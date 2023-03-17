Yalnızlık şifalı bir arayıştır

İnsanın içi en uzun yoldur ve bu yolda insanın aklı, fikri, kalbi, ruhu ve tün benliği neye teslim ve meşguliyeti ne ise, insanın dünyası odur. Çağımızda insanın en fazla teslim olduğu duygulardan başlıcası yalnızlıktır.

İnsanın bu dünyada alıkoyan, uzaklaştıran her hâdise, her düşünce ve duygu öz benliğine bir dönüş selamıdır. Samimiyeti eksik bir kalabalıktan uzaklaşan, haklı bir yalnızlıktan hakikate müşerref olur. Alemlerin Rabbi, Bakara Süresinin 186. âyetinde; “Kullarım sana beni sorarlarsa, şüphesiz ben onlara çok yakınım” buyuruyor.

Yalnızlık, bir arafın ardında şifa saklı bir arayış ve kavuşmadır.

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi, iman kuvveti ve iman nuruyla hayata bakan bir insanın yalnız olmadığını şöyle ifade ediyor: “ kulaktaki zar, nur-u iman ile ışıklandığı zaman, kainattan gelen manevi nidaları işitir. Lisan-ı hal ile yapılan zikirleri, tesbihatları fehmeder. Hatta o nur-u iman sayesinde rüzgârların terennümatını, bulutların naralarını, denizlerin dalgalarının nağamatını ve hakeza yağmur, kuş ve saire gibi her neviden Rabbani kelamları ve ulvi tesbihatı işitir. Sanki kainat, İlahi bir musiki dairesidir. Türlü türlü avazlarla, çeşit çeşit terennümatla kalblere hüzünleri ve Rabbani aşkları intiba ettirmekle kalbleri, ruhları, nurani alemlere götürür, pek garip misali levhaları göstermekle o ruhları ve kalbleri lezzetlere, zevklere garkeder.” (İşârâtü’l-İ’câz, Bakara Suresinin altıncı âyetinin tefsiri, s. 71)

İnsanın şah damarından daha yakın olan Rabbimiz, bizim ruhumuzda parlayan ışıktan veya yıldızları yitip giden bir gökyüzünü hatırlatan yalnızlığımızdan ve kalbimizin ortasına pusu kuran hüznümüzden haberdar ise, biz nasıl ve neyin yalnızlığını yaşayabiliriz?

Dedim: Evet biliyorum, ama ben senden uzağım. Ben de sana yakın olabilseydim?

Dedin: Rabbini sabah akşam yüksek olmayan bir sesle kendi kendine ürpertiyle, yalvara yalvara ve için için zikret. (Araf Suresi, 205.ayeti)

Dedim: Bu da senin yardımını ister?

Dedin: Allah’ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? (Nur Sûresi)

Dedim: Tabi ki beni affetmeni çok isterim?

Dedin: Öyleyse Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin? gerçekten benim Rabbim, esirgeyendir, sevendir. (Hud Suresi, 90.ayeti)

Dedim: Bunca günahım var, hangisinin tövbesini yapayım?

Dedin: Allah bütün günahları bağışlayandır? (Zümer Sûresi, 53.ayeti)

Dedim: Yine gelsem bağışlar mısın?

Dedin: Allah’tan başka günahları bağışlayacak olan yoktur? (Ali İmran Suresi, 135.ayeti)

Dedim: Rabbim benim senden başka kimim var?

Dedin: Allah kuluna yetmez mi? (Zümer Suresi, 36.ayeti)

İnsanın yalnızlığın artıkça, arayışı başlar. Yalnız insan kendini bulur. Kendini bulan, Rabbini bulur. Yalnızlık, hayra, hakikate ve hakka eriştiren en kadim yol, en aziz yolculuktur.