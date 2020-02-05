Gençler ‘Nur’landı

Nevşehir’de gerçekleştirilen okuma programına katılan gençler, Risale-i Nur Külliyatı’ndan istifade ettiklerini ve benzer programların devam etmesini istediler.

MUSTAFA GÖNÜLLÜ - NEVŞEHİR

mustafagonullu97@gmail.com

Bir Risale-i Nur programını daha geride bıraktık. Her program, içerisinde yeni hatıralar, yeni dostluklar ve kardeşlikler barındırıyor. Bu niyetle gitmiştik zaten Nevşehir’e sekiz kişilik bir ekiple. Sıcacık ve samimî bir ortam hayaliyle gittik ve öyle karşılandık. Vardığımızda imsak vakti girmemişti. Sabah namazına kadar bizimle programa katılan ağabeylerle biraz muhabbet ettik.

Sabah namazı vakti girdiğinde diğer Nevşehirli kardeşlerimizi de gördük. Ortaokul ve lise çağlarında olan bu kardeşlerimiz, geleceğe olan ümidimizi arttırdı. Program muhtevası ile ilgili olarak, müzakereli dersler, şahsî okumalar, gezi günü, yemekler vs her şey çok güzel organize edilmişti. İlk günkü müzakereli dersimize Üstad Bediüzzaman’ı görmüş olan, son şahitlerden Hasan Okur Ağabeyimiz gelmişti. O dersten çok istifade etmiştik. Ondan çok mühim ve hakikatli hatıralar dinledik. O dersi de daha sonra aktarmaya çalışacağız inşallah.

BALON TURUNDA KİTAP OKUMAK

Programda Nevşehir’in güzel mekânlarını da gezdik. Kapadokya, Peri Bacaları, Uçhisar Kalesi ve daha birçok yeri gezdik. Arkadaşlarımız ‘Balon Turu’ yaptılar ve Balon’da ders okudular. Her yerin bize ders mekânı olduğu hakikatini anladık. Programın manevî hatıraları olduğu gibi, katılım belgesi de maddî hatıra olarak kayıtlara geçti.

Program süresince birçok ağabey bizi ziyaret etti. Hatta sabah namazı vaktinde bile gelip bizle muhabbet eden ağabeyler oldu. Nevşehir ekibinin gençlere çok değer verdiklerini gördük. Müzakereli dersleriyle Hasan, Ahmet, Sebahattin, Ergün Ağabeylerimiz iştirak ettiler.

Program sonunda ise çok duygusal anlara şahit olmuşlardı kardeşlerimiz. Nevşehir ve Urfa vedalaşırken hüzünleniyordu, ancak ebedî bir kardeşliğin vuku bulduğunu hepimiz biliyorduk. Programın sonunda müfritane irtibatı sürdürmek gerektiği hususunda tesbitler yapıldı.

Üstadımızın bir sözü paylaşıldı ki, Nevşehir-Urfa kardeşliği için çok anlamlıydı: “Birimiz şarkta, birimiz garbda, birimiz cenubda, birimiz şimalde, birimiz âhirette, birimiz dünyada olsak; biz yine birbirimizle beraberiz. Kâinatın kuvveti toplansa, bizi yüksek Üstad Said Nursî’den ve Risale-i Nur’dan ve bizi bizden ayıramazlar.”

“Zira biz Kur’ân’a hizmet ediyoruz ve edeceğiz. Ahiret hakikatına inandığımız için, manevî olan bu sevgi ve tesanüdümüzü elbette hiçbir kuvvet sökemeyecektir. Çünkü bütün Müslümanlar saadet-i ebediye makarrında toplanacaklardır.” Ayrıca, program süresince bize yardımcı olan ağabeylerimiz Emreler, Erenler, Yılmazlar ve diğer ağabeylerimize tebrik ve teşekkürlerimizi sunuyoruz ve hizmetleri için duâlar ediyor, duâlar bekliyoruz. Ve son olarak sözü kardeş ve ağabeylerimize bırakıyoruz.

NURLARLA AYDINLANMIŞ GENÇLER

Sebahattin Yaşar (Şanlıurfa): Bir Risale-i Nur okuma programını daha Nevşehir’de gerçekleştirdik. Gençlerin Risale-i Nur metinlerinden anladıkları yorumlar beni çok etkiledi. Anladım ki, Risale-i Nur günümüz gençlerinin zihinlerine uygun telif edilmiş. Seçilen kelimeler, örneklendirmeler, misaller tam da günümüze uygun. Liseli gençlerin Nurlar’la muhatap olması onların kalitesini arttırıyor. Bir yıl bu eserleri kabul ederek okuyan zamanın mühim bir âlimi olabilir müjdesi gençleri heyecanlandırıyor. Gelecek, Nurlar’la aydınlanmış gençlerin olacak. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Muammer (Lise-1): Bu katıldığım ikinci programdı ve çok güzeldi. Nevşehir’deki ağabeylerle, Sebahattin Ağabeyle ve Urfa’dan gelen kardeş ve ağabeylerimizle çok güzel bir program yaptık. Başka programlarda da görüşmek duâsıyla.

Eren (İlahiyat 2. Sınıf): Öğrenciler ara dönem tatilinde ‘ebedî gençliklerini kazanmak için’ Risale-i Nurlar ile iştigal oldular. Urfa’dan, ağabey ve kardeşlerden oluşan 8 kişilik bir ekiple ve Nevşehir’den de 20 kardeşimizle programı eda ettik. Müfritane irtibatın son bulmayacağı bu programlar geçecek olan her senede de icra edilecek inşallah.

Ahmet (Şanlıurfa, Lise-2): Nevşehir programı, yapılan müzekereli dersler ile bana çok şey kattı. Hatta Üstad Bediüzzaman’ı gören son şahitlerden Hasan Okur Ağabeyimiz Üstadımız hakkında çok güzel bilgiler verdi, Allah razı olsun. Bir de sağolsunlar, programı düzenleyen ağabeylerimiz Kapadokya turu ve Nevşehir’in güzel mekânlarını bizlere gezdirdiler. Hem dersler hem de geziler bu programda unutamayacağım hatıralar idi. Allah bu programı yapanlardan razı olsun.

HER TATİL DÖNEMİNDE YAPILSIN

Emre (Nevşehir, öğretmen): Nevşehir ve Urfalı kardeşlerin çok güzel bir uhuvvetine şahit olduk, Elhamdülillah. Bu programdan sonra her tatil dönemine bir program parolasını benimsememiz lâzım. Aylarca biriken manevî kir ve tozları temizleme fırsatı bulduğumuz gibi gezi ve sportif faaliyetlerle de neşeleniyoruz.

Muhammed (Şanlıurfa, Lise-1): Nevşehir okuma programından bize kalanlar, inşaallah ömür boyu sürecek bir kardeşlik. Evet, bizimle Nevşehir’de ilgilenen bütün ağabeylere teşekkür ederim. Bu programdan birçok yönüyle istifade ettim. Bizim için yapmış oldukları programlar, geziler, müzakereli dersler, her şey çok güzeldi. Nevşehirli ağabeylere çok teşekkür eder ve onları en kısa zamanda Şanlıurfa’ya beklediğimi belirtirim.