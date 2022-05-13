Orucun tıbbî hikmetleri - 2

Tıbbî Nebevi Yazıları: 8

Oruç, kalbe ciddi bir rahatlık sağlar ve küçük tansiyonu düşürür. Orucun dolaşım sistemine en önemli etkisi damarlar üzerine olanıdır. Damarları yıpratan, eskiten nedenlerin başında besin artıklarının iyi yakılmaması gelmektedir. Halbuki, oruçken özellikle iftara yakın saatlerde, kandaki tüm besinler yakılır ve artık kalmaz. Böylece damarlarda yağ ve benzeri artıklar, daralma yapmaz. Yine çağımızın temel sağlık sorunlarından olan damar sertliklerine, oruç en büyük korunma tedbiridir. Böbrekler de, oruçta dinlendiğinden sağlığa kavuşmuş olur.

Oruçta, hücre fonksiyonlarında ciddi bir rahatlama olur. Hücre dilinden bir örnek vermek gerekirse: Hipofiz, Thyroid, Pankreas salgı bezleri RAMAZANI HASRETLE BEKLEMEKTEDİR. Hiç değilse bir ay soluk almaları için. Oruçta sinir sistemi tam bir rahatlama içindedir. Günümüzün en büyük tıp sorunlarından olan stressler, böylece büyük ölçüde kalkar. Abdest ve orucun müşterek özellikleri ile çok ciddi bir düzene kavuşan beyin dolaşımı, sinir sistemindeki sağlığın pek açık bir müjdecisidir. Ramazan boyunca ibadet zevki ile huzura kavuşan bilinçaltı, adeta yıkanmış gibi sinir sistemindeki gerginlikleri tümü ile siler. Oruçlu iken karaciğer dinlenmiş olduğundan, kemik iliğinin kan yapmak için ihtiyaç duyduğu maddeleri daha da iyi ve sağlıklı hazırlar. Orucun bu çok yönlü biyolojik hikmetleri nedeni ile, zayıflar oruç tutunca şişmanlar. Aksine şişmanlar da, oruç tutunca genel sağlıktaki olumlu etkileri nedeni ile zayıflar. Bakara Suresi 184. Ayetinin son cümlesini hatırlayarak, Kur’an’ın ilâhî mucizesinin hazzını duyalım. ‘… Eğer gerçekleri anlıyorsanız (yani gerçek vücut biyolojisini biliyorsanız) her güçlüğe rağmen oruç tutmanız, sizin için daha hayırlıdır.’ ” (1)

Orucun insan sağlığına sağladığı desteklerin temeli, ilâhî programlamaya dayanmaktadır. Yaşanan maddî hayatın derin bağlantıları, bitmeyen dünyevî isteklerin cazibesi, birçok hastalığın kaynağını teşkil eder. Bu aşırı istekler önlenmedikçe, insanların huzur ve sağlığa kavuşması düşünülemez. Kâinattaki bütün mevcudatın intizamı, kudretinde bulunan Cenab-ı Hakk (c.c.), insan sağlığının maddî-manevî yönlerini, oruç programlamasıyla kontrol altına alınarak düzenlenmesini, en uygun yol olarak tavsiye etmiştir. Sindirim sistemi fonksiyonlarının yorgun ve yetersiz olduğu devrelerde, hastalıkların kaynağı olacağından “ Oruç, şânı yüce Allah (c.c.) tarafından insanlığa sunulmuş büyük bir nimettir. İnsan vücudunun yaratıcısı olan Allah (c.c.), onun sağlığını idame ettirecek en iyi teknik ve pratikleri de bilmektedir. Oruç, sadece fizikî sağlığı korumanın en iyi ve en emin yolu değil, ayrıca hudutsuz ruhî mükafatların da taşıyıcısıdır.” (2)

İnsan organizmasına harika bir huzur, sağlık, şifa ve direnç kaynağı olan orucun sağladığı faydaları araştıran hekimlerin bulguları, orucun sıradan bir açlık ve diyet olmadığını ortaya koymuştur.

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1- Dr. Halûk NURBAKİ, Kur’an-ı

Kerim’den Ayetler ve İlmî Gerçekler,

s.102, TDV Yayınları 1989

2- Muiniddin ÇİŞTİ, Sûfî Tıbbı, s.121,

İnsan Yayınları