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17 KASIM 2019 PAZAR - YIL: 50

Kolesterol ile başlamak (3)

Feyzullah ERGÜN
17 Kasım 2019, Pazar
İnsan organizmasını kolesterol birikmesinden temizleyerek, metabolizmada barış ve düzeni sağlayan, destek gıdaları tanımaya devam ediyoruz:

FINDIK: Yüksek miktarda protein ve lif (fiber) kaynağı olup, farklı antioksidan maddeler ihtiva eden, E vitamini deposu ve bağışıklık sistemini güçlendiren, ilâç etkili bir gıdadır. Fındık kan damarlarını güçlendirerek, kalp hastalıkları riskini azaltır. Ayrıca kan basıncını (tansiyon) azaltan minerallerden kalsiyum, magnezyum ve potasyumdan da zengindir. Kolesterol düşürücü, zengin bir bitki kaynağıdır. “ Sekiz hafta boyunca, fındık ihtiva eden diyet programı ile beslenen, kolesterolü yüksek insanlarla yapılan, küçük bir çalışma kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, HDL kolesterolü arttırdığı gözlendi.

GREYFURT: A ve C vitaminleri yönünden çok zengindir. Araştırmacılar günde bir greyfurt yemenin, bypass ameliyatı geçirmiş 57 hasta üzerindeki etkisini araştırdılar. 30 gün boyunca, günde bir greyfurt yiyenlerin toplam kolesterolünde, LDL ve trigliseridinde, düşüş olduğu görülmüştür.”  13

KEÇİBOYNUZU: Lif ve protein açısından zengin olan keçiboynuzu magnezyum, demir, potasyum ve kalsiyum gibi mineraller ile A, B ve D vitaminleri ihtiva etmektedir. Yapısında çok güçlü antioksidan kaynakları taşımaktadır. Yüksek kolesterollü hastalarda, çözülmeyen liflerden zengin keçiboynuzu LDL, trigliserid oranlarını düşürdüğü gibi, HDL seviyesini yükseltir.

KEREVİZ: İçinde A, C, B1, B2 vitaminleriyle, kalsiyum, demir, magnezyum ve potasyum mineralleri ihtiva etmektedir. Kereviz ve yaprakları, safra asidi salgısını arttırarak, kolesterol oranını düşürmeye yardımcı olduğu görülmüştür. Ayrıca insan sağlığına, birçok hastalıktan koruyucu ve tedavi edici destekleri bulunmaktadır.

KETEN TOHUMU: Omega-3 yağından zengin bir kaynaktır. “Kolesterolü, kan şekerini ve sindirimi düzenleyen, çözünür ve çözünmez lifleri ihtiva eder. Günlük diyetlerine, 4 hafta boyunca her gün 50 gram keten tohumu takviyesi yapan kadınlar, toplam kolesterollerini % 90 oranında ve LDL kolesterollerini ise % 18 oranında düşürmüşlerdir. Keten tohumu, kalp hastalığı riskini arttıran, iltihap belirtilerini azaltır.

KİŞNİŞ: Güçlü bir demir, magnezyum deposudur. Yağ ve kolesterol oranı yüksek olanlarda, kişnişin kolesterol ve trigliserid oranını önemli ölçüde, düşürdüğü görülmüştür.”  14

NANE: Sağlığa destek veren bitki ve baharatlardan, LDL kolesterolünün zararlarını engelleyen en etkili olanlarındandır.

SARIMSAK: İnsan sağlığının korunmasında, içten veya dıştan gelebilecek zararlılara karşı, en güçlü bir savunma aracı olarak, şifa hazinelerinden gönderilen, İlâhî bir nimettir. Beslenmelerinde sarımsağa yer verenlerin, LDL kolesterollerinin hissedilir derecede, düştüğü görülmüştür.

SOĞAN: Güçlü antioksidanlar, lif ve C vitamini ihtiva ettiğinden, harika bir destek gıdadır. Toplam LDL kolesterol seviyesini, önemli ölçüde azaltır. Beslenme ve diyet uygulamalarımızda, kullanılacak soğan oranında, kolesterol seviyesi ideal dengede tutulabilecektir. Soğan ve sarımsak, birlikte kullanılmamak şartıyla, sağlığın harika bekçileridir.

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