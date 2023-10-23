İSLAM ÂLEMİ’NİN SELAMETİ ‘DEMOKRATİK CUMHURİYET’TE

“100. YILINDA ADALET, MEŞVERET VE HÜRRİYET TEMELİNDE DEMOKRATİK BİR CUMHURİYET ÖNERİSİ” TEMALI 16. RİSALE-İ NUR KONGRESİ ANKARA’DA YAPILAN BEDİÜZZAMAN PANELİYLE SONA ERDİ. PANELDE DEMOKRATİK CUMHURİYETİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ.

MEHMET KARA - YASİR ÖZER - ANKARA

Panelimiz Cumhuriyete verdiğimiz değeri gösteriyor

Panelin açış konuşmasını yapan Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, Cumhuriyetin ilanının 100. yılı sebebiyle panelin konusunun demokratik cumhuriyet olarak belirlendiğini hatırlatarak, “Mart ayında yapılması kararlaştırılan 16. Risale- Nur Kongresi ve Bediüzzaman Paneli, 10 ilimizi etkileyen ve ülkemizi derin bir acıya gark eden 6 Şubat depremi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmişti. İlginç bir tevafuk eseri yeni Kongre tarihinin Ekim ayına denk gelmesi bu konuya herkesten fazla önem verdiğimizin bir tezahürü olsa gerek” diye konuştu.

Cumhuriyet demokrasiyle kıymet kazanır

ATİK, İslam’la cumhuriyetin, hatta demokrasinin bağdaşamayacağını hâlâ yüksek sesle iddia edenlerin olduğuna vurgu yaparak, “Cumhuriyeti; meşrutiyet-i meşrua olarak tarif eden Bediüzzaman, Kur’an‘dan aldığı ilhamla İslam Âlemi'nin selametinin ancak ve ancak demokratik cumhuriyetle sağlanabileceğini savundu ve hatta bu hakikati dört mezhebe göre ispat edeceğini ilan etti” diye konuştu. Cumhuriyetin demokratik oluşuyla kıymet kazanacağını ifade eden İzzet Atik, “Asr-ı Saadet dönemi bize bu konuda örnek. Bunu 14 asır sonra Risale-i Nur’da görüyoruz” dedi.

***

İslam Âlemi’nin selameti demokratik cumhuriyette

(Risale-i Nur Kongresi Yeni Asya-Euronur’dan yayınlandı)

Yeni Asya gazetesi ve Risale-i Nur Enstitüsü organizasyonu ile yapılan “100. Yılında Adalet, Meşveret ve Hürriyet Temelinde Demokratik Bir Cumhuriyet Önerisi” temalı 16. Risale- Nur Kongresi ve Bediüzzaman Paneli’nde konuşan Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, “Cumhuriyeti; meşrutiyet-i meşrua olarak tarif eden Bediüzzaman Kur’an‘dan aldığı ilhamla İslam aleminin selametinin ancak ve ancak demokratik cumhuriyetle sağlanabileceğini iddia etti ve hatta bu hakikati dört mezhebe göre ispat edebileceğini duyurdu” dedi.

Yeni Asya gazetesi, Risale-i Nur Enstitüsü ve organizasyonu ile yapılan “100. Yılında Adalet, Meşveret ve Hürriyet Temelinde Demokratik Bir Cumhuriyet Önerisi” temalı 16. Risale- Nur Kongresi ve Bediüzzaman Paneli Yeni Asya-Euro Nur’dan canlı olarak yapıldı.

Risale-i Nur Enstitüsü Sekreteri Süleyman Demir kongrenin tanıtım konuşmasını yaptığı panelin açış konuşmasını Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, cumhuriyetin ilanının 100. yılı sebebiyle panelin konusunun demokratik cumhuriyet olarak belirlendiğini hatırlatarak, “İlginç bir tevafuk eseri tam da ilan edildiği aya ve günlere denk gelmesi bu konuya herkesten fazla önem verdiğimizin bir tezahürü olsa gerek. İslam’la cumhuriyetin hele hele demokrasinin bağdaşamayacağını hala yüksek sesle iddia edenler var. Cumhuriyeti; meşrutiyet-i meşrua olarak tarif eden Bediüzzaman Kur’an‘dan aldığı ilhamla İslam aleminin selametinin ancak ve ancak demokratik cumhuriyetle sağlanabileceğini iddia etti ve hatta bu hakikati dört mezhebe göre ispat edebileceğini duyurdu” diye konuştu.

Kamil manada cumhuriyeti hayattar kılmalıyız

Cumhuriyetin demokratik oluşuyla kıymet kazanacağını ifade eden Atik, “Zira meşveret edilmeden şuranın bir ehemmiyeti olmaz âlemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber Hazreti Muhammed (asm) manen şahıslarımızın maddeten sosyal olayların ve dünya düzeninin nasıl olması gerektiğini kıyamete kadar mucizeliğini sürdürecek Kur’an-ı Kerim’de bize bildirmişti. Asr-ı Saadet döneminin Hz. Hasan’ın hilafetten ayrılmasıyla inkıtaya uğramasından sonra liyakatın ön planda olduğu şuurlu toplumların kendi düzenlerini istişare ile düzenlediği yaşam sisteminin formüllerini 14 asır sonra Risale-i Nur’da görüyoruz” şeklinde konuştu.

Bediüzzaman Said Nursi’nin, cumhuriyetin isim ve resimden müteşekkil olmadığını kamil manada bu rejimin yaşanması için Kur’an hakikatlerinin bilinmesi gerektiğine dile getirdiğini hatırlatan Atik, “Allah’ın kanunu olan şeriatı en iyi şekilde anlamak için kamil manada cumhuriyeti hayattar kılmalıyız. Bunun için ailemizde, mahallemizde, köyümüzde, şehrimizde, vatanımızda, iş yerimizde, okullarımızda, üniversitelerimizde, bürokrasimizde ve siyasi hayatımızda Allah’ın emri olan meşvereti uygulamadan cumhuriyetin varlığından söz edemeyiz. Bütün dünyanın, vicdana hoş gelen cumhuriyet fikrinin bayraktarlığını yapan şahsiyetlerini, samimiyete çağırdığını biliyoruz. Evet hakkın, hukukun kısaca adaletin tesisi ve devamı için şuurlu topluma ihtiyaç var” dedi.

Adalet ve hürriyet temelli bir demokrasi vurgusu

Moderatörlüğünü Ahmet Dursun’un yaptığı panelde; Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Prof. Dr. Ahmet Yıldız ve Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz, Cumhuriyetin 100. yılında “adalet ve hürriyet temelinde demokratik bir cumhuriyet” konusundaki görüşlerini paylaştılar. İslâm âleminin içinde bulunduğu duruma dair çözüm önerilerini de barındıran panel, konuşmacıların “adalet ve hürriyet temelli bir demokrasi” vurgusu ile sona erdi.

***

100. Yılında Adalet, Meşveret ve Hürriyet Temelinde Demokratik bir Cumhuriyet Önerisi

Risale TV - EuroNur TV - Yeni Asya TV

***

Cumhuriyetin bayrağı da bayramı da bizimdir

Cumhuriyetin bayrağı da bayramı da bizimdir-2

Cumhuriyetin bayrağı da bayramı da bizimdir-3

***