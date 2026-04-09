Yahudîlerin yeryüzünde iki defa fesat çıkarmaları

Kur’ân-ı Kerîm’de, çeşitli surelerde İsrailoğullarından bahseden nice ayetler vardır.

İbrahim Aleyhisselâmın eşi olan Sare validemizden doğan İshak’ın (as) ve onun oğlu olan Yakup Aleyhisselâmın diğer adı İsrail idi. Ekser bilinen peygamberler onun neslinden geliyordu. Yahudîler, Kur’ân’da adı geçen nice peygamberlere çok zulümler yapmış ve bir kısmını da öldürmüşlerdi. Onlar çok zalim ve isyankâr bir millet idi. Bu Yahudî milletinin yeryüzünde iki defa büyük fesat ve bozgunculuk yapacağı, Kur’ân-ı Kerîm’de haber verilmiştir.

Bahsi geçen ayetlerden birisi şöyledir: “Biz İsrailoğullarına Tevrat’ta şu hükmü de bildirdik: Siz ülkede iki defa fesat çıkaracak ve büyük zulümler yapacaksınız. Onlardan birincisinin vâdesi geldiğinde, kuvvet ve şiddet sahibi olan kullarımızı sizin üzerinize musallat ederiz. Onlar sizi yakalayabilmek için evlerinizin aralarına kadar girip takip ettiler. Bu, yerine getirilmesi muhakkak olan bir söz idi.” (İsra Suresi: 4-5)

İşte bu iki fesattan biri, Davut (as) ve oğlu Süleyman peygamberin (as) kurup 75 sene süren ilk Yahudî devleti, onlardan sonra çıkardıkları büyük fesat ve bozgunculuk yüzünden, Milâttan Önce 598 yılında, Babil kralı Buhtu’n-Nasır’ın Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı yıkmasından sonra, Yahudîleri Filistin topraklarından kovmuş ve onlar da dünyanın her tarafına dağılmışlardır.

Asr-ı Saadet döneminde ve Peygamber Efendimizin (asm) sağlığında, Medine Yahudîleri yaptıkları her türlü fitne ve bozgunculukların ve Müslümanlar aleyhinde çevirdikleri hile ve tuzakların bedelini, Medine’den kovulmak şeklinde ödemişlerdir.

14 Mayıs 1948 yılında, başta İngiltere olmak üzere Batılı devletlerin yardımıyla kurdukları Siyonist İsrail devleti ise, Yahudî tarihinin en büyük ikinci fesat ve bozgunculuğunu, dünyanın gözleri önünde yapmaktadır. Kurulduğu günden bu yana, seksen seneye yakındır Filistin ve Gazze halkına öyle zulümler yapıyor ki, akıl ve vicdan sahibi olanlara kan ağlattırıyor. Dünya insanlığının ortak vicdanı bu zulümlere karşı ayağa kalkmış mitingler yapıyorken, Siyonist İsrail devleti bunu hiç dikkate almayıp, hâlâ zulümlerine devam ediyor. Hapishanelerdeki on iki bin Filistinliyi idam kararı alıyor. Bu yetmemiş gibi, şimdi de Lübnan ve İran devletine saldırıyor. Amerika gibi süper bir gücü de, bu savaşta koş başı gibi kullanıp, maksadına alet ediyor. Amerika başkanı da, çeşitli sebepler altında İsrail devletine boyun eğmiş bir halde, İran ile savaşmaya mecbur oluyor.

Yahudîlerin bir gün gelip devlet kuracaklarını, İsra Suresinin 6. Ayetinde haber veren Cenab-ı Hak, 7. Ayette de yaptıkları zulümlerin sona ereceğini ve Müslümanların tekrar Mescid-i Aksa’ya girerek, Yahudîleri cezalandıracağı şöyle müjdelenmektedir: “İkinci fesadın vâdesi dolduğunda da, sizi hor ve hakir etsinler, evvelce yaptıkları gibi tekrar Mescid-i Aksa’yı istila etsinler ve ele geçirdiklerini mahvetsinler diye, düşmanlarınızı size musallat ettik.”

Kur’ân-ı Kerîm’in haber verdiği böyle hakikatleri izah eden Peygamber Efendimiz (asm), bir hadis-i şeriflerinde şu açıklamayı yapmıştır: “Müslümanlar, Yahudîlerle savaşmadıkça kıyamet kopmayacak. Savaş olacak ve Müslümanlar onları kırıp mahvedecekler. Öyle ki, Yahudîlerden bir kimse bir ağaç veya taşın arkasına saklanacak olsa, o ağaç ve taş dile gelerek ‘Ey Müslüman, ey Allah’ın kulu! Arkamda bir Yahudî var, gel onu öldür.’ Diyecek. Sadece, Gargat ağacı haber vermeyecek, çünkü bu ağaç, onların ağacıdır.” (Müslim Fiten: 82)

Evet, şimdi Yahudîlerin Armegedon dedikleri Müslümanlarla yaptıkları büyük savaş yaşanıyor. Allah, hayırlı sonuçlara tebdil etsin.

