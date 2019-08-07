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7 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Uçuracak demişlerdi, ne oldu?

Faruk ÇAKIR
07 Ağustos 2019, Çarşamba
Başlıkta biraz abartma yaptığımızı kabul edelim, ama gerçekten de getirilen ‘başkanlık sistemi’ ile hedeflenen maksatlara ulaşıldığını en koyu siyasî taraftarlar, yazılarıyla bu sistemi destekleyen akademisyenler, meydanlarda canhıraş bir gayretle ‘yeni sistem’i savunan siyasetçiler ya da ticaret erbabı söyleyebilir mi?

Dünyayı zaten kandıramayız, ama milleti ve kendimizi de kandırmayalım: Türkiye’de uygulanan sistem dünya ölçüsünde kabul edilen ‘başkanlık sistemi’ de değildir. Güya Türkiye’ye özel bir sistem kuruldu ve bunun adına ‘başkanlık sistemi’ denildi, ama dününün ki resmî olarak adı bile böyle değil! Adı bile ihtilâflı, yanıltmalı, boyamalı olan bir sistemin iyi işlemesi mümkün olabilir mi? 

Hatırlamak lâzım ki getirilmek istenen “başkanlık sistemi” ismi ismine, fiilî olarak koalisyon ortağı olan parti itiraz etmişti ve bir ara formül olarak sisteme “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” denildi. Resmî metinlerde sistemin adı bu şekilde geçtiği halde ‘iktidara yapışık medya’da ısrarla ‘başkanlık’ olarak bahsedilir. Hatta, cumhurbaşkanından devletin resmî internet sitesindeki haberlerde (tccb.gov.tr) “cumhurbaşkanı” olarak bahsedilirken iktidara yakın medyada sürekli olarak “başkan” diye bahsediliyor. Bahsedilsin de bu bir çelişki değil mi? Daha isminde bir uzlaşma olmayan ‘sistem’in Türkiye’nin dertlerine çare ve deva olması beklenebilir mi?

İktidar medyası bahsedilen yeni sistemi övmek için, “Başkanlık gelince Türkiye’nin önü açılacak. Türkiye uçacak. Döviz, enflasyon ve faizle düşecek. Türkiye çağ atlayacak” anlamına gelen haberler yayınladı. Bu  noktada o kadar propaganda yapıldı ki, yazanlar ve dinleyenler de buna inandı. Oysa tarih şahittir ki isimlerin ve resimlerin değişmesiyle hakikat değişmez... Siz bir şeye yeni bir isim bulmakla onun mahiyetini  değiştirmiş olmazsınız. Sadece kendinizi kandırmış olursunuz... Bu söylenenlere arşivler şahittir.

Gazetelere yansıyan haberlere göre ‘sistem’ üzerinde önemli çalışmalar yürütülüyormuş. Abdulkadir Selvi şöyle yazmış: “Ancak henüz veri toplama aşamasında. Paydaşlarla çalıştaylar düzenleniyor.  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki bir çalıştaya bir grup meslektaşımla birlikte katıldım. Çalışmalar henüz Cumhurbaşkanı’na sunulacak aşamaya gelmemiş. Ama sona yaklaşılmış. Şunu söyleyebilirim: Sistemin daha etkin çalışması yönünde düzenlemeler geliyor. (...) Sistem değişikliğinden ziyade sistemin revizyonu demek daha doğru olur. Merhum Erbakan’ın deyimiyle, ‘pansuman tedbirler’ gelecek.” (Hürriyet, 5  Ağustos 2019)

Her şey bir yana, büyük bir iddia ile getirilen ve Türkiye’yi uçuracağı her kademede ilân edilen, itiraz edenlerin neredeyse ‘hain’ ilân edildiği bir sistem bu kadar kısa zamanda tıkandıysa ne denilir? ‘Sistemin daha etkin çalışması yönünde’ adımlar atılacaksa, bunun anlamı ‘Sistem şu an için fiilen tıkandı’ değil mi?

Uçuracak demişlerdi. Evet uçurdular, ama uçurumdan aşağıya!

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