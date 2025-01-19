Gazze’de ateşkes başladı - Binlerce yardım tırı Gazze'ye giriyor

İsrail, Hamas'ın Gazze'den serbest bırakılacak esirlerin listesini yayınlaması sonrası ateşkesin başladığını duyurdu. İsrail'in 471 günlük saldırılarında Gazze'de can kaybının 46 bin 913'e, yaralı sayısının 110 bin 750'ye yükseldiği bildirildi. İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, yardım tırları Mısır tarafındaki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapmaya başladı.

KUDÜS SEMALARINDA EZAN SESİ HEP OLACAK

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Hamas'ın Gazze'den bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini yayınlaması sonrası Gazze'de ateşkesin TSİ 12.15'te başladığı kaydedildi.



Gazzeliler, İsrail'in 471 gündür devam eden saldırılarının ardından ateşkesin başladığı anlarda büyük sevinç ve coşku yaşadı.

Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi sınırına düzenlediği propaganda turları da devam etti.

Ateşkes devreye girmeden önce çok sayıda İsrailli, Gazze Şeridi sınırına gelerek İsrail’in düzenlediği hava saldırılarını izledi. Bazı İsrailliler, hava saldırıları üzerine sevinç gösterisinde bulundu.

Ateşkesin devreye girmesinin ardından, İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA), kısa bir süre Gazze Şeridi'nde uçmaya devam etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yerel saatle sabah 8.30'da (TSİ 09.30) yürürlüğe girmesi planlanan ateşkesin Hamas'ın taahhüt ettiği serbest bırakılacak esirlerin listesi gelene kadar başlamayacağı talimatını İsrail ordusuna ilettiği bildirilmişti.​​​​​​​

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugün serbest bırakacağı 3 kadın esirin isimlerini açıklamasının ardından İsrail de bugün serbest bırakılacak 3 İsrailli kadın esirin isim listesini teslim aldığını duyurmuştu.

Katar: Ateşkesin başladığını teyit ettik

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ateşkesin başlamasıyla ilgili belirsizlikler üzerine X hesabından paylaşımda bulundu.

Katarlı yetkili, Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam Tugaylarınca bugün serbest bırakılacak 3 esirin isimlerinin İsrail tarafına gönderildiğini, salıverileceklerden 2 kişinin Romanya ve İngiltere vatandaşlığının da olduğunu aktardı.

Ensari, açıklamasında Gazze Şeridi'nde ateşkesin başladığını teyit ettiklerini kaydetti.

Hamas'tan "ateşkes anlaşmasının maddelerine bağlıyız" vurgusu

Hamas, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, "anlaşmanın maddelerine bağlı olduğunu" yineledi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle, aziz halkımızın kararlılığı ve sabrının, Siyonist terör ve ölüm makinesi karşısındaki kahramanca direnişimizin efsanevi kararlılığının meyvesi olan anlaşmanın şartlarını uygulama yönündeki taahhüdümüzü teyit ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail hapishanelerinde tutulan tüm Filistinlilere değişmez bir söz verildiği kaydedilen açıklamada, "Kahraman esirlerimizin bugünden itibaren özgürlük vakti geldi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'ne yardımların girişinin takip edildiği ve hayatın normale dönüşü için gerekli tüm desteğin verileceği kaydedildi.

Gazze’de ateşkes belirsizliğinde İsrail'in saldırılarında 24 kişi öldü

İsrail ordusunun bu sabah, ateşkes belirsizliği sürerken, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 24'e yükseldi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerine düzenlediği saldırılarda 15 kişi şehit oldu.

İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) Gazze kent merkezine düzenlediği saldırıda 5, Beyt Lahiya bölgesine yönelik topçu saldırısında da 4 Filistinli şehit oldu.

Gazze'de ateşkes belirsizliği devam ederken, İsrail ordusunun bölgeye düzenlediği saldırılarda 14 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Refah'ta evlerine dönmeye çalışan çok sayıda Filistinli de İsrail ordusunun saldırıları sonucu yaralandı.

Han Yunus ve Refah kentleri de İsrail'in topçu bombardımanına tanık oluyor.

Hamas ve İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının TSİ 09.30'da uygulamaya girmesi beklenirken Tel Aviv yönetimi, "teslim edilecek 3 esirin ismi verilene kadar" ateşkesin devreye alınmayacağını duyurdu.

İsrail ordusunun kuzeyde tuzakladığı evde 10 Filistinli yaralandı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bubi tuzakla bir evi patlatması sonucu 10 Filistinli yaralandı.

Yaralıların durumuna ilişkin detaylı verilmedi.

Hamas ve İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının TSİ 09.30'da uygulamaya girmesi beklenirken Tel Aviv yönetimi teslim edilecek 3 esirin ismi verilene kadar ateşkesin devreye alınmayacağını açıkladı.

İsrail'in 471 günlük saldırılarında Gazze'de can kaybı 46 bin 913 oldu

İsrail'in 471 günlük saldırılarında Gazze Şeridi'nde can kaybının 46 bin 913'e, yaralı sayısının 110 bin 750'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 14 kişinin şehit olduğu, 25 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 913'e, yaralı sayısının da 110 bin 750'ye yükseldiği ifade edildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi: Bugün serbest bırakılacak esirlerin isim listesi teslim alındı

İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ın ilettiği bugün serbest bırakılacak esirlerin isim listesini teslim aldığını duyurdu.

