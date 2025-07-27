Sağlığı koruma şuuru (2)

Sağlıklı ve huzurlu bir hayat, maddî-manevî tarz ve davranışların uyumlu uygulamalarıyla gerçekleştirilebilir.

Sağlıklı bir vücutta, pozitif davranışlar arasındaki mükemmel denge, huzurlu hayatın esaslarındandır. Bunlardan birisinin yetersizliği, hayatın tadını kaçırır. Organizmada gerçekleştirilebilecek dengeli fonksiyonlar, orkestra şefi durumundaki endokrin sistemiyle (iç salgı bezleri), sempatik sinir sisteminin uyum içindeki faaliyetleri, maddî-ma-nevî davranışları huzurlu kılabilecektir.

Organizmanın dengeli fonksiyonlarını sağlayan, beslenme-hareket, sağlıklı nefes ve güneş ışınlarından yeterince faydalanma şartları gerçekleştirildiğinde, sağlık problemi yaşanmadan huzurlu bir hayatın şişmanlığın işkencelerine mahkum olunmadan sürdürülebileceği tıp kaynaklarında detaylarıyla açıklanmıştır. Düşüncenin buna odaklanmasıyla, bu nimetlerden dengeli oranlarda faydalanıldığında endokrin sistemi, huzur ve mutluluk fazlarını sürdürülebilecektir.

İnsan organizmasının genel görüntüsü, iç organları, sistem, damar ve sinirleriyle büyük bir sanat şehrine benzetilebilir. Trilyonlarca hücre, trilyonlarca tezgahdır. Organlar makinaları ve güç kaynaklarını, damarlar her tarafa işlenecek ilk maddeleri, onarıma ve yeniden inşaatlara yarayacak malzemeyi dağıtan kanallardır. Sinirler ise, hareket ettirici kuvvete ve düşünceyi ileten tellere benzerler. Burada ne tatil, bayram veya ateşkes söz konusu olmadığı gibi, organizma için grev ölüm demektir. Böyle bir faaliyetin günlük ne ölçülerde atık maddeler ve zehirli gazların açığa çıkacağı, bu maddelerin vücutta birikip kalmalarından meydana gelecek korkunç durum düşünüldüğünde, bu toksinlerin organizmayı zehirleyebileceği tehlikesi daima mevcuttur. İşte burada İlâhî ilim ve kudret, karşı koyacak fonksiyonel mekanizmayı yerleştirmiş olduğundan, hayret edilecek derecede muntazam çalışan arıtma ve boşaltım sistemiyle sağlanabilmektedir. Bu sistemin sağlıklı faaliyetinin kontrolü, insan iradesine bırakılmıştır. Açık bir ifadeyle, kabız kalındığında bağırsaklardaki atıkların birikmesiyle, sızdıran bağırsak sendromu sonucu toksinlerin tekrar kana ve hücrelere geri dönüşü, organizmanın fonksiyonlarını zehirleyecek, birçok hastalığın, ihtiyarlık ve erken ölümün sebebi olacaktır.

Sağlıklı yaşamanın kontrolümüze bırakılan başlıca prensiplerini kısaca sıralayacak olursak, hijyen kurallarına uyarak temiz bir vücut ve enfeksiyon kaynağı mikroplardan uzak bir hayat tarzı, sağlıklı enerji ve onarım malzemesi olarak iyi beslenme kaynaklarına dikkat edilmelidir. Oksijenden zengin havanın, derin nefesle solunması akciğerler aracılığıyla kanın temizlenmesi sonucu organizma hayat ve kuvvet bulur. Yürüyüş ve hareketle, organizmada biriken atıkların temizlenmesine destek sağlanmalıdır.

Sağlıklı yaşamanın temel prensibi, dengeli beslenme ve faydalı gıda kaynaklarına dayanmaktadır. Zira insan organizmasının canlılığı, genetik yapısı ve sağlıklı nesiller yetiştirebilmesi, sağlıklı gıda alabilmesiyle orantılıdır. Onun içindir ki, "Ne yersen osun" gerçeği, büyük çoğunluğun onayından geçmiştir. Yemekler belli zaman aralığında yenmeli, acıkmadan yenmemelidir. İştahınızın olmadığı gün oruç tutunuz, orucun hiçbir mahzuru yoktur. Yemekler arasında hiçbir şey yememek, prensip edinilmelidir. Pastahanelerin öğle sonlarından ve bol pasta yemek fırsatını veren çaylardan sakınılmalıdır. Bitkisel ağırlıklı beslenme alışkanlığı, gençliğin korunmasına destek sağlar. Yemeklerin iyi çiğnenmesi, sindirimin ilk şartıdır. İnsana güç ve enerji sağlayan gıdaları iyi tanımalıyız. Uyarıcı enerji, yapmacık bir kuvvet sağlar. Etkisi uzun sürmez. Vücut ağırlığınızın kilosu başına bir gram et yemeniz yeterlidir. Alkole gelince, o daima zararlıdır. Kendine hürmet eden her millet, alkolü yasaklamalıdır. Özellikle ekmeğe dikkat edilmelidir. Rafine edilmiş beyaz ekmeklerden uzak durup, kepekli tam buğday ekmekleri araştırarak bulmamız, sağlığın sigortasi olacaktır. Hakikî bir mükemmel ekmek elinize geçerse, yemekten çekinmeyiniz. Bütün kabızlık sıkıntısı yaşayanlar, bu ekmeği yemelidirler.

Sağlıklı hayatın devam ettirilmesi, uygun nefes alış-verişiyle sağlanabilmektedir. Organizma bol oksijenle, karbondioksit zehirlerinden yıkanır. Sadece akciğerler değil, bütün organ ve sistemler, vücut fonksiyonlarının ne kadar yoluna girdiğini ve hayat enerjinizin ne kadar arttığını fark eder, mutlu olur. Ne kadar iyi nefes alırsanız, mutluluğunuzu ve yaşamak sevincinizi de, o kadar zenginleştirmiş olursunuz. Sağlıcakla kalın.

