"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Yalnızlık şifalı bir arayıştır

Fazilet Kırmızı
17 Mart 2023, Cuma
İnsanın içi en uzun yoldur ve bu yolda insanın aklı, fikri, kalbi, ruhu ve tün benliği neye teslim ve meşguliyeti ne ise, insanın dünyası odur. Çağımızda insanın en fazla teslim olduğu duygulardan başlıcası yalnızlıktır.

İnsanın bu dünyada alıkoyan, uzaklaştıran her hâdise, her düşünce ve duygu öz benliğine bir dönüş selamıdır. Samimiyeti eksik bir kalabalıktan uzaklaşan, haklı bir yalnızlıktan hakikate müşerref olur. Alemlerin Rabbi, Bakara Süresinin 186. âyetinde; “Kullarım sana beni sorarlarsa, şüphesiz ben onlara çok yakınım” buyuruyor.

Yalnızlık, bir arafın ardında şifa saklı bir arayış ve kavuşmadır.

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi, iman kuvveti ve iman nuruyla hayata bakan bir insanın yalnız olmadığını şöyle ifade ediyor: “ kulaktaki zar, nur-u iman ile ışıklandığı zaman, kainattan gelen manevi nidaları işitir. Lisan-ı hal ile yapılan zikirleri, tesbihatları fehmeder. Hatta o nur-u iman sayesinde rüzgârların terennümatını, bulutların naralarını, denizlerin dalgalarının nağamatını ve hakeza yağmur, kuş ve saire gibi her neviden Rabbani kelamları ve ulvi tesbihatı işitir. Sanki kainat, İlahi bir musiki dairesidir. Türlü türlü avazlarla, çeşit çeşit terennümatla kalblere hüzünleri ve Rabbani aşkları intiba ettirmekle kalbleri, ruhları, nurani alemlere götürür, pek garip misali levhaları göstermekle o ruhları ve kalbleri lezzetlere, zevklere garkeder.” (İşârâtü’l-İ’câz, Bakara Suresinin altıncı âyetinin tefsiri, s. 71)

İnsanın şah damarından daha yakın olan Rabbimiz, bizim ruhumuzda parlayan ışıktan veya yıldızları yitip giden bir gökyüzünü hatırlatan yalnızlığımızdan ve kalbimizin ortasına pusu kuran hüznümüzden haberdar ise, biz nasıl ve neyin yalnızlığını yaşayabiliriz?

Dedim: Evet biliyorum, ama ben senden uzağım. Ben de sana yakın olabilseydim?

Dedin: Rabbini sabah akşam yüksek olmayan bir sesle kendi kendine ürpertiyle, yalvara yalvara ve için için zikret. (Araf Suresi, 205.ayeti)

Dedim: Bu da senin yardımını ister?

Dedin: Allah’ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? (Nur Sûresi)

Dedim: Tabi ki beni affetmeni çok isterim?

Dedin: Öyleyse Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin? gerçekten benim Rabbim, esirgeyendir, sevendir. (Hud Suresi, 90.ayeti)

Dedim: Bunca günahım var, hangisinin tövbesini yapayım?

Dedin: Allah bütün günahları bağışlayandır? (Zümer Sûresi, 53.ayeti)

Dedim: Yine gelsem bağışlar mısın?

Dedin: Allah’tan başka günahları bağışlayacak olan yoktur? (Ali İmran Suresi, 135.ayeti)

Dedim: Rabbim benim senden başka kimim var?

Dedin: Allah kuluna yetmez mi? (Zümer Suresi, 36.ayeti)

İnsanın yalnızlığın artıkça, arayışı başlar. Yalnız insan kendini bulur. Kendini bulan, Rabbini bulur. Yalnızlık, hayra, hakikate ve hakka eriştiren en kadim yol, en aziz yolculuktur.

Okunma Sayısı: 129
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ranta göre yapılaşmadan vazgeçilsin

    Rapor var tedbir yok

    Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti

    Mersin Körfezi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi

    Ramazan’da Aksa gönüllüleri

    Bu ahlaksızlığı da birlikte yeneceğiz

    Hukuk enkazından böyle çıkılır

    Bürokratlar da görüyor ki, hükümet gidici

    Bu nasıl devlet yönetimi?

    Depremde yıkılan binalarla ilgili 284 kişi tutuklandı

    4,8 büyüklüğünde depremle sallanan Bolu'da son durum?

    Depremden etkilenen çocuklara moral

    Depremzedeler nasıl uyum sağlayacak?

    Adıyaman ve Şanlıurfa'da 14 kişi vefat etti, 5 kişi kayıp durumda

    Fransızlar ülke genelinde sokağa indi

    Yâ Rab, bize merhamet et

    Başakşehir, Gent'e elendi

    AKP’liysen her şeyin geliyor

    Bugün ittifakımız daha güçlü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hâlâ mı ibret almayacağız?
    Mikail YAPRAK

    Eğer bir iktidar...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Karalamak marifet mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Deprem enkazından gelen mesaj
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasi yol haritamızı kim çiziyor, kim çizmeli?
    İbrahim ERSOYLU

    Hilmi Uran’a yazılan mektup
    İbrahim Yasir Teğiş

    Yanlış anılar ve tebliğ metodu
    Genel

    Rapor var tedbir yok

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.