Ofisten yapılan açıklamada, alınan liste kapsamında ayrıntıların gözden geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, İsrail Ordusu Kurtarma Misyonu Koordinatörü Tuğgeneral Gal Hirsch'in esirlerin ailelerini ordu temsilcileri aracılığıyla bilgilendirdiği kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli kaynaklar, Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın arabuluculara ilettiği listeyi teslim aldığını doğrulamıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı açıklamada, Hamas'ın serbest bırakılacak kadın esirlerin isimlerini vermeyerek yükümlülüklerini yerine getirmediğinin öne sürmüştü.

Ebu Ubeyde, İsrailli Romi Gonen (24), Emily Damari (28) ve Doron Steinbrecher​​​​​​​ (31) adlı kadın esirlerin bugün serbest bırakılacağını duyurmuştu.

İsrail'de Ben-Gvir ve Yahudi Gücü Partisi'nin diğer bakanlarının istifa ettiği duyuruldu

Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ve liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi'nin bakanlarının, kabinedeki görevlerinden istifa ettikleri bildi duyurdu.

Yahudi Gücü Partisi, kabinede görevli tüm bakanlarının istifa ettiğini bildirdi.

Açıklamada, partinin lideri Ben Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Yitzchak Wasserlauf'un Necef ve Galile Kalkınma Bakanlığı, Amichai Eliyahu'nun da Miras Bakanlığı'ndan istifa ettiği belirtildi.

Ben-Gvir, istifa edeceğini bildirmişti

Ben-Gvir, anlaşmanın uygulanmaya başlanmasıyla Yahudi Gücü Partisi'nin kabinede görevli diğer bakanlarıyla birlikte istifa edeceğini açıklamıştı.

Gazze'de ateşkes devreye girince hükümetten istifa edeceğini açıklayan Ben-Gvir, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisini koalisyonda kalmaya ikna etmek için işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yerlere daha fazla İsrail yerleşimi kurmak ve "Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi görevden almak" gibi tekliflerde bulunduğunu öne sürmüştü.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Ben-Gvir'e koalisyonda kalması için vaatlerde bulunulduğu iddiasının "tamamen yalan olduğu" belirtilmişti.

Ben-Gvir'in liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi'nin 6 milletvekili bulunuyor.

İsrail medyasına göne, Gazze'ye saldırıların Tel Aviv'e maliyeti 41 milyar dolar

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının ülkeye maliyetinin 41 milyar dolar olduğu belirtildi.

İbranice yayın yapan "Calcalist" sitesinin haberinde, saldırılarda mal ve can kaybına ilişkin bilgiler verildi.

Saldırıların İsrail'e 150 milyar şekele (41 milyar dolar) mal olduğu aktarılan haberde, 7 Ekim'den beri yaklaşık 220 bin yedek askerin çağrıldığı ve her bir asker için aylık asgari harcamanın 15 bin şekel olduğu kaydedildi.

Bu sürede 840 İsrail askerinin öldüğü ve 14 bin civarında kişinin yaralandığı hatırlatılan haberde, her ay ortalama bin askerin yaralandığına dikkati çekildi.

Gazze'ye saldırıların “İsrail tarihinin en zor savaşı” olduğu paylaşılan haberde, hükümetin sağ kanadının engellemelerine rağmen ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın ısrarlarının Gazze'de ateşkesin geleceğini belirleyeceği vurgulandı.

Ateşkesin ardından Gazze'ye yardım tırları girmeye başladı

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, yardım tırları Mısır tarafındaki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapmaya başladı.

Mısır'ın "El-Kahire el-İhbariye" kanalında yayınlanan haberde, Refah Sınır Kapısı'nda bekleyen insani yardım tırlarının Gazze Şeridi'ne giriş yapmaya başladığı ifade edildi.

Filistin kaynakları, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na ulaşan 95 tırın Gazze'ye giriş için ateşkesin yürürlüğe girmesini beklediğini aktarmıştı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) 4 bin tır dolusu insani yardımının da Gazze Şeridi'ne girmek için hazır beklediği bildirilmişti.

Türk yardımları ateşkesin ilk gününde Ürdün'den Gazze'ye ulaştırılmak üzere tırlara yükleniyor

Türk yardım kuruluşlarının Ürdün'ün başkenti Amman'daki Birleşmiş Milletler (BM) depolarında bulunan yardımları Gazze Şeridi'ne ulaştırılmak üzere tırlara yüklenmeye başlandı.

Türkiye'deki insani yardım kuruluşlarının Gazze'deki Filistinlilere gönderdiği yardımlar, ateşkesin yerel saatle 11.15’te (TSİ 12.15) yürürlüğe girmesiyle Ürdün'den yola çıkıyor.

Yardımları organize etmek için Amman'da bulunan Yeryüzü Kalkınma Derneği Başkanı Ahmet Yasir Feten'in yaptığı açıklamaya göre, 2024'ün sonunda Gazze Şeridi için toplanan yardımlar, ateşkesin yürürlüğe girdiği ilk gün Gazze’ye ulaştırılmak üzere yola çıkacak.

Türk yardım kuruluşlarının, 15 ayı aşkın süredir İsrail saldırıları altındaki Gazzelilere yardım ulaştırabilmek için harekete geçtiğinin altını çizen Feten, uzun süredir Birleşmiş Milletler’in Amman'daki depolarında tutulan yardımların bugün Gazze'ye yollanacağını duyurdu.

Gazze'ye insani yardım gönderen kuruluşların, Yeryüzü Kalkınma, Yeryüzü Doktorları, Deniz Feneri, Umuda Koşanlar, Tebessüm, Hak İnsani Yardım dernekleri olduğu kaydedildi.