Dört fedakâr kardeşin manevî gücü

Toplumda kardeşlik ve buğdayda kardeşlenmede Risale-i Nurlar ışığında temel ortak noktalar (2)

Risale-i Nur’da ihlas ve uhuvvet, “iştirak-i a’mal” sırrıyla mü’minlerin şahsî ve sınırlı kuvvetlerini birleştirerek dört fedakâr kardeşin manevî gücünü 4444 seviyesine çıkaran muazzam bir bereket ve kuvvet kaynağı olarak ifade edilir. Bu kudsî değerler, rıza-yı İlâhî’ye ulaştıran en kısa ve hakikî yol olmanın yanı sıra, ağır bir vazife olan Kur’ân hizmetinin dehşetli zamanda selâmetle devam etmesini sağlayan metin bir nokta-i istinaddır. Şahsiyetini kardeşleri içinde eriterek tesis edilen bu tesanüd, İslâm toplumunu iç ihtilaflardan ve dış düşmanların hücumlarından koruyan kudsî bir kale vazifesi görerek manevî hayatın bekasını sağlar.

Buğdayda kardeşlenmeyi engelleyen “gölge etkisi” ve buna bağlı “Gölge Kaçınma Tepkisi” (Shade Avoidance), toplumsal hayatta fertlerin birbirine duyduğu haset, rekabet, enaniyet ve menfaat çatışmalarına tekabül eder. Bu benzerliği Risale-i Nur’daki düsturlar ışığında şöyle detaylandırabiliriz:

1. Ferdî Yükselme Hırsı ve Enaniyet (Apikal Dominans): Buğdayda gölge etkisi, bitkiye “çevren sarıldı, hemen boy at” sinyali göndererek enerjiyi sadece ana sapın uzatılmasına (dikey büyüme) yönlendirir ve kardeş oluşumunu (yatay büyüme) durdurur. Toplumsal hayatta bu, ferdin kendi şahsî makamını, şöhretini veya menfaatini kardeşlerinin önüne koyduğu “enaniyet” ve “hubb-u câh” hallerine benzer. Kişi sadece “ben” diyerek yükselmeye çalıştığında toplumdaki omuz omuza olma halini ve yardımlaşma bereketini kaybeder.

2. Kaynak Rekabeti ve Haset (Sık Ekim Zararı): Tarlada tohumlar birbirine çok yakın ekildiğinde bitkiler birbirini gölgeler; toplam başak sayısı azalır ve saplar cılızlaşır. Cemiyet hayatında da maddî menfaatler ve dünyevî rütbeler kısıtlı olduğu için bu dar alanda yapılan rekabet, gıbta, haset ve kıskançlığa yol açar. Tıpkı bitkilerin ışık için birbirini boğması gibi, ehl-i dünya menfaat için birbirine engel olur ve sosyal huzuru baltalar.

3. İhlasın Kaybolması (Işık Yetersizliği): Işığın yetersizliği buğdayda sitokinin hormonunu azaltırken oksini artırır; bitkinin başkalarını besleme kapasitesini yok eder. Manevî hayatta ışığın yerini “ihlâs” ve “iman nuru” alır. Toplumda adavet ve garaz gibi gölgeler artarsa ihlâs kaçar. İhlâsın olmadığı yerde mü’minler arasındaki muazzam manevî kuvvet (iştirak-i a’mal) sönerek yerini zafiyete bırakır.

4. Direnç Kaybı ve Yıkılma (Yatma Riski): Gölgede büyüyen buğdaylar hızla uzar ama sapları ince ve dayanıksız olur; ilk fırtınada “yatma” riski doğar. İçtimaî hayatta da aralarında hakikî uhuvvet bağı olmayan, sadece zahirî sap gibi duran topluluklar, dışarıdan gelen fitne veya nifak fırtınasında kolayca dağılır ve zillet altına düşer.

Özetle; tarlada bitkilerin birbirini gölgelemesi nasıl verimi düşürüp bitkiyi zayıflatıyorsa, cemiyette de benlik, rekabet ve haset gölgeleri toplumsal “kardeşlenmeyi” (tesanüdü) engelleyerek toplumu manevî bir kıtlığa mahkûm eder. Eğer toplumda kardeşlik, uhuvvet ve ihlas kaybedilirse; ehl-i dalalet ve nifakın Müslümanlar arasındaki ihtilaf ve rekabetten yararlanarak kudsî iman hizmetine büyük zararlar vermesi, bugüne kadar kazanılan manevî değerlerin zayi olması ve İslam dünyasının sarsılmaz tesanüdünü kaybederek zillet içinde bir esarete mahkûm olması gibi en çok korkulan neticeler başımıza gelecektir.