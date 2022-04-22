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22 NİSAN 2022 CUMA - YIL: 53

Hırka-i Şerif hasreti sona erdi

22 Nisan 2022, Cuma 17:02
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye -Radıyallāhu Anh- bırakılan önemli Kutsal Emanetlerden Hırka-i Şerif, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2 yıl sonra yeniden ziyarete açıldı.

Hırka-i Şerif'in ziyarete açılışı dolayısıyla Hırka-i Şerif Camisi'nin bahçesinde düzenlenen etkinliğe İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Kaymakamı Kaan Peker ve protokol üyeleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılışta duaların edilmesinin ardından katılımcılar, Hırka-i Şerif'i ziyaret etti.

Uzun bir aradan sonra ziyarete açılan Hırka-i Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyaret sırasında bazı vatandaşların duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Hırka-i Şerif'i ziyaret için Van'dan geldiğini söyleyen Kıbrıs gazisi Sabri Bayar, "Geçen hafta geldiğimde kapalıydı, geri gittim. Sonra televizyonda açılacağını duydum, sabah da buraya geldim. Ağladım. İnsan görünce dayanamıyor." dedi.

Bilge Tokgöz ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Özlemiştik zaten. Manevi havasını tattık. Duygulandım. Çok güzeldi. İçerisi çok kalabalık. Herkes özlemiş, hasretle bekliyorlar. Kavuştuk, Allah'a şükür." diye konuştu.

Hırka-i Şerif, 29 Nisan'a kadar hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu ise saat 09.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

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Bediüzzaman, Sakal-ı Şerif, Hırka-i Şerif ziyaretleri hakkında ne diyor?

SALAVATA VESİLEDİR...

Dünyanın ve Türkiye'nin birçok yerinde Sakal-ı Şerif, Hırka-i Şerif, Lihye-i Şerif ziyaretleri büyük bir heyecanla gerçekleştiriliyor.

Bediüzzaman Said Nursi bu ziyaretlerin vesilelik cihetine dikkat çekerek 'Sakal-ı şerif ziyareti salâvata vesiledir' diyerek Peygamber Efendimize (SAV) hürmete ve teveccühe ve salâvata vesile olduğunu vurguluyor.

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Sakal-ı şerif ziyareti salâvata vesiledir

Eğer bir saç hakikî olarak Lihye-i Saadetten olmazsa, madem zâhir hale göre öyle telâkki edilmiş ve o vesilelik vazifesini yapıyor ve hürmete ve teveccühe ve salâvata vesile oluyor; katî senetle o saçın zâtını teşhis ve tayin lâzım değildir.

Bugün Refet Beyin bir mektubunu aldım. Lihye-i Şerife hakkındaki suali münasebetiyle diyorum ki:

Hadisçe sabittir ki, Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın lihye-i saadetinden düşen saçların taneleri mahduttur. Otuz kırk tane veya elli altmış tane gibi az bir miktarda iken, binler yerde Lihye-i Saadetin saçları bulunması, beni bir zaman çok düşündürdü. O vakit hatırıma gelmiş ki, Lihye-i Saadet, yalnız Lihye-i Şerifin saçlarından ibaret değil. Belki re's-i mübarekinin tıraş oldukça hiçbir şeyini kaybetmeyen Sahabeler, o nurlu ve mübarek ve daimî yaşayacak saçları muhafaza etmişler. Onlar, binlerdir; şimdiki mevcuda müsâvi gelebilirler.

Yine o vakit hatırıma geldi ki: Acaba her camide bulunan, sened-i sahih ile bu saç Hazret-i Risaletin saçı olduğu sabit midir ki, ona karşı ziyaret makbul olabilsin?

Birden hatıra geldi ki, o saçların ziyareti vesiledir. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma karşı salâvat getirmeye sebep ve bir hürmet ve muhabbete medardır. Vesilelik ciheti o şeyin zâtına bakmaz, vesilelik cihetine bakar. Onun için, eğer bir saç hakikî olarak Lihye-i Saadetten olmazsa, madem zâhir hale göre öyle telâkki edilmiş ve o vesilelik vazifesini yapıyor ve hürmete ve teveccühe ve salâvata vesile oluyor; katî senetle o saçın zâtını teşhis ve tayin lâzım değildir. Yalnız, aksine katî delil olmasın, yeter. Çünkü telâkkiyât-ı âmme ve kabul-ü ümmet, bir nevi hüccet hükmüne geçer.
Bazı ehl-i takvâ, böyle işlerde, ya takvâ veya ihtiyat veya azîmet noktasında ilişseler de, hususî ilişirler. Bid'a da deseler, bid'a-i hasene nevinde dahildir. Çünkü vesile-i salâvattır.
Refet Bey mektubunda diyor: "Bu mesele ihvanlar beyninde medar-ı münakaşa olmuş." Kardeşlerime tavsiye ediyorum ki, inşikaka ve iftiraka sebebiyet veren münakaşa etmesinler. Yalnız müdavele-i efkâr suretinde, nizâsız mübahaseye alışsınlar.

Lem’alar, On Altıncı Lem’a, Hâtime, s. 272

LÛ­GAT­ÇE:

Lihye-i Saadet: Peygamberimizin (asm) saç ve sakalının taneleri.
re's-i mübarek: mübarek baş.
müsâvi: eşit, denk.
telâkkiyât-ı âmme: umumî anlayış, genel telâkki.
ihvan: kardeşler.
beyn: ara, arası.
inşikak: Parçalanma, kırılma.
müdavele-i efkâr:  Fikir alış-verişi.
nizâ: Çekişme, kavga.
mübahase: sohbet, konuşma.

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AA

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