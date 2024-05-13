Bediüzzaman Mevlidinde muhabbet mesajları

Bursa Yeni Asya Eğitim-Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nce düzenlenen “Bursa Bediüzzaman Mevlidi” dün Bursa’da okutuldu. Programa katılanlar memnun, mesrur ve müferrah bir şekilde Bursa Ulucami’den ayrıldılar.

Hasan ÖZGÜNDÜZ - Recep GÖK - Rıfat OKYAY - Bursa

İnsan gelecekten hayal eder bekler, niyet eder, ister de… Mazi kıt’asına mal olmuşlar için elinden bir şey gelmez isteyemez de… Evliya Çelebi bir zamanlar Bursa’ya gelmiş; altıbin beşyüz çeşmesiyle haza bir vilayeti-su dediği Bursa’yı “Ruhaniyatlı Bir Şehir” diyerek tarif ve tasvir ederek Bursa için İstanbul’dan sonra çok kıymetli bir makamı vermiştir.

Evet bu Pazar Ruhaniyatlı Şehir Bursa’da Ulucami’de çok büyük bir manevi atmosfer içerisinde; Altmışdördüncü vefat yıl dönümü münasebetiyle 1001 hatim ve Mevlid-ü şerif okundu… Geleneksel hale gelen Bursa Bediüzzaman Mevlidi Anadolunun her yerinden gelen misafirlerle fevkalâde kalabalık bir şekilde yapıldı… Emekli Müftü Halil Elitok hocanın vaazından sonra Ulucami Camiinin içerisinde mihrap önünde Ulucami personeli tarafından mevlid icra edildi.

Müslümanlar Risale-i Nurlara muhtaç

Emekli Müftü Halil Elitok hocaefendi ahirzaman Müslümanlarının Bediüzzaman’ın kitaplarına, fikirlerine muhtaç olduğunu… Bediüzzaman’ın Risale-i Nurlar’da tevhidi, vahdaniyeti, haşri, adaleti, kaderi, nübüvveti bu asrın anlayışına, kavrayışına, idrakine ve seviyelere göre anlattığını ve okuyanların fevkalâde müstefid olduklarını, faydalandıklarını dile getirerek…

Bediüzzaman’ın ve Risale-i Nurların Müslümanlar arasında bilinmesi, anlaşılması lazım geldiğini ifade etti.

Cami imam hatipleri ve müezzinleri tarafından da Kur’an’dan aşr-i şerifler, Bursa’lı Süleyman Çelebi’nin yazdığı mevlüdden bahisler, bölümler okundu… Camii içerisindeki cemaatin bir misli kalabalıkta cami avlusundan mevlid pragramını takip ettiler… Camiye gelenlere gül suyu, kapılarda girişte ikram edildi… İçeride ise mevlid şekerleri dağıtıldı.

Misafirler gül suyulu ile karşılandılar

Bu arada hem kermeste, hem neşriyat reyonunda hem de camii içerisinde gül suyu ve şekerle gelen misafirleri karşılamada nezaket ve nezahet içerisinde hizmet eden, koşturan; Bursa Yeni Asya Eğitim - Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri ile üniversiteli gençlerimizde; gönülden alkışı hak ediyorlardı.

Camiinin şadırvanlı avlusunda dernek mensup hanımlar da paketlenmiş gıdalarla kermeslerini büyük bir dikkatle ve itinayla yaptılar… Gelen misafirler ikram edilen gıdalardan dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler…

Yine caminin aynı avlusunda Yeni Asya Neşriyat reyonu kurulmuş… Burada hem Risale-i Nur Külliyatı hem de Yeni Asya Neşriyatın diğer eserleri satışa sunulmuştu… Arzu eden ve satın aldığı kitabı imzalattırmak isteyenlere de programa katılan yazarlar tarafından hizmet veriliyordu…

Mevlid programı vesikasıyla Türkiye’nin her tarafından gelen ehl-i imanın kucaklaşmaları, sarılmaları, hasret gidermeleri ise caminin üç tarafındaki avlularda çok güzel nurani manzaralar teşkil ediyordu… Yaşlı misafirler işte, ”Müfritane irtibat diye buna derler” diyorlardı…

MEVLİDE EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜRLER

Muhteşem ve fevkalâde bir güzellik içerisinde gerçekleştirilen Bediüzzaman Mevlidi programının yapılmasında ve organizasyonunda emeği geçen çalışan, koşan, koşturan ve katkıda bulan herkesi Bursa Yeni Asya Eğitim-Kültür ve Yardımlaşma Derneği yetkililerinin teşekkür etmeleriyle mevlid programı son buldu…

Daha nice Bediüzzaman Mevlidi programlarında buluşmak üzere diyen misafirler gayet memnun, mesrur ve müferrah bir şekilde Bursa Ulucamiinden ayrıldılar.