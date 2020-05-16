Çocuklara iman dersi

Gülümse Çocuk Kulübü salgın döneminde uzaktan eğitim ile çocuklara iman hakikatlerini öğretmeye devam ediyor.

On beş yılı aşkın süredir Ankara’da çocuk hizmetlerini sürdüren Gülümse Çocuk Kulübü salgın döneminde de derslerine ara vermeden devam ediyor. Okullarda uzaktan eğitime geçilmesi ile birlikte Gülümse Çocuk Kulübü de uzaktan eğitim sistemine geçiş yaptı. Gülümse Çocuk, çocukların karantina sürecinde de iman hakikatlerinden uzak kalmaması için, uzaktan eğitim videoları ve aynı zamanda online dersleri ile çocuklara ulaşmaya devam ediyor.

YouTube’da Nur Şöleni

Gülümse Çocuk Kulübü YouTube kanalına her hafta yeni videolar yükleniyor. Her birinde Risale-i Nur’un bir dersini kısa ve öz bir şekilde çocuklara aktarmayı hedefleyen bu kanal, sadece Ankara değil, bütün Türkiye’deki çocuklara ulaşmayı hedefliyor. Metninin oluşturulması, düzenlenmesi, montajı belirli bir ekip tarafından yürütülen eğitim videoları önümüzdeki haftalarda da kanalda yerini almaya devam edecek. Kanalda aynı zamanda sesli kitap tarzında Ramazan Risalesi yer alıyor. ‘Nur Şöleni’ ismi verilen bu çalışmada Risale’nin seslendirmesini de yine Gülümse çocukları yapıyor.

Çocuklardan sesli Risale

Ramazan ayında hem Ramazan Risalesinin okunmasına ve dinlenmesine vesile olmak hem de çocukların Risale-i Nurlar’la hemhal olmasını sağlamak amacıyla yapılan bu çalışma kapsamında tüm çocuklar önce Ramazan Risalesi’ni baştan sona okudular. Daha sonra onlar için belirlenen cümleleri okuyup ses kayıtlarını gönderdiler. Bir yerde toplanan kayıtlar birleştirilerek sesli kitap oluşturuldu. Böylece çocukların seslerinden oluşan bir sesli Risale elde edilmiş oldu.

Dersler online devam ediyor

Her Cumartesi Ankara’nın farklı semtlerinde gerçekleşen Gülümse Çocuk programları şimdi de canlı bağlantı ile yapılıyor. Yine aynı gününde, bu sefer evlerinde ekran başına geçen çocuklar derslerine kaldıkları yerden devam ediyor. Hazırlanan eğitim videoları üzerinden devam eden derslerin verimini arttırmak amacı ile çalışmalar yapılıyor. Gülümse çocukları bu derslerde şimdiye kadar tevekkül, namaz, haşir, iman, şükür, hastalar risalesi gibi çeşitli konuları öğrendiler. Önümüzdeki haftalarda da Gülümse Çocuk Kulübü, videoları, online dersleri ve yeni projeleriyle hizmetine devam edecek.

Ankara - Gülümse Çocuk Kulübü Koordinatörleri