Hastalar Risalesi'ni Anlamaya Doğru: Yirmi Dördüncü Deva

Hasta bakımında görev alan kişilerin, özellikle masum çocuklar ve güçsüzleşerek yardıma muhtaç hale gelen yaşlılara, yapacakları şefkatli hizmetlerinin karşılığı, hiçbir maddî değerle ölçülemez.

“Ey masum hasta çocuklara ve masum çocuklar hükmünde olan ihtiyarlara hizmet eden hastabakıcılar! Sizin önünüzde mühim bir ticaret-i uhreviye var. Şevk ve gayret ile o ticareti kazanınız.”

Varlık âleminin en değerli hediyesi olan hayat enerjisine hizmet ederek, güçlenmesinin sürdürülebilmesi için gayret etmek, maddi-manevi değer ve şerefi yüksek insanî bir davranıştır. Özellikle hastalanmış çocuk ve yaşlılara yapılan destek, bakım ve yardımların, dünya huzuru yanında, ahiret hesabına sağlayacağı meyvelerin, çok farklı mana ve lezzeti bulunmaktadır. Bu hizmetlerde karşılaşılan zorlukların karşılığı olarak, geniş ilâhî ikramlar verileceği müjdesi, bu güçlüklerin ortadan kalkmasına, hatta manevî zevk kaynağına vesile olabilecektir. Bu değerli hizmetin manevî kazancı çok yüksek olmakla birlikte, kolay ve sıradan bir faaliyet olmadığı gibi, sorumluluk, sevgi, şefkat, sabır ve bilgi gerektirdiği de unutulmamalıdır.

Bu hizmetlerin karşılığı ancak Allah’ın rızası ile değerlendirilebilir. Masum çocukların sağlıklı yaşayabilmesi için, yoğun çalışmaları fedakarca yürüten sağlık personeli, her branşta gece-gündüz yıpratıcı bir tempoyla sürdürmektedir. Çocuklara gösterilen bu şefkatli ilginin bir parıltısı olarak, CENNET anaların ayağı altına serilmiştir.

Hastaların bakım ve kişisel hijyeni, tedavi süreci kadar önemlidir. “Bakım becerisi bazı insanlara kolay gelse de, pek çoğumuzun yol gösterilmeye ihtiyacı vardır. Hastanın odası aydınlık, bahçeyi veya sokağı gören bir yerde olması sağlanmalıdır. (…) İyi bir hijyen hem enfeksiyonları önler, hem de zihinsel sağlığa katkıda bulunur. Hastaya uygulanacak güzel bir bakım, hastanın kendini iyi hissetmesini ve iyimser olmasını sağlayabilir. Kendine saygıyı arttırabilir ve sosyalleşme şansı sağlayabilir.” (1)

Yaşlı hastaların bakım ve tedavisi, çocuklara nazaran daha zor olduğundan, sabır ve dikkatle davranılması kaçınılmazdır. Özellikle de yaşlı anne ve babanın bakımları söz konusu olunca, dünya ve ahiret saadetlerine medar olacaklarından, bütün merhamet ve şefkat duygularının katlanması, manevî havayı ulvileştirecektir. Yaşlıların bakımında dikkate alınmayan davranışlar, olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Yaşlı hastalarda “İştah kaybına neden olan faktörler çoğunlukla sıkıntı, yalnızlık ya da depresyondur. İştah, egzersizle harekete geçirilebilir. Sık sık egzersiz yapmak çok önemlidir ve yatalak kişi, hareket etmediği için kan dolaşımı olmaz. Yatak yaralarının oluşmasını önlemek için, önlem alınması gerekir. Bu yüzden hastanın cildini temiz ve kuru tuttuğunuzdan emin olun. Ciltteki kızarık, iltihaplı bölgeler olup olmadığına dikkat edin. Bunlar yatak yaralarının ilk işaretleridir. (…) Bakıcı olarak kütüphaneden kitaplar almaya veya banda alınmış kitaplar, yatakta geçirilen uzun saatlerde aklı meşgul etmeye yarayabilir. Hasta yeterince iyileştiğinde, arkadaşlarının, komşularının ve çocuklarının kısa ziyaretler yapmasını sağlayın.” (2)

Hasta bakımında olumsuz durumların yaşanmaması için, çok dikkatli, sevgi, ilgi, şefkat ve bilgiyle donanımın güçlendirilmesi prensip edinilmelidir.

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) Harvard Medical School, Aile Sağlık Rehberi, c.3, s.1118, Bizim Kitaplar 2009

2) Age. s.1124