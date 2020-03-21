"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MART 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Ruhu gülümseyen gençlik

Fazilet Kırmızı
21 Mart 2020, Cumartesi 00:27
Ruhu gülümseyen bir genç olmak, her genç için kolay değil.

Bazı gençler var,  dünyanın fani olduğunu görmekten âciz gözleri ile bir ateşe doğru koşuyorlar. O gençler “Sizdeki gençlik kat’iyen gidecek” hakikatinden habersizler.

O gençler dünyanın geçiçi cazibesine aldanan ve nefsine karşı zayıflık gösterenlendir. Gençlik hissiyatların dinlendikleri için yarını olmayan duygularına ve geçici heveslerine kurban oluyorlar. Ruhlarında açılan yaralar belki de  onları sonsuz bir perişanlığa, sonsuz bir çıkmaza sürüklüyor.

Lâkin bazı gençler uçurumdan atladı diye, koca bir nesil aynı uçurumdan atlaması söz konusu olamaz.  Elbette iman hakikatlerini ruhuna ve kalbine nakşeden bir gençlik de var.

Ahirzamanda genç olmak ağır bir imtihana muhatap olmaktır. Ahirzamanda ruhu gülümseyen bir gençlik lâzım.

Ruhu gülümseyen bir gençlik lâzım. Meryem misali iffetli, Yusuf misali güzel. Onlar yarını olmayan duyguların değil, bu zamanın en büyük meselesi olan imanı, derdinde olmalı. Ruhu gülümseyen gençler rıza-yı İlâhiyi kazanmak arzusunda. Onlar Nurlara talip.

Efendimiz (asm) bir hadis-i şerifte: “Gençlik yıllarında Allah’a kulluk yapanın, ihtiyarlık zamanlarında kulluk yapmaya başlayana üstünlüğü, peygamberlerin insanlara olan üstünlüğü gibidir. (o derece faziletlidir)”

Ruhu gülümseyen bir gençlik lâzım . Yüreklerinde kötü duygular değil, yüreklerinde sevgi taşınmalılar. Bakışları güzel bir kalbin aynası olmalı.

Bir genç aykırı ve isyankâr ise göremediği bir yangını içinde yanıyor demektir. Gençlik bir arayış, kendini bulmak ve artık kendini bilmek derdinde olmalıdır. Kendini bilen bir genç, elbette Rabbimiz de bilendir. Kendini bilen bir genç olmak dünyaya aldanmak değil, ahiretini kurtarmak için nefsi ile mücadelesi olandır .

Ruhu gülümseyen bir gençlik lâzım. Bir genç yaptığı yanlışlarla yaprak misali savrulmamalı. Savrulup kaybolmamalı. Bir genç, “ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Bu dünyada ki vazifem nedir?”  sorularını kendine sormalıdır. Ve hayatını bu sorulara verdiği cevaplar doğrultusunda yaşama gayreti göstermelidir.

Üstadımız Bediüzzaman diyor ki: “Sizdeki gençlik kat’iyen gidecek. Eğer siz daire-i meşruâda kalmazsanız, o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada hem kabirde hem âhirette kendi lezzetinden çok ziyade belâlar ve elemler getirecek. Eğer terbiye-i İslâmiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz, o gençlik manen bâki kalacak ve ebedî bir gençlik kazanmasına sebep olacak.”

Ebedî bir gençliği fani gençliğe feda etmeye, ruhu gülümseyen gençlerden olmak ümidi ve duâsıyla.

Okunma Sayısı: 149
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En kısa zamanda buluşmak duasıyla

    Gıda takviyesi virüsten korur

    Sosyal medya paniğe sevk ediyor

    Bakan Koca: Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var

    New York'ta zorunlu olmayan tüm iş yerleri kapanıyor

    Kovid-19'a ilişkin doğru bilinen yanlışlara dikkat!

    'Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi'

    Kovid-19'un yeni semptomlarına ilişkin Çinli uzmanlardan uyarı!

    İngiltere, salgını ciddiye almaya başladı

    İtalya'da 627 ölüm daha!

    Türkiye'ye dönmek isteyen yurt dışındaki öğrenciler hakkında açıklama

    ‘Koronavirüs affı’ gündemde

    "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi maalesef adil nitelikte değil

    Askerlik işlemleri e-Devlet üzerinden halledilebilecek

    'Cezaevlerinde rastlanan pozitif vaka yok'

    'Hiçbir gerekçeyle su kesintisi uygulanmayacak'

    Çin'de, 2. kez 'ülke içi kaynaklı' vaka tespit edilmedi

    Harem-i Şerif ve Mescid-i Nebevi'de namaz kılmak yasaklandı

    'Koronavirüs test sonuçlarına 'eNabız'dan ulaşabilirsiniz'

    2019 yılının 'işsizlik' verileri açıklandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Korona ile gelen fırsat
    Yasemin YAŞAR

    Evde kal Türkiye
    Abdurrahman AYDIN

    Necm Sûresi’nin satır araları ve Mi’rac
    Genel

    Gıda takviyesi virüsten korur
    Erdoğan ÇELEBİ

    Korona ile söyleşi
    Ahmet BATTAL

    Aile Bakanlığı’na proje teklifi
    Risale-i Nur'dan

    Leyle-i Mi’racınızı ruh u canımızla tebrik ederiz
    Ali FERŞADOĞLU

    Tedbir için derslere ara verilmesine Risale-i Nur ne der? (2)
    H. Muharrem OKUR

    Sürgünde sürgün vermek
    Sadettin Önal

    İnsanlığa kafa tutan korona

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.