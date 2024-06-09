Adanalı Hanımların uhuvvet buluşması: Risale-i Nur bu asrın en muhteşem eseri

ADANA YENİ ASYA HANIM OKUYUCULARI PROGRAMDA BİR ARAYA GELDİ.

Üç gün, her dakikası verimli geçecek okuma programımıza namazlarımız, tesbihatlarımız ve derslerimizle başlamış olduk. Yanımızda getirdiğimiz İşaratü-l İ’caz kitabının maksadının Kur’an-ı Kerim’in nazmına, lafzına ve ibaresine ait i’caz ve işaretlerini bizlere beyan etmesini okurken, zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorduk.

HAZIRLAYAN: HİLAL BATTAL

Adana Yeni Asya Hanım Okuyucuları olarak Mayıs ayının ikinci haftasında Allah’ın (c.c.) esmalarından Celal ve Cemal isimlerinin tecelli ettiği Geyik Dağlarından çıkan Göksu Nehri manzaralı Ortaköy mahallesine yolculuğumuz başladı. Yolculuğa büyük bir heyecanla hazırlandık. Bir arkadaşımız gidiş-geliş biletlerimizi toplu olarak aldı. Cuma akşamı saat 17.00’de yolculuğa başladık. Aramızdaki uhuvvet hepimizin yüzündeki gülücükte okunuyordu. Herkes birbirine yardım etmekte yarışıyordu. Otobüste muavin “Kur’an kursuna mı gidiyorsunuz?” diye sormadan edemedi. Yaklaşık dört saatlik yolculuktan sonra program yapacağımız Danyal Ateş Tesisine ulaştık. Oradaki kardeşlerimiz bizi karşılamak için çeşitli ikramlar hazırlamışlardı. Akşamın karanlığında ulaştığımız kamp yerimizin gündüz manzarasını hepimiz merak ediyorduk. Odalarımız itinayla hazırlanmış kimler hangi odalarda beraber kalacak belirlenmişti.

Üç gün, her dakikası verimli geçecek okuma programımıza namazlarımız, tesbihatlarımız ve derslerimizle başlamış olduk. Cumartesi sabah namazı, tesbihat ve namaz dersimiz hizmet rehberimizi okuduktan sonra gün aydınlandıkça Göksu nehir manzarasını temâşa etmek için hepimiz pencerelerin önündeydik. Manzara tüm ihtişamıyla ruhumuzu doyurmaya başlamıştı. Kahvaltımızı bu manzara eşliğinde yaptık. Artık midemiz ve gözümüz doymuş, kalbimiz ve aklımızın açlığını giderme vakti gelmişti.

Önceden programladığımız şekilde yanımızda getirdiğimiz İşaratü-l İ’caz kitabının maksadının Kur’an-ı Kerim’in nazmına, lafzına ve ibaresine ait i’caz ve işaretlerini bizlere beyan etmesini okurken, zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorduk. Biz insanların Sultan-ı ezelinin kudretiyle, yokluk karanlıklarından ziyadar varlık alemine çıkarılan mahluklar olduğumuzu, Kur’an-ı Kerim ayetlerini nasıl anlayacağımı kelimelerinde sarahaten, işareten, remzen anlamları olduğunu okuduk.

Risale-i Nur’un sahs-ı manevisini hisseden beraber okuma yaptığımız ihlaslı kardeşlerimizin programımız hakkında fikirleri yaşadığımız güzel duyguları daha güzel ifade edecektir.

DOSTLARLA BİRLİKTE OLMANIN FARKI

Fatma Yapıcı: İnce davetlerinden dolayı Elif abla ve ailesine çok teşekkürler ederim hem maddi hem manevi olarak çok güzel lezzetler aldım, dostlarımla birlikte olmanın zevki yanında manzarası ve Risale derslerimizle ruhumuz da doydu. Misafirperverlikleri ile bizimle sürekli ilgilenen Ateş ailesine de çok teşekkürler.

Hava Işıkakdoğan: Öncelikle davet eden, davete icabet eden ve programı hazırlayan kardeşlerimizden Allah razı olsun. Uzun zamandır ruhumuzun ve kalbimizin hasret kaldığı bir programa kavuşmanın mutluluğu ve huzuruyla yola koyulduk, niyetlenip yola koyulduğumuz bu nurlu yolda pek samimi ve güler yüzlü ev sabiplerimizden aldığımız muhabbetle pek şevkli ve heyecanlı başladık okuma programımıza. Toplamda 3 gün olan, temiz havanın, ism-i celalin tecellisi dağların ve yeşilin arasında tefekkür ederek yaptığımız programda istifadeli münazaralı derslerimizle kalbimiz ve ruhumuz mutmain oldu.

