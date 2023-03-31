Payamlı Sosyal Tesisleri programlar için hazır

İzmir’in Seferihisar ilçesinin Payamlı Köyünde hizmet veren Yeni Asya Vakfı’na ait tesis tamamlandı. Tesislerde okuma programları, toplantılar ve her türlü sosyal faaliyetler yapılabilecek.

RÖPORTAJ: SALİH SÜTÇÜOĞLU - İZMİR

Allah’ın insanlara bahşettiği güzel yerlerden birisi de İzmir’in Seferihisar ilçesinin Payamlı Köyü. Böyle güzel bir beldede Yeni Asya Vakfı’na ait bir tesisin olması bir ayrıcalık olsa gerek. Bu güzel tesisi tanıtmak, daha güzel hizmetlerde kullanmak ve de fiili ve kavli duaya vesile olması dileğiyle bahsedelim dedik.

Payamlı Sosyal Tesisi’nin yapılışından itibaren işin mutfağında olanlardan birisi olarak kendinizi tanıtarak tesisin özelliklerinden bahseder misiniz?

İsmim Bahtiyar Eren. 1953 Ahmetli/Manisa doğumluyum. İstanbul Üniversitesi’nin Jeoloji Yüksek Mühendisliği bölümünü bitirdim. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde çalıştıktan sonra 2018 yılında emekli oldum. İzmir Bornova Yeni Asya okuyucuları olarak, gençlerimizin ve çocuklarımızın okuma programları daha verimli geçmesi için bir yer arayışı içine girdik. Seferihisar ilçesinin Payamlı Mahallesi’nde şehir imarı geçmiş 1079 metrekare olan arsayı aldık. 2009 yılında temeline ilk harcı koyduk. Birkaç yıl içinde kaba inşaatı bitirip 2015 yılı gibi hizmete eksikleriyle beraber hazır hale getirdik. Bina 320 metrekarelik bir alana oturtuldu. Projesinden