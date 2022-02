Tıbb-ı Nebevî Yazıları (1) - Kur’ân-ı Hakîm’den şifa kaynakları

İnsanlığın huzur ve saadeti için, Arş-ı A’zam’dan yeryüzüne indirilen nuranî rehber kitap Kur’ân-ı Hakîm rahmet, hikmet ve hidayet kaynağı olduğu gibi, deva ve şifa pınarıdır.

Bediüzzaman Hazretleri’nin ifadeleriyle: “Madem bu elimizdeki Kur’ân, semavat ve arzın Hâlık-ı Zülcelâl’inin Rububiyet-i mutlakası noktasından ve azamet-i ulûhiyeti cihetinden ve ihata-i rahmeti canibinden gelen kelâmıdır, fermanıdır, bir maden-i rahmetidir. Ona yapış; HER DERDE BİR DEVA, her zulmete bir ziya, HER YE’SE (ümitsizliğe) BİR RİCA (ümit), içinde vardır. İşte bu ebedî hazinenin anahtarı imandır ve teslimdir ve onu dinleyip kabul etmektir ve okumaktır.” Biraz ilerisinde: “Kur’ân-ı Hakîm’in eczahane-i kudsiyesinde, umum dertlerinize şifa verecek ilâçlar vardır.

Eğer iman ile ona müracaat edip ve ibadetle o ilâçları istimal etseniz, belinizde ve başınızdaki o ihtiyarlığın ve gamların ağır yükleri gayet hafifleşecektir. (…) En dehşetli yaramı gayet nahoş, elim bir surette size göstermekten maksadım, Kur’ân-ı Hakîm’in kudsî tiryakı ne derece harikulâde bir ilâç ve parlak bir nur olduğunu göstermektir.” (26. Lem’a) diye anlatılmıştır.

Hayat kılavuzu olarak insanlık âlemine: “İşte Rabbinizden size bir öğüt, kalplerde olabilecek her türlü darlık ve hastalık için bir şifa ve ona inanan herkes için hidayet ve rahmet gelmiş bulunuyor.” (Yunus. 57) “Yani, hakka, hakikate ve ahlâkî güzelliklere ters düşen ne varsa hepsi için BİR ŞİFA, bir arınma vasıtası.” 1 Yine başka âyetlerde toplu olarak zikredilen; “Mü’min toplumun kalplerine şifa versin.” “O, mü’minler için şifa ve rahmettir.” “Doğru yolu gösteren bir kılavuz ve şifadır.” Vasıflarıyla, Cenâb-ı Hak (cc) tarafından övülmüştür. Teselli ve şifaya muhtaç insanlık âlemine, bir terbiye ve şifa kaynağı olarak Kur’ân-ı Hakîm’in kopmayan sağlam ipine iman ve ihlâsla olmaya tutunarak, maddî-manevî huzura kavuşulacağı Fatır-ı Hakîm’in (cc) müjdeli taahhüdündedir.

Kur’ân-ı Hakîm ile tedavi konusunda Tabib-i Kulûb olan Hz. Muhammed’in (asm) yolumuzu aydınlatan nuranî uygulamalarıyla: “HAYRUD- DEV’A EL KUR’ÂN.” (Devanın hayırlısı, Kur’ân’dır.) “İbn-i Mâce”. “Sizlere müjde olsun. Bu Kur’ân bir tarafı Allah’ın (cc) kudret elinde, diğer tarafı sizin ellerinizdedir. Ona sımsıkı tutunun helâk olmayacak ve dalâlete düşmeyeceksiniz.” (Taberanî), buyurarak, sağlıklı ve mutlu hayatın prensiplerini insanlığa ders vermişlerdir. İbn-i Kayyim El Cevziyye, Zâd ül Mead adlı eserinde: “Kur’ân, bütün kalp ve beden hastalıklarına şifa, dünya ve ahirete deva, onunla tedavî olmaya gayret eden hasta, sıdk ve imanla, tam bir kabul ve halis itikat şartlarıyla şifa talebinde bulunduğunda, hastalık sıkıntıları ortadan kalkar. Kalp ve bedendeki hiçbir hastalık yoktur ki, Kur’ân’da korunma ve tedavisi için bir yol bulunmasın.” Kur’ân-ı Hakîm’de bulunan şifa kaynağını Seyyid Kutub (rh) anlatırken: “Kur’ân’da vesvese, endişe ve kararsızlık hallerine karşı şifa vardır. Kalbi Allah’a (cc) bağladığı cihetle, sükûn, itminan ve huzura kavuşturur. Kur’ân, kıskançlık, açgözlülük, şeytanın aldatıcı dürtüleri ve boş fikirlerden koruyan şifa kaynağıdır. Kur’ân-ı Hakîm’de, toplumda ayrılıklara sebep olan sosyal hastalıklara şifa olup, selâmet, emniyet ve huzura geniş meydan açar.”

