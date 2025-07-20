Sağlığı koruma şuuru (1)

Organizmanın sağlığını koruyarak, dengeli ve mutlu bir hayat sürdürmenin yol göstericiliğinde klasikleşen, çok zaman geçtiği halde değerini ve güncelliğini kaybetmeyen eserlerden faydalanmak ve bu yolda ilerleyebilmek için bilgi kaynaklarına başvurularak , ilgiyle araştırılması sonucunda sağlığı koruma bilinci geliştirilebilir.

Konuyu destekleyen kaynak eserlerin fazlalığı, bizi en pratik ve herkesin anlayabileceği bir tarzda hazırlanmış ve bir asırdan fazla bir zamandan beri güncelliğini yitirmeyen, Fransız cerrah Dr. Victor Pauchet’ in (1869-1936), Restez Jeunes "Genç Kalınız" adlı eskimeyen eserini incelememiz, bilgi birikimimizi zenginleştirecektir.

Günümüzde ilgiyle izlenen “Longevity” (sağlıklı uzun hayat) çalışmalarından, yaşadığı dönemde de önemle söz edip, yol gösteren Pauchet'in düşüncelerinden faydalanmamız, hayata karşı daha donanımlı seviyeye taşıyabileceği kanaatiyle ve günümüzde yaşanan hayat tarzının bilinçsizlikleri çerçevesinde, filozof Seneque'nin abartılı ama hiç de yanlış olmayan ibretli "İnsan ölmüyor, kendi kendini öldürüyor" sözüyle, ilerlemeye başlayalım.

Genetik mirasla kabiliyetinize yansıyan mizacınızı, pozitif yönde geliştirme imkanı ciddi bir gayretle sağlanabilir. Faydalı olanlar geliştirilebileceği gibi, olumsuz olanlardan da uzaklaşılabilir. Aynı şekilde vücut hücrelerinizin sağlıklı gelişmesini iyi bir hijyen ile önceden hazırlarsanız, bu hücreler sağlıklı ve güçlü doğarlar. Yiyeceğinize dikkat etmezseniz, iyi nefes almazsanız, kanınızı kapalı yerlerde durgunlukla ömür geçirirseniz, organizmayı da kabızlıkla zehirlerseniz, hücrelerin doğuş ve gelişmeleri bozulmuş olacaktır. Sağlıklı hayatın temeli olan bu oluşum ve yakılışlarla organizmanıza etki edebilmektesiniz. Zira bu faaliyetin muhtaç olduğu malzemeyi bulan ve seçen sizsiniz. Sağlıklı beyin fonksiyonlarında manevî bünye, bedenî bünyeden daha çabuk olgunlaşmaya kabiliyetlidir. Beynin hazneleri büyük ve tükenmez şeylerdir. Ondan verebileceği her şeyi almalısınız. Beyninizde işsiz kalmış bölgeler vardır, onları faaliyete geçirmeli. Beyninizin zayıf noktaları da var ki, onları kuvvetlendirmek, sizi ihtiyarlatabilecek olan menfi duygulardan kurtulmak, gençliğinizi koruyacak olan olumlu duyguları kendi kendine telkinle, ekip büyütmek lazımdır.

Organizmanın dengesini kuran iç salgı bezleri (endokrin sistem), atık maddelerin yeterince atılamaması ve kanda toksinlerin birikmesi sonucu, fonksiyonları bozulacağından, bütün sistemlerin olumsuz etkilenmesiyle birçok hastalığa kapı açılacaktır. Bu arada metabolizma bozuklukları da gelişeceğinden deyim yerindeyse vücudun karbüratörü arıza vermiş demektir. Bu tablonun ortaya çıkmasının çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Başlıcaları; vücut temizliğine dikkat etmemek, sağlığa zararlı yiyeceklerle beslenme, yetersiz solunum ki, kanın tamamen temizlenmesine engel olur. Sigara, alkol kullanımı, bulaşıcı hastalıklar özellikle çok yaygın olduğu gibi, zararına önem verilmeyen ve tedavi edilmeyen kabızlık organizmayı zehirleyen sebeplerdir. Vücutta negatif tesirleri sonucu zehir etkisi meydana getiren öfke, kin, kıskançlık, korku kaynaklarının etkisi, stres, vücudu zorlayan aşırı güç harcama ve halkın da dediği gibi "kanı mürekkep gibi karartan," kanı donduran veya "bütün varlığı zehirleyen" ahlâk kusurları da -ötekiler gibi- zehirlenme sebepleridir.

Bu gerçekler bilindiğinde vücut sağlığının sürdürülebilmesi için gereken şartları anlamak kolaylaşacak; vücut sağlığı yönünden mikroplardan koruyan mükemmel bir temizlik, içinde sağlıksız gıda bulunmayan yeterli ve sağlıklı beslenme; kanı havalandıran ve yenileyen geniş bir solunum, vücudun atık maddelerle kirlenmesine engel olan, hareketli bir hayat tarzı ile, kabızlığa karşı aralıksız ve dikkatli bir çaba içinde olunmasıyla sağlanacaktır. Ahlâk ve maneviyat yönüyle organizmanın geliştirilmesinde, vücudu yoran aşırı didinmelerden uzak, düzenli bir hayat tarzı, varlığı "zehirleyen" duygulardan vazgeçmek ve bunu elde edebilmek için sükunete, sabra, pozitif duygularla donanmış iyilik dilekleri, iyimser görüş ve yorumlarla güler yüzlü olma duyarlılığı içinde, intizamlı ve disiplinli bir gayret yolunun izlenmesiyle sağlanabilir. Bütün bu isteklere ancak kendi kendinize telkin yoluyla ulaşabilirsiniz.

Sağlıcakla kalın.

