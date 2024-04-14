Ortak değerlerimiz hürriyet, adalet, barış

ALMANYA’NIN AHLEN ŞEHRİNDE GONCA GENÇLİK MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN VE FARKLI DİN MENSUPLARINI BULUŞTURAN İFTAR DAVETİNDE ÖNEMLİ MESAJLAR VERİLDİ.

MENDERES KORKMAZ - CEM ŞENTÜRK - AHLEN - ALMANYA

İnsanlara ümit vermeliyiz

Entegrasyon Konseyi temsilcisi Usai: "Toplumların ortak değerleri olan hürriyet, adalet ve barış bizi bir arada tutuyor.” Katolik cemaatinden Gocke: “Allah'ın merhametine inanan bizler insanlara ümit vermeliyiz.” Fritz Winter Lise Müdürü Wilmer: “Barış için beraberce dua edip gayret gösterelim.”

İlk kez Ahlen’de birlikte dua

Şükrü Bulut: “Almanya’da ilk olarak bu şehirde Müslüman, Katolik ve Protestanlar barış ve birliktelik için beraber dua ettiler.” Belediye Başkan Yardımcısı Ulusoy: "Nefret ve şiddetin her türüne karşı uzlaşma ve birlikte yaşamanın galip geleceği barışçı bir geleceğe dair ümidimizi koruyalım.”

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Ahlen’deki iftara çok sayıda misafir katıldı - Ortak değerlerimiz hürriyet, adalet ve barış

Almanya’nın Ahlen şehrinde düzenlenen iftara Entegrasyon (Uyum) Konseyi adına katılan Maria Usai, “Toplumların ortak değerleri olan hürriyet, adalet ve barış bizleri bir arada tutmaktadır. Birbirimizi ne kadar çok tanıyarak karşılıklı saygı içinde geleceğimizi inşa edebiliriz” dedi.

Gonca Gençlik Merkezi’nde düzenlenen iftar yemeğine çok sayıda misafir katıldı. Fotoğraflar: Emrah Yaşa

Salı akşamı (9 Nisan 2024) Ahlen şehrindeki Gonca Gençlik Merkezi’nde (Almancası: Islamisches Jugendzentrum) bulunan Risale-i Nur Eğitim Merkezi‘nde iftar programı düzenlendi.

Ramazan Oruç Hocanın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve otuz yılı aşkındır gerçekleşen geleneksel iftarda tüm konuşmacılar Müslümanlar ve Hıristiyanlar arasındaki ortak noktalara vurgu yaptılar.



İftar programı Ramazan Oruç Hocanın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. - Programı Menderes Kurnaz, Cem Şentürk sundu.

Hizmet merkezin başkanı Alaattin Göneş selamlama konuşmasında Ahlen’in örnek teşkil ettiğini belirtti. Göneş, “Ahlen geleneğimizin artık tüm hızıyla devam ettiğini ve Almanya’daki birçok şehirde ortak iftar yemekleri düzenlendiğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.



Hizmet merkezin başkanı Alaattin Göneş konuşmasında İslam ve Hristiyanlık arasındaki ortak noktalara vurgu yaptı.

Kesişen Oruç Zamanları

Göneş bu yıl Hıristiyanlar ve Müslümanların oruç zamanlarının büyük ölçüde kesiştiğini vurguladı: “İki büyük dünya dini, Hristiyanlık ve İslam, Allah’a bağlılık ve kişisel ihtiyaçların korunması için bir araya geldi.” Göneş Avrupa’da endişe verici gelişmeleri dile getirdi. Mevcut durum endişe verici. Avrupa ve Orta Doğu’daki savaşlar, göç dalgaları, hızla yayılan aşırı ırkçılık hareketıeri birbirimize yaklaşmamızı gerektiriyor.

Alaattin Gönes, “Bir yandan barış çabaları yoğunlaştırılmış müzakereler ve görüşmelerle devam ederken, diğer yandan daha fazla silah, silahlanma, savunma ve askerlik hizmetinin yeniden getirilmesi çağrıları giderek daha yüksek sesle dile getiriliyor” dedi.

Endişe verici gelişmeler

Bazen eyalet ve AB düzeyindeki anlaşılmaz kararlar, siyasi karar vericiler ile “sıradan” vatandaşlar arasındaki uçurumu derinleştiriyor. Sonuç olarak siyasete olan güven azalıyor. Gönes, “Bu endişe verici gelişmeye kararlılıkla karşı koymak gerekiyor” dedi.

Serhat Ulusoy

Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Ulusoy selamlama konuşmasında Ramazan ve iftarın Almanya’nın inanç çeşitliliğinin bir parçası olduğunu vurguladı.



Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Ulusoy İslami Gençlik Merkezi’nin daveti ve çalışmaları için teşekkür etti.

Farklı inançlardan insanları da davet etmenin hoşgörü ve saygının yanı sıra birlikte yaşama ve diyalog kurma isteğinin de önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. Ulusoy sözlerine şöyle devam etti: “Ramazan’daki iftar yemeği ortak toplumsal yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi.” Serhat Ulusoy, “Anayasamızın kökeni ve kişisel inançlarına bakılmaksızın her bireyin onurunu koruması en önemli demokratik değerlerimizden biridir” dedi. Ulusoy, “Nefretin ve şiddetin her türüne karşı uzlaşmanın ve birlikte yaşamanın galip geleceği daha barışçıl bir geleceğe dair umudumuzu koruyalım” dedi.

Maria Usai

Toplantıya Entegrasyon (Uyum) Konseyi adına katılan Maria Usai, “Bu gün burada olamakten büyük bir mutluluk duyuyorum. Dini, kültürü, ırkı ne olursa olsun bu beraberliğimiz geleceğimizi sağlam şekilde oluşturmamıza zemin hazırlamakta ve barış ve huzur içinde yaşamamızı sağlamaktadır.



Toplantıya Entegrasyon (Uyum) Konseyi adına katılan Maria Usai.

Toplumların ortak değerleri olan hürriyet, adalet ve barış bizleri bir arada tutmaktadır. Birbirimizi ne kadar çok tanıyarak karşılıklı saygı içinde geleceğimizi inşa edebiliriz.

Şükrü Bulut

Yeni Asya gazetesi yönetim kurulu üyesi Şükrü Bulut, “Allah’a şükrediyorum ki, tam kırk senedir Ahlen’de oruç tutanlarla iftar ediyoruz. Bu süre içinde en az dört-beş jinerasyon yer değiştirdiler. Bir kısmı bu sofralardan ayrıldıkları gibi, dünyadan da ayrılıp İbrahim’in (as), İsa’nın (as) ve Muhammed’in (sav) – inşaallah- sofralarına dahil oldular. Bu akşam onları da rahmet ile anıyoruz.



Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Bulut.

“Biz Müslümanlar 1983 yılının Weihnachtın öncesindeki Heiligeabend’da, St. Josef Kilisesine ellerimizde çiçeklerle gittiğimizde, bu şehirde tarihin yeni olayına şahitlik edeceğimizi bilemiyorduk. Kırk seneyi aşan bir zamandır ki; Avrupa’nın diğer şehirlerinde meydana gelmeyen bir Müslüman-Hristiyan yaklaşmasını veya diyaloğunu buradaki kardeşlerimiz ara vermeksizin devam ettiriyorlar.

“Ahlen’in Müslüman-Hristiyan işbirliği ve bu çerçevede başlattığı büyük projelerin sayısı onu geçmektedir. Yine ilk olarak bu şehirde Müslümanlar, Katolikler ve Protestanlar buradaki kiliselerde; barış, birliktelik ve semavi dinler için ibadet ettiler. Ve Ahlen’deki bu girişim; Almanya’nın bir çok şehirlerindeki okullara örnek olup, o okulların öğrencileri belli zamanlarda dua için camilerde ve kiliselerde bir araya geldiler.

“İlk Alman Müslüman İzcilik teşkilatı, St.Georg izcilerinin yardımlarıyla burada kuruldu ve çadırlarda birlikte şarkılar söylediler ve dua ettiler.

“Ramazan orucu ile Hristiyanların kırk günlük oruçlarının aynı zaman dilimlerine denk gelmesi güzel bir tevafuk olmuştur. Bu vesile ile her iki İbrahimi dinin mensuplarının oruçlarını ver bayramlarını tebrik ediyoruz. Ev sahiplerimiz Ahlen Gonca Gençliğini özellikle teşekkürlerimizi arz ediyoruz” dedi.

Dr. Martin Kellner

Osnabrück Üniversitesi İslam fakültesinden ilahiyat doçenti Dr. Martin Kellner, “Ahlen’e ilk defa geliyorum. Bu kadar büyük bir binayı görünce hayretler içinde kaldım. Büyük idealler olmadan böyle bir merkez teşekkül ettirilemez. Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de ‘Oruç sizden önceki milletlere farz kılındığı gibi sizlerede farz kılınmıştır’ buyuruyor.



Osnabrück Üniversitesi İslam fakültesinden İlahiyat Doçenti Dr. Martin Kellner.

