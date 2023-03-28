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28 MART 2023 SALI - YIL: 54

Da Vinci ve Galile’nin ilham aldığı İslam Âlimi: İbn-i Heysem

Feyzullah ERGÜN
28 Mart 2023, Salı
AVRUPALI İSLAMİYET HAYRANLARI

Nazariyatçı ve tecrübeci olan bu ‘Dâhi  Müslüman Bilginin (Hasan İbn-i Heysem), Batı’ya yaptığı tesirler muhteşemdir.Onun optik fizik sahasındaki nazariyeleri Yeniçağ’ın ortalarına kadar, ‘Avrupaî ilme’ hakim olur. İngiliz Roger Bacon’dan Alman Witello’ya varıncaya kadar geçen devre boyunca bütün optik; ‘Alhazen Nazariyeleri’ne dayanır. Karanlık oda, pompa ve torna ile ilk uçak makinesinin sözde mucidi İtalya’daki Leonardo da Vinci, birçok yönlerden Müslümanlara tâbi olmuş, Alhazen’in eserinden kuvvetli ilhâmlar almıştır. O zamana kadar tamamen meçhul bulunan yıldızları, 16’ncı asırda Almanya’da Kepler’in araştırdığı kanunlara dayanarak gözler önüne seren Galile Teleskopu’nun arkasında, Alhazen’in büyük gölgesi durur.”                                 

FEYZULLAH ERGÜN - YASİN ÖZER  

 

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