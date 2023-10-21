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21 EKİM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Tıbbın gelişmesinde İbn-i Nefis gerçeği - 5

Feyzullah ERGÜN
21 Ekim 2023, Cumartesi
İbn-i Nefis’in’in en tanınmış eseri olan el-Mu’cez fit’tıb adlı eserinden faydalanabilmemiz için, bazı seçilmiş bilgi ve tavsiyelerine ilgi duyacak olanların dikkatli nazarlarına takdim etmeye çalışacağız.

1- “Aşırı sevinç duygusunda kalbe yeterli kan gitmediğinden, insanı helâk edici bir hal alabilir.

2- Deniz seviyesinden yüksek olan yerlerin havası, yaşamaya daha uygundur. Dağlık bölgeler vücudu dinçleştirir, serin ve soğuk havalar vücuda güç ve kuvvet verir. Sindirim sistemini rahatlatır, ayrıca cildi güzelleştirir. Sıcak havalar, vücudu gevşetir ve güçsüzleştirerek zarar verir. Ayrıca sindirim sistemini yorar, duygulara üzüntülü bir hal vererek, beyin fonksiyonlarını yavaşlatır.

3- Geç uyuyarak aşırı derecede uykusuz kalmak, dimağı zayıflatır, vücudun direncini azaltır aynı zamanda, sindirim fonksiyonlarını olumsuz etkiler. Gündüz uykusu (gece uyumayıp, gündüz uyuyanlar) sağlıksız olup, cilt sağlığını da bozar. Vücudun kuvvetini azaltır.

4- Yazın serinletici soğuk, kışın da sıcak gıdalarla beslenmek gerekir. Taam taam üstüne yemek yenmesi, sindirimi imkansız kılar. Uzun zamana yayılan yemek öğünlerinde, sindirim faaliyeti karışık bir hale geldiğinden, besinler sindirilmez. Beslenmede çok çeşitleri karıştırmak, FITRATA UYGUN DEĞİLDİR. Fazla yememek şartıyla, lezzetli yemekler övülmeye değer.

5- Her organın kendine özel güçlendirici bir riyazet ve egzersizi vardır. Ezberleme faaliyeti arttırıldıkça, HAFIZA GÜÇLENİR. Pozitif düşünce ve hayalde (imajinasyon) aktifleşmek de, zihin ve hafızayı geliştirir. Okumak, sadra şifa ve güç verir. İşitme duygusu, lezzetli nağmelerle güçlenir. Gözün ise, güzel hatlı yazıları okumakla ve GÜZEL MANZARALARA BAKMAKLA görme kabiliyeti artar. Sevinç ruh ve bedene güç kazandırırken, üzüntü ve stres ise yıpratıcı rol oynar.

6- Uyku esnasında sindirime yardımcı olmak üzere, önce sağ yana uzanarak, yemeğin mideye rahat yerleşmesi sağlanır. Bu pozisyonda mide, karaciğerin üzerine yerleşerek sistemin daha sağlıklı çalışması güçlendirilir.

7- Soğuk su ile yıkanmak vücuda kuvvet, ferahlık ve duygulara DİNAMİZM kazandırır. Kükürt yoğunluklu kaplıcalar, vücutta biriken atıklardan arınmayı sağlar. Felç, siyatik, hastalıktan sonraki nekahat yorgunluğu ve kaşıntılı cilt hastalıklarına fayda sağlar.

8- Tıka-basa yemek yedikten sonra rahatlamak için, kendini kusturmayı adet edinenler, hızlı bir şekilde ihtiyarlar ve ağır hastalıklarla yıpranırlar.

9- ANASON, böbrek, mesane, rahim, karaciğer ve dalaktaki tıkalı kanalları açar. Göz sağlığına fayda sağlar. Yakılarak yapılan tütsüsü, baş ağrılarına rahatlık verir. Bebeği olan annelerin sütlerini bereketlendirir.

10- PAPATYA, beyin fonksiyonlarını ve sinir sistemini güçlendirir. Başta biriken atıkları arındırarak, baş ağrılarına şifa kaynağı olur. Gözlerin sürekli yaşarmasını rahatlatır. Sarılığa faydalıdır.

11- SOĞAN, eklem ağrıları, siyatik, felç, sar’a (epilepsi), bronşit, nefes darlığı, kronik öksürükler ve ses kısıklığına fayda sağlar. Mideyi kuvvetlendirerek, sindirimi kolaylaştırır. Cildi güzelleştirir.

12- YUMURTA, boğaz ağrıları, ses kısıklığı ve öksürükte fayda sağlar. Besleyici bir gıda olup, en sağlıklı tüketimi rafadan kıvamında hazırlanan tavuk yumurtasıdır. Tavuk eti besleyici bir gıdadır. Suyu hastalıktan sonraki yorgunluğa, eklem ağrılarına, mide rahatsızlıklarına, bronşit ve nefes darlığına faydalı olup, BEYİN FONKSİYONLARINI güçlendirir.

13- FINDIK, beyin fonksiyonlarını güçlendirir. Ceviz balla karıştırılarak yenirse, mide üşütmesinde fayda sağlar.” 

SAĞLICAKLA KALIN.

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