İzleyici görüşleri

15 Mart 2025 Cumartesi günü “Bizim Ekran” köşe yazısı ilk defa “Yeni Asya TV” başlığı ile gazetemizde yayınlandı. Yaklaşık iki aydır yayın hayatında. Bu köşede genellikle Yeni Asya TV YouTube kanalı hakkında yazılar yazmaya çalıştım.

Kamera arkası olması gereken eğitimlerden de bahsettim. Güzel ve etkili konuşma ile ilgili bazı ipuçları ve senaryo yazımı ile ilgili bilgiler vermeye çalıştım.

Eksik olan sizlerin görüşleri idi. Bazı okuyucular gazetedeki makalelere görüşlerini belirtiyorlar, fakat bizim istediğimiz izleyicinin daha kapsamlı görüş ve önerileri. Bugün itibarıyla bir e-maile ile sizden bunları belirtmenizi istiyoruz.

[email protected] e-mail adresine Yeni Asya TV YouTube kanalı hakkında her türlü görüş ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Ayrıca mevcut muhteva hakkında görüşlerinizi ve yeni içerik önerilerinizi bekliyoruz.

Yeni Asya TV YouTube kanalı büyüyecek ve farklı materyaller üretecek. Drama çekmek, düşüncelerimizden birisi. Bunun için senariste ve oyunculara ihtiyacımız olacak. Bu konuda yeteneğiniz olduğunu düşünüyorsanız bize yazabilirsiniz. Senaryo yazmak konusunda program yaparak bir eğitim vermek istiyoruz. Bu konuda veya farklı konularda da bize ulaşabilirsiniz.

Kim bilir sizin yazdığı bir senaryoyu veya sizin oyuncu olarak görev aldığınız bir filmi beraberce çekme imkânımız olur.

Bizim gayemiz Kur'ân-ı Kerîm’in mesajlarını içinde barındıran programlar yapmak. Bunun için de elimizde Risale-i Nur var. Bu kaynaktan yararlanarak Kur'ân-ı Kerîm’deki hakikatleri anlaşılır şekilde alıcısına ulaştırmak.

Risale-i Nur’ları okumamış birisinin bu mesajları ulaştırması mümkün değil elbette. Senaryo yazarının aynı zamanda Risale-i Nur’ları da derinlemesine okumuş olması lâzım. Çok iyi bir senariste konuyu versek bizim istediğimiz senaryonun ortaya çıkması mümkün değil. Aynı sıkıntı oyuncular için de geçerli. Filmlerde dindar birisini oynayan çoğu oyuncu namaz kılmasını maalesef bilmiyor. Elini bağlaması, oturması, otururken ayaklarının durumu içler acısı...

Bir anekdot ile bitirelim; Yeşilçam’da siyah beyaz filmlerin olduğu yıllarda bir Ermeni sanatçıya imam rolü teklif edilmiş. Sanatçı "Benim Ermeni olduğumu biliyorsunuz değil mi?” diye sormuş. “Biliyoruz, fakat gene de içimizde en dindarı sensin” diye cevap vermişler!