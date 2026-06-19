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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 HAZİRAN 2026 CUMA - YIL: 57

Bir damla su

Kemal Vapur
19 Haziran 2026, Cuma
İnsanın hangi özelliklerde yaratıldığını bir miktar değerlendirecek olursak hayretler içerisinde kalınıyor. İnsan hayret verici meseleler düşünüyor, duygular kullanıyor.

Bir bardak su ne kadar hayret verici özelliklerde ise ondan mükemmel ölçülerde istifade edebilen ağzın, midenin, hücrelerin ve organların özellikleri de öyle. Izgara olmuş taptaze bir balık yemeğinin lezzeti yanında bir göl manzarasının güzelliği... Gölün içindeki muhteşem yapılardaki balıkları, bitkileri tefekkür ederken bir de büyük bir deniz ve muazzam büyüklükteki okyanus içindeki canlı, cansız eşyanın ve o eşyadaki hassas sanat ve teknik özelliklerin ne derece mükemmel olduğu hayranlık ile incelenirken, teknoloji sahasında elde edilen en üst seviye nimetler ile uzay denizinin incelenmesi...

Bu muazzam büyüklükteki uzay denizinde muhteşem ölçüler ile yüzen milyarlarca galaksi var. Güneş ismindeki yıldızın içinde de hususan tüm hayat sahipleri için ne kadar çok faydalı ışık, ısı, renk denizleri mevcut. Bu ısı, ışık, renk denizlerinin ve bu denizlerden dünyamıza, küre-i arza ardı sıra gelen faydalı nimetlerle dolu bereketli dalgaların tesadüfe verilemeyecek son derece hassas ölçülerde yaratılmış olmalarını insan tefekkür etmeye çalışırken Kur’ân-ı Hakîm’de şu ayetteki manalar da hatıra gelebiliyor ki, “De ki: Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadarını da katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden denizler tükenirdi.” (Kehf Suresi: 109.) İnsan; sonsuz şükürler olsun Cenab-ı Allah’a deme isteği ile hayret hayret içerisinde kalarak Allah’ın sonsuz güç, sanat, zenginlik, ilim, irade ve diğer tüm mükemmel sıfatların sahibi olduğunu öğrenmeye dair okumaların, derslerin hakikî mücevherler olduğunu hissedebiliyor.

Şu dünya hayatına dair meslekleri gereği kadar çalışıp yapmasının ardından akıl, ruh, duygular, kalp gibi muhteşem özellikler ile yaratılan insanın kendisine ihsan edilen ömürdeki bu özelliklerini, ölümünün ardından ahirete geçmeden önce, şu kâinatta imana, ilme, sevaba, Allah’ın rızasını kazanmak mesleğine, ubudiyete dair faaliyetlerde, programlarda, etkinliklerde kullanması hayran ve hayrette bıraktıran pırlantalar kıymetinde...

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