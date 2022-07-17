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17 TEMMUZ 2022 PAZAR - YIL: 53

Tıbb-ı Nebevî’den şifa kaynakları (3)

Feyzullah ERGÜN
17 Temmuz 2022, Pazar
Bizleri sonsuz gıda ve deva nimetleriyle kuşatarak, besleyip koruyan, şifa ve rahmet hazinelerini kudret eliyle hazırlayan, Zât-ı Zül Celal-i vel İkrâm (c.c.) sınırsız ikrâm ve cömertliğiyle, fiyatı şükür olan sofralarına davet etmiştir.

Bu İlâhî programların sırlarını bilen ve insanlara tarif eden ve ilhâm-ı Rabbanî ile hikmetlerini bize öğreten beden, ruh, kalp ve akılların aydınlığı Hz. Muhammed (a.s.m.) in, şifa reçetelerinden mucizevî ÇÖREKOTU’nun bazı sırlarını tanıtmaya çalışacağız.

İnsan sağlığında geniş etki alanına sahip olan çörekotu nimeti, İbn-i Kayyim el Cevziyye’nin anlatımıyla “ŞİFA’ MİN KÛLLÎ DA’ - Bütün hastalıklara şifa” kategorisine dahil edilmiştir. Tıbb-ı Nebevî’nin mucizevî şifa habbecikleri, organizmanın fonksiyonlarına kuvvet ve çeviklik kazandırdığı gibi, damar ve kanalların sağlıklı çalışmasını dengeler. Sindirimi kolaylaştırarak MİDE ve BAĞIRSAK fonksiyonlarını rahatlatır. MİGREN ve baş ağrılarına huzur verdiği gibi, UNUTKANLIK sıkıntılarına da fayda sağlar. Solunum yolları hastalıklarına özellikle NEFES DARLIĞI zorluğuna şifa ve deva olduğu deneyerek anlaşılmıştır. İdrar yolları hastalıklarından PROSTAT’TA, mesane ve böbrek taşlarının düşürülmesinde faydalı olduğu gibi, idrar söktürücü (diüretik) etkisiyle organizmayı zararlı atıklardan (serbest radikaller) arındırarak, ANTİOKSİDAN etkisiyle fonksiyonel destekler sağlar. HİPERTANSİYON, KOLESTEROL ve diyabetteki sıkıntıları dengeler. Romatizma ve ENDOKRİN hastalıklarında (iç salgı- hormon) destek sağlar.

Çörekotu, toz haline getirilerek bal, sirke veya zeytinyağı ile karıştırılarak veya yağı çıkarılarak, dertlere deva edilmektedir. Balla karıştırılarak veya kuru üzümle yenirse, ANEMİ’DE destek sağlar. Akciğerlerden balgamı temizler. “Astımda; çörekotu hafifçe kavrulup, toz haline getirilir, bir çay kaşığı toz, yarım tatlı kaşığı balla ağıza alınır. Yavaş yavaş emilerek yutulur. (Denenmiştir. Çörekotu, sirke ile ıslatılır, kurutulur, toz haline getirilir enfiye gibi buruna çekilirse, kronik baş ağrılarını geçirir. Burun tıkanıklığını açar. Nezleyi geçirir. Çörekotu, ekmeğe karıştırılarak yenirse sindirimi kolaylaştırır. Baş ağrıları, ödem ve daha birçok hastalığa deva olur.” 1

Çörekotu, dermatolojik (deri) hastalıklarında, KALP SAĞLIĞI ve kan dolaşımını düzenlemede destek sağlar. “Çörekotu mide spazmı, safra kesesi hastalıkları, damar daralmaları, yorgunluk-bitkinlik, zihin yorgunluğu ve hafızanın güçlendirilmesine destek sağlar. Saç dökülmesini erken ağarmasını engeller. Bağırsak sistemini güçlendirerek, KANSER hastalıklarında organizmaya güçlü destek sağlar. Çörekotunun faydalarını, günümüz bilim adamları ve hekimler, birçok hastalığın korunma ve tedavisinde gözlemlemişlerdir. Şifa, Allah-u Teala’nın (c.c.) kudret elindedir.” 2

Çörekotunun, sağlık ve şifa kaynağı olarak bazı pratik uygulamaları, başarılı ve sevindirici sonuçlarla mutluluk vesilesi olabilmektedir. “Çörekotu, balla karıştırılır, sabah-akşam aç karnına bir tatlı kaşığı yutulur. Büyüklere-küçüklere, hastalara ve sağlıklılara iyi gelir. Öğütülmüş çörekotu, sirkeyle karıştırılarak SEDEF, MANTAR, VİTİLİGO, sivilce ve siğillere sürülür. Ekmek hamuruna karıştırmak, ekmeğin hazmını kolaylaştırır. Bir bardak nane çayına 7-11 damla çörekotu yağı damlatılır, balla tatlandırarak günde 2 defa içilirse HAFIZAYI KUVVETLENDİRİR.” 3

Şifa kaynağının depolandığı çörekotu habbeciklerini, hayatımızın odağına yerleştirdiğimizde Tıbb-ı Nebevî’nin nurlu ve bereketli reçetesini BÎ-İZNİLLAH uygulamış olacağız.

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) Tahsin PALAZ, Şifa Reçeteleri, s.122, Hikmet Neşriyat 2001

2) Dr. Müsfir el ZAHRANÎ, et Tedavi vel İlac, s.204, Daret Tıybet el Hadra 2010

3) Dr. Aidin SALİH, Gerçek Tıp, s.88, Sade Hayat Yayınları 2015

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