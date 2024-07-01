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Uhuvvet buluşmasına dönüştü - Van Bediüzzaman Mevlidi yoğun ilgi gördü

01 Temmuz 2024, Pazartesi 01:53
VAN BEDİÜZZAMAN MEVLİDİ HZ. ÖMER CAMİİ’NDE OKUTULDU. MEVLİDE BAŞTA ÇEVRE İLLER OLMAK ÜZERE TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEN İŞTİRAK EDENLER OLDU.

MUSTAFA GÖNÜLLÜ - VAN / YENİ ASYA

1967 yılında okunmaya başlanan, 12 Eylül 1980 askeri darbe döneminde kesintiye uğrayan ve 2009’dan itibaren yeniden düzenlenmeye başlanan Van Bediüzzaman Mevlidi; Hz. Ömer Camii’nde 29 Haziran Cumartesi günü okundu.

Mevlide İstanbul, Ankara, Malatya, Antalya, Şanlıurfa, Rize, Trabzon, Kahramanmaraş, Diyarbakır gibi birçok ilden katılanlar oldu.

Van halkı da mevlide ilgi gösterdi

Yeni Asya Gazetesi Van Temsilciliği tarafınca düzenlenen Bediüzzaman Mevlidi, Cumartesi günü öğle namazını müteakiben okundu. Mevlid öncesinde Kur’an-ı Kerîm’den aşir okunup dualar edildi. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden mevlit için gelen insanların dışında Van’da yaşanlar da mevlide yoğun ilgi gösterdi.

Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu eski üyesi Ali Vapurlu mevlid okunduktan sonra söz aldı. Uhuvvet ve kardeşliğe vurgu yapan Vapurlu, Bediüzzaman’ın Van ile ilgili hatıralarından söz etti ve Risale-i Nur eserlerinden parçalar okudu. Daha sonra program ilahilerle devam etti.

Yazarlar kitaplarını imzaladı

Gazetemiz yazarlarından Kazım Güleçyüz, Süleyman Kösmene ve Ali Vapurlu da kitaplarını imzaladı.

Yeni Asya okuyucuları, yazarlarımızın kitaplarına yoğun ilgi gösterildi.

VAN BEDİÜZZAMAN KÜLLİYESİ'NİN AÇILIŞI YAPILDI

Bu arada, yapımı tamamlanan ve açılması beklenen “Van Bediüzzaman Külliyesi”nin açılışı da Bediüzzaman Mevlidi öncesinde yapıldı.

Salavatlar, tekbirler eşliğinde külliyenin açılışı yapılıp dualar edildi. Sabah erken saatlerde Van’a ulaşan insanlar Bediüzzaman Külliyesinin bahçesinde kahvaltı yapıp külliyede istirahat ettiler.

Tam bir uhuvvet buluşması

Mevlit sonrasında Hz. Ömer Camisinin avlusunda tam bir uhuvvet buluşması yaşandı. Birbirini uzun süredir görmeyen dostlar birbirleriyle sohbet edip hasbihal ettiler.

Mevlid bittikten sonra mevlidi düzenleyen Van Yeni Asya Temsilciliği misafirlere yemek ikramında bulundu.

Nur menzilleri ziyaret edildi

Bediüzzaman Mevlidi için Van’a gelen gruplar Bediüzzaman Said Nursî’nin ikamet ettiği menziller olan Erek Dağı, Van Kalesi, Nurşin, Akdamar Adası’nı ziyaret ettiler.


Erek Dağı tepesinde Bediüzzaman’ın kaldığı menzil ziyaret edildi

Ayrıca Edremit Seyir Tepesini de gören ziyaretçiler Van ziyaretinden çok memnun kaldıklarını ifade ederek bir sonraki mevlidde buluşmak üzere memleketlerine döndüler.

Nur menzilleri ziyaret edildi Van Kalesi


Nurşin Camii ziyaret edildi


Van Kalesinden Van manzarası

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