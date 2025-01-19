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19 OCAK 2025 PAZAR - YIL: 55

KUDÜS SEMALARINDA EZAN SESİ HEP OLACAK

19 Ocak 2025, Pazar 00:20
MESCİD-İ AKSÂ İMAM HATİBİ: KUDÜS İSLÂM ÂLEMİNİN GÖZBEBEĞİDİR. ALLAHU EKBER NİDALARI ORADA HEP YANKILANACAK.

ATEŞKES LEHİMİZE OLACAK - EZANIMIZI SUSTURAMAZLAR

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının Müslümanların lehine olduğunu belirterek “Bunun devam etmesini istiyoruz.” dedi. Sabri, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, Filistin’le alakalı yapılan girişimlerin ve komploların tek hedefinin Mescid-i Aksa olduğunu söyledi.

Dünyadaki 2 milyardan fazla Müslüman’ın Mescid-i Aksa sebebiyle Filistin’le bağlantısı olduğunu anlatan Sabri, şöyle devam etti: “Bundan dolayı Filistin’le alakalı tüm girişimler ve komploların tek sebebi 2 milyar Müslüman’ın Filistin’le, Mescid-i Aksa ile ilişkisini kesmek için yapılmaktadır. Filistin, Allah’ın kararıyla ruhî ve imanî olarak İsra ve Miraç mu’cizesiyle beraber fethedilmiştir. Allah Mekke, Medine ve Mescid-i Aksa’yı birbirine bağlamıştır. Aynı zamanda Allah, Kudüs’ü de semaya bağlamıştır. İsra ve Miraç mu’cizesi bize göstermektedir ki Kudüs yer ve sema arasında bir kapı olarak kabul edilmektedir. Semadan da yeryüzüne açılan bir kapıdır Kudüs. Bu da bütün peygamberlerin İsra Gecesi’nde gökyüzünden yeryüzüne inmesi sebebiyle oluşmuştur.”



YAPILAN ATEŞKES MÜSLÜMANLARIN LEHİNE

Sabri, işgalci İsrail yönetiminin, kendilerini rahatsız ettiği iddiasıyla gerek Mescid-i Aksa’da gerekse diğer mescidlerde ezan okunmasını yasaklama girişiminde bulunduğunu belirterek “Biz de diyoruz ki ‘Bilal’in okumuş olduğu ezan Kudüs semalarında Allahu ekber nidalarıyla okunmaya devam edecektir.’ Yahudîler Kudüs mescidlerinde ezan okumayı yasaklatırsa eğer, Müslümanlar evlerinin çatılarından ezan okumaya devam edeceklerdir. Ezandan rahatsız olanlara diyoruz ki ‘Eğer rahatsız oluyorsanız gidebilirsiniz.’ Biz bu mübarek beldede nöbetçiler olarak kalmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Sabri, Gazze’deki ateşkesin devam etmesini istediklerini vurgulayarak şunları kaydetti: “Yeni ortaya çıkan ateşkes Müslümanların lehinedir. Bunun devam etmesini istiyoruz. Özellikle Gazze halkı, Aksa halkı ve Müslümanlar için hayırlı olduğunu vurguluyoruz. Sizlerle devamlı bir arada olamasak bile ruhlarımız beraberdir. Zira ruhlarımız Allah’ın bir arada topladığı ordular gibidir.”

AA

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