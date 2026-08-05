İlgi ve yeteneklerden uzak yapılan yanlış bir tercih ise yıllarca sürecek memnuniyetsizliklere neden olabilir. Bu nedenle tercih sürecini şuurlu, araştırarak ve acele etmeden yönetmek büyük önem taşımaktadır.

YKS’de doğru tercih, doğru üniversite, doğru meslek

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Öğrenci röportajları - 2

Akademisyen Röportajları - 1

Akademisyen Röportajları - 2

Üniversite tercih dönemi, öğrencilerin yalnızca bir üniversite ya da bölüm seçtiği bir süreç değil; aynı zamanda gelecekteki meslek hayatına ve yaşam kalitesine yön verdiği önemli bir dönüm noktasıdır. Yapılan doğru bir tercih, kişiyi mutlu ve başarılı bir kariyere taşırken; ilgi ve yeteneklerden uzak yapılan yanlış bir tercih ise yıllarca sürecek memnuniyetsizliklere sebep olabilir. Bu nedenle tercih sürecini bilinçli, araştırarak ve acele etmeden yönetmek büyük önem taşımaktadır.

Doğru Tercih Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

- Öncelikle ilgi alanlarınız, yetenekleriniz ve kişisel özellikleriniz doğrultusunda size uygun bölümleri belirleyin.

- Tercih edeceğiniz bölümlerin mezuniyet sonrası iş olanaklarını, çalışma koşullarını ve kariyer fırsatlarını mutlaka araştırın.

- Tercihlerinizi yalnızca puana göre değil, başarı sıralamanızı esas alarak oluşturun.

- Açıkta kalma riskini azaltmak için tercih listenizi dengeli hazırlayın. Başarı sıralamanızın yaklaşık %30 üstü ile %30 altı arasında yer alan bölümlere listenizde yer vermeniz faydalı olacaktır.

- Üniversitenin bulunduğu şehir veya yalnızca üniversitenin adı değil; eğitim kalitesi, akademik kadrosu, uygulama imkânları ve mezun başarıları da değerlendirilmelidir.

- ÖSYM Tercih Kılavuzu’nda yer alan özel koşul ve açıklamalar mutlaka dikkatle okunmalıdır.

Günümüzde Öne Çıkan Bölümler

Son yıllarda istihdam olanakları bakımından öne çıkan lisans programlarından bazıları şunlardır:

Sayısal Alan

- Tıp

- Diş Hekimliği

- Pilotaj

- Havacılık Elektrik ve Elektroniği

- Bilgisayar Mühendisliği

- Uçak Mühendisliği

- Hemşirelik

- Ebelik

- Dil ve Konuşma Terapisi

Eşit Ağırlık Alanı

- Hukuk

- Yönetim Bilişim Sistemleri

Sözel Alan

- Özel Eğitim Öğretmenliği

- Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Bunun yanında, son yıllarda nitelikli ara eleman ihtiyacının artmasıyla birlikte ön lisans programları da önemli bir seçenek hâline gelmiştir. Özellikle sağlık alanındaki teknik programlar ve yeni nesil teknoloji odaklı bölümler dikkat çekmektedir.

Bunlardan bazıları:

- Yapay Zekâ Operatörlüğü

- Büyük Veri Analistliği

- Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği

- Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği

- Akıllı Sera Teknolojileri

- İnsansız Araç Teknikerliği

Ön lisans programlarını tercih edecek öğrenciler, özellikle kamu kurumlarına atanmayı hedefliyorlarsa ilgili bölümün geçmiş yıllardaki KPSS atama puanlarını ve kontenjanlarını mutlaka incelemelidir.

Tercih Yaparken Yapılmaması Gerekenler

- Sadece üniversitenin ismine veya bulunduğu şehre göre tercih yapmak,

- Ailenin ya da çevrenin yönlendirmesiyle kendi isteklerinden vazgeçmek,

- Tercih işlemlerini son güne bırakmak,

- Listeyi doldurmak amacıyla gitmeyi düşünmediğiniz bölüm ve üniversiteleri yazmak.

- Eğer ki tercih yapıp üniversiteye kayıt yaptırmadınız taktirde obp puanınız da kırılma yaşanacaktır özellikle mezuna kalacak arkadaşlar dikkat etmeli ama tercih yapıp 2 sene sonra tekrar YKS tercihi yaptığınızda bu kırılma olmayacaktır.

Unutulmamalıdır ki, yerleştiğiniz hâlde kayıt yaptırmayı düşünmediğiniz bir bölümü tercih listenize eklemek doğru bir yaklaşım değildir. Tercih listenizde yalnızca gerçekten okumayı istediğiniz programlar yer almalıdır.

Son Söz

Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde bazı mesleklerin önem kazandığı, bazılarının ise dönüşüm sürecine girdiği unutulmamalıdır. Bu nedenle tercih sürecinde yalnızca bugünü değil, geleceğin mesleklerini de göz önünde bulundurmak gerekir.

Seçtiğiniz bölüm özel sektörde iş imkânları sunan bir bölümse okul hayatınız boyunca kendinizi geliştirmeniz (yabancı dil, staj, sosyal projeler) kısaca CV doldurmanız gerekmektedir.

Doğru tercih; ilgi, yetenek, başarı sıralaması ve kariyer hedeflerinin birlikte değerlendirilmesiyle yapılır. Bu önemli süreçte tercih listenizin mutlaka alanında uzman bir rehber öğretmen tarafından incelenmesi ve değerlendirilmesi, sağlıklı bir karar vermenize önemli katkı sağlayacaktır.

Unutmayın; doğru tercih sadece bir üniversite kazanmak değil, mutlu olacağınız bir geleceği seçmektir.