Gönülleri fethettiler

Sevinç Eti: Kısa sürede olsa yatılı ilk okuma programım. İyi ki katılmışım. Hem maddi hem de manevi yönden beklediğimin üzerinde istifadelerim oldu. Gerek bizleri ağırlayan, gerekse programa katılan arkadaşlar ihlas ve özverili davranışları ile gönüllerimizi fethettiler. Ehli dünya ölmeden önce yapılacak aktiviteleri sıralar. Biz Risale i Nur talebeleri için, böylesi bir okuma programı liste başına alınacak nitelikte. Vesile olanlara hayırlı bereketli ömür diliyoruz

ŞEFKAT KAHRAMALANLARI

Elif Uçar: Baba ocağına ahiret hemşirelerimle yolculuk benim için de çok güzel bir deneyim oldu. Aramızdaki diyaloglar uhrevi olunca yolda güzel yolculukta ulvi bir davanın neferi şefkat kahramanlarından müteşekkil bu ekip Risale i Nur’dan süzülen huzmeleri massettiler. İşaratü-l İ’caz’la besmele ve Fatiha’nın tefsiri hem nübüvvet bahsi ruhumuzda namazın ve ehemmiyetini Resulullah’ın (asm) makam-ı manevisini bir kez daha en derinden hissetmemize vesile oldu elhamdülillah. Hizmet Rehberi’nden düsturlarla üstadımızın çizdiği yol haritasından ölçüleri hatırladık, ruhumuzun gıdası olan Kur’an hakikatleri ile beslendik. Ev sahibi olan kıymetli babam ve şefkatli anneciğimin ve dahi kardeşimin bizlerle ve dostlarımızla fiilen ilgilenmeleri, oradaki çalışan emektar kardeşlerimizin hizmetleriyle de maddi cesedimiz ikramlara gark oldu elhamdülillah. Programa katılan kardeşlerim ve ablalarımla istifadeli bol muhabbetli bir hafta sonumuz oldu elhamdülillah. Vesile olan anne ve babama Rabbimden hayırlı bereketli ömür diliyorum gelmek isteyen ve iştirak edemeyen kardeşlerimle de program yapmayı Rabbimden dua ile talep ediyorum. Programda emeği geçen ve derslerimizde farklı bakış açılarıyla hakikatleri daha iyi anlamamızı sağlayan kardeşlerime de teşekkür ederim daha nice programlarda buluşmak duasıyla...

Ateş ailesine teşekkürler

Fatma Sert: Dünyada dahi Cennet hayatı yaşamanın mümkün olabileceğini gösteren keyifli maddi ve manevi lezzetlerle dolu bol istifadeli bir hafta sonu oldu bize bu imkanı veren Ateş ailesine ve programa katılan bütün kardeşlerime çok teşekkür ederim.

Necla Çiçek: Ateş ailesinden Aldığımız davet ile Silifke Ortaören’de Danyal Ateş abimizin mekanına 2 günlük kamp için icabet ettik. Karşılaştığımız manzara karşısında tefekküri duygularımızla birlikte maddi ve manevi ziyafetler sayesinde verimli bir okuma programı geçirdik. Bu güzel manzara karşısında üstadımızın Barla Çam Dağında geçirdiği hatıralar gözümüzde canlandı. Bize bu güzel ruhi duyguları yaşatan Ateş ailesine teşekkür eder ve inşallah cennette de böyle dost meclislerinde buluşmak ümidiyle herkesten Allah razı olsun. Gerçekten çok güzel rüya gibi geçti elhamdülillah. Ayrıca çok güzel bir gruptu her şey mükemmeldi maşallah Allah tekrar nasip etsin inşallah.

Samimi karşılandık

Ayşe Önen: Bismillahirrahmanirrahim. Dualarla ve umutlarla çıkılan Silifke yolculuğumuz uhuvvetimizin vermiş olduğu muhabbetle çok çabuk ve kolay geçmişti sanki. Az da olsa yol yorgunluğumuz ise vardığımızda; Naciye Teyzemiz ve Ümmügülsüm kardeşimizin bizleri sımsıcak ve samimi karşılamasıyla yok oluvermişti... Rezzak isminin yansıması olan güzel bir sofra bizi bekliyordu. Ama biz sadece bedenimizin değil ruhumuzun, aklımızın, kalbimizin ve bütün letaiflerimizin de bu okuma programında doyacağını biliyorduk... Ve gerçekten de öyle oldu. Hem Rabbimizin Musavvir, Müzeyyin, Cemil isimlerinin yansıması olan harika manzarasıyla gözlerimiz bayram etti, hem Kerim isminin yansımasıyla çok güzel ikramlarla midemiz hem de Risale-i Nur’daki hakikatlerle ruhumuz bayram etti.

Bir kez daha anladık ki; Risale-i Nur bu asrın en muhteşem eseri ve aynı zamanda anladık ki; Kur’an’ı ve Peygamber Efendimizi (asm) bu eserden daha güzel tanıtan ve sevdiren bir eser yok.... Ve yine anladık ki; eğer Allah için muhabbet olmazsa; böyle bir kardeşliği biz hiç bir yerde bulamazdık..Ve bütün servetimizi dahi versek alamazdık. Böyle bir nimete nail olduğumuz için hem Rabbimize sonsuz şükürler hem de Danyal amcamız ve ailesine de binlerce teşekkürler edip; çok özleyeceğimiz Silifke günlerimize veda ettik.. Rabbimin bizi bir daha en güzel şekliyle buluşturması dua ve dileğiyle... Bizlerin yaşadığı bu muhteşem okuma programının tadı damağımızda kaldı. Allah (c.c.) tekrarını nasip etsin.