“Kur’ân sabahındaki kalbin baharında, göğsün nurlanmasında, hüzünlerin giderilmesinde, tasa ve üzüntülerin rahatlatılmasında, hastalığa etkili bir ilâç hükmünde olup, bedeni eski sağlığına kavuşturarak, sıkıntı hallerini giderir. Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida şehrinde yapılan geniş katılımlı bir ilmî toplantıda, çok sayıdaki hastalara, Kur’ân-ı Kerîm tilâveti dinletilmiştir. Hastaların bir kısmı Müslüman, bir kısmı gayr-ı müslim, aralarında Arapça konuşanlar olduğu gibi, başka dillerde konuşanlar da olduğu halde, özellikle sindirim sistemi hastalıklarının % 97 oranında hafiflediği gözlemlenmiştir. Kur’ân-ı Kerîm tilâvetinin nefis ve bedene huzur vererek tesir ettiği, yaşanmış ve denenmiş bir duygudur.

Kur’ân-ı Hakîm’i tilâvet ederken veya hastalıktan şifa talebiyle tedaviye niyet edilirken, ilk önce “Euzû Billahi mineş şeytanirracim” ile başlayarak, besmele okumak her insana vaciptir. Besmele ile başlamayan bütün iş ve faaliyetler, verimsiz ve eksik olur. Kelimelerin en güzeli olan Besmele’nin bereketiyle insan, kendini ve ailesini bütün belâ ve hastalıklardan korur. Kitabullah ilk önce onunla açılır.

Kur’ân-ı Hakîm’de şifa âyetleri çoktur. Onlardan bazıları: (Ve yeşfi sudure kavmin mü’minin.) Tevbe. 14, (Ya eyyuhennâsû kad ceetkûm mev’izetun min Rabbikum ve şifeûn lima fissudur ve huden ve rahmetun lil mü’minin.) Yunus. 57, (Ve nünezzilu minel Kur’ânî me hüve şifeun ve rahmetun lil mü’minin.) İsra. 82” 2

“Kur’ân-ı Hakîm’in en muazzam sûresi Fatiha tül kitaptır. Onda kalplere ve bedenlere şifa vardır. İhlâslı ubudiyyetin, Kalbi, zihni ve bedeni yorabilecek ihtiyaçların havale edileceği, yardım talep edilecek ve tevekkül edilecek olan Cenab-ı Hakk’a (cc) dileklerin arz edilmesine vesiledir. Bütün nimetlerin ihsan edilmesine kuvvetli bir rica ve ümit kapısı olarak, nimet ve hidayet kaynağı olduğundan nimet pınarlarının akmasına ve sıkıntıların giderilmesine yollar açar. Fatiha Sûresi, en geniş kapsamda riya, kibir, dalâlet ve cehalet hastalıklarından şifaya kavuşturur. Böylece, ihlâsla bu sağlam ipe sarılacak olursak, afiyet, nimet ve huzur kapıları cömertçe açılacaktır, İnşaallah.

