olduğu gibi yeni kur krizlerinin yaşanabileceğine dikkat çekmiş. Prof. Dr. Veysel Ulusoy ise “Bu yerli ve milli bir devalüasyondur” yorumunda bulunmuş. Uğur Gürses de ülkenin yoksulluk tüneline girdiğini söyleyip “Bir ülke parası bu kadar mı sahipsiz kalır?” yorumunu yapmış.

Velhasıl iktidar mensupları, en iddialı oldukları ekonomi sahasında kaybetmiş görünüyorlar. Virüs salgını ya da başka ülkelerin dahli diyerek bunu izah etmek kolay değil. Daha doğrusu bu yolla vatandaşı ikna etmek imkânsız.

Her şeye rağmen ekonomi meselesinin ‘son gündem maddesi’ olmasını arzu ederiz. Hak, hukuk ve adalet ‘ilk gündem maddesi’ olsa ekonomi de düzelir ve fiilen ‘son madde’ haline gelir. “Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz asla” diyen bir cemiyete kavuşmak umut ve temennisiyle...