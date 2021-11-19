"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Son sıradaki gündem

Faruk ÇAKIR
19 Kasım 2021, Cuma
Esasında hak, hukuk ve adalet gündemlerine nispetle son sırada yer alması gereken ekonomik durum, mecburen Türkiye’nin ‘ilk gündem’ maddesi haline gelmiş durumda. İnsanlar önce ceplerine ve mutfaktaki duruma baktıkları için idarecilerin vaatlerini çok da dikkate almıyorlar.

“Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam” kanaatinin umumi olarak kabul gördüğü yerlerde ekonomik sıkıntıları aşmak daha kolaydır. Ancak Türkiye’deki idareciler böyle bir kanaatin yerleşmesine değil, tam aksi kanaatlerin filizlenmesine zemin hazırlayıp durdular. Her defasında hak, hukuk ve adalet hatırlatmalarına itiraz ederek, “Bakın zengin olduk, zengin olacağız. Dünyada bizden daha hızlı gelişen ülke yok. Avrupa’yı da Amerika’yı yetişecek ve onları geride bırakacağız” denildi. Elbette zenginleşmek ve büyümek iyidir fakat bunun yolu hakkı, hukuk ve adaleti devre dışı bırakmak değil ki! Maalesef, idareciler bu noktada ‘hak’tan değil ‘ekmek’ten yana oldular ve ‘hak, hukuk ve adalet’ kaybolunca ‘ekmek’ de kayboldu ya da kaybolmak üzere.

Son günlerde Dolar/TL kuru yeni rekorlar kırıyor. Hal ve gidişe bakılırsa bu hal bir müddet daha devam edecek gibi görünüyor. Çünkü Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan belli olur. İşler ehil olmayan ellere düşünce ve liyakat yerine başka kavramlar devreye girerse işlerin düzelmesi mümkün olmaz. Bunu Türkiye’yi idare edenler de bilir ancak ‘ehliyet ve liyakat’e öncelik vermek işlerine gelmedi. Ayrıca bunca israfa değil Türkiye, dünyanın en zengin ülkesi de dayanamaz. “Nerede israf var ki?” diyenlere devlet kademesinde yapılan kontrolsüz harcamaları hatırlatmak gerekir. Ayrıca denetlenmeyen ihaleler ve yine bu ihalelerin belli başlı ve sınırlı sayıda kişilere verilmesi israfa kapısını açmış olmaz mı? Hem, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışı israfçılara cesaret vermedi mi? 

TL’deki değer kaybı tabii olarak yerli ve yabancı ekonomistlerin gündemine girmiş. 

Ekonomist Hakan Kara, “Döviz kuru ve enflasyonu raydan çıkarıp sonra ‘vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz’ demenin hiçbir anlamı yok” paylaşımında bulunmuş. Bir başka uzman, Türkiye’de ciddi bir politika değişikliği görülmemesi durumunda geçmişte olduğu gibi yeni kur krizlerinin yaşanabileceğine dikkat çekmiş. Prof. Dr. Veysel Ulusoy ise “Bu yerli ve milli bir devalüasyondur” yorumunda bulunmuş. Uğur Gürses de ülkenin yoksulluk tüneline girdiğini söyleyip “Bir ülke parası bu kadar mı sahipsiz kalır?” yorumunu yapmış.

Velhasıl iktidar mensupları, en iddialı oldukları ekonomi sahasında kaybetmiş görünüyorlar. Virüs salgını ya da başka ülkelerin dahli diyerek bunu izah etmek kolay değil. Daha doğrusu bu yolla vatandaşı ikna etmek imkânsız. 

Her şeye rağmen ekonomi meselesinin ‘son gündem maddesi’ olmasını arzu ederiz. Hak, hukuk ve adalet ‘ilk gündem maddesi’ olsa ekonomi de düzelir ve fiilen ‘son madde’ haline gelir. “Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz asla” diyen bir cemiyete kavuşmak umut ve temennisiyle...

Okunma Sayısı: 109
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    O kitabı yazmaz olaydın

    “Ekonomi nasıl çökertilir”in kitabını yazıyor

    Bu işi seçim paklar

    Son 581 yılın 'en uzun' Ay tutulması yaklaşıyor

    İngiltere, düşen F-35 için ABD'den yardım istedi

    La Palma'da 1 günde 300'den fazla deprem gözlemlendi

    Son 24 saatte 226 kişi vefat etti

    Afganistan'da insani kriz sürüyor: Evlerinden olan 4 ve 5 aile aynı çadırda ısınmaya çalışıyor

    Sağlık Bakanlığı 18 örnek olayla okullardaki Kovid-19 yol haritasını açıkladı

    'Dört gün ayrı kaldık, hiçbir şey yememiş'

    İsrail'in evlerinden çıkardığı 9 Filistinli aile çadırlarda kalıyor

    Naim Süleymanoğlu dualarla anıldı

    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

    Lübnan'dan Belarus'a seyahat kısıtlaması kararı

    ABD'de korkunç uyuşturucu bilançosu!
    📷

    Enez Fatih Camisi yılın sonuna kadar hazır olur

    Pentagon'dan Türkiye açıklaması

    Nijer’in Mali sınırındaki saldırılarda 25 sivil öldü

    Belarus-Litvanya sınırındaki göçmenlere insanlık dışı müdahale

    'Putin'in niyetini bilmiyoruz'

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstadın Hilmi Uran’a mektubu ve yeni CHP
    Genel

    Kainatın tanzifi, süpürülmesi ve temizlenmesi
    Şükrü BULUT

    Dinsizler üretimi gasp edince
    M. Latif SALİHOĞLU

    Muteber zatları karalama garazkârlığı
    Osman ZENGİN

    Bayram Ağabeyin şoförlüğü...
    Ali FERŞADOĞLU

    Cinler, sihir ve şarlatan medyumlar!
    İbrahim ERSOYLU

    Risale-i Nur ölçülerinden taviz vermenin acı sonuçları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.