Orucun Arapça karşılığı olan (fergatı) anlamak istersek oruç sadece müslümanlara değil bütün insanlığa emredilmiştir. 1200 sene önce yazılan bir kitapta enteresan bir cümle okudum. Hayatta bir şey başarmak istiyorsan mutlaka senin için olmazsa olmaz istek ve arzularından feragat etmen gerekir. Bu günde kendi klişelerimizi kırıp hiç tanımadığımız insanların davetine katılarak normal yaşantımızdan feragat ettik. Yarın bizim için bayram. Yaratıcımıza şükrün doruk noktaya çıktığı günü yaşayacayız. Zira Rabbimize şükretmemiz için o kadar şey varki. Mesela şu anda vücudumuzda o kadar olay oluyorki, bizim hiç haberimiz olmuyor. En küçük bir aksaklık olduğu zaman bizi sıkıntıya sokuyor. Demek ki Rabbimize şükretmemiz için çok gerekçeler var” dedi.

Thomas Gocke

Katolik cemaatinden Thomas Gocke de selamlarını iletterek şöyle konuştu: “Sevgili kardeşlerim. İki büyük dinin mensupları. Biz Hrıstiyanlar iki hafta önce Orucumuzu bitirerek büyük Paskalya bayramımızı yaptık. Bu gün de sizinle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Oruç bizlerin kendine dönmesi, Allah’a yaklaşmasına vesile oluyor.



Katolik cemaatinden Thomas Gocke de selamlarını iletti.

Televizyonları açtığımızda dünyamız kararıyor. Dünyanın her tarafında insanlar öldürülüyor, aileler parçalanıyor. Hangi dine mensup olursa olsun insanlar travma içinde. Toplumsal barış dinamitleniyor. Allah’ın merhametine inanan bizler bu gelişmeler karşısında durarak insanlara ümit vermemiz gerekiyor. İnsanlığın ortak değerleri etrafında toplanarak bu gün bu yerde yaptığımız gibi yeni kapılar açalım. Birbirimizi anlayalım.”

Papaz Yakup Zeren

Papaz Yakup Zeren, Suriye Ortodoks cemaati St George’un selamlarını getirerek memnuniyetlerini dile getirdi.



Papaz Yakup Zeren, Suriye Ortodoks cemaati St George’un selamlarını getirerek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Papaz Yakup Zeren de şöyle konuştu: “Bu gün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kültür, dil dinimiz ayrıda alsa hepimiz aynı atadan geliyoruz. Bir birimizle konuşup anlaşarak huzur içinde yaşamanın yollarını arayalım. Tüm İslam aleminin ve sizlerin bayramını tebrik ediyorum.”

Claudia Wilmer

Fritz Winter Lise Müdürü Claudia Wilmer, “Sevgili misafirler sevgili talebeler. Ahlen’in en büyük okulunu müdürü olarak burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Benden önceki konuşmacıları dikkatle dinledim ve çok memnun oldun. Bu kadar çeşitliliklerin olduğu bir şehirde yaşamak bizlere mutluluk veriyor.



Fritz Winter Lise Müdürü Claudia Wilmer de etkinliğe katıldı.

Dünyada olan olaylarada ilgisiz kalamayız. Savaşlar hepimizi üzüyor. Ukrayna’da olanlar. Hamas’ı suçlayalım ama bugün Gazze’de olanlarıda oturup rahatlıkla tartışmamız lazım. Bu problemlerin bitmesi için beraberce dua etmeliyiz. Barış kendi kendine gelmez. Barış için her gün gayret içinde olmamız gerekiyor. Yarın bir çok Müslüman talebemiz okulda olamayacakar. Onlar için okul tatil. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum” dedi.

Yemekte, ev sahipleri ve Bernd Meiwes (Sosyal Demokrat Partili Yerel Meclis Üyesi) arasında olduğu gibi çok sayıda misafirle fikir alışverişi yapıldı.



Gonca Gençlik Merkezinin çocuk korosu proğramda söyledikleri Almanca,Türkçe ve Arapça ilahilerle iftar programını şenlendirdiler. Fotoğraf: Mevlüt Kurnaz

Etkinlik, programda Almanca olarak da basılmış olan duaların okunmasıyla başladı. Çocuk korosu da Almanca ilahiler söyledi. Mehmet Güvenç’in okuduğu ezan ile oruçlar açıldı. Misafirlere Almanca Risele-i Nurdan broşürler verildi.



Sendenhorst’taki Pax Christi grubundan Annette Paschke.

Ayrıca bu faaliyet çeşitli yerel ve bölgesel yazılı basınında yer almakla birlikte eyaletin ve ülkenin en mühim iki kamusal televizon kanallarının (ARD ve WDR) haberlerinde yer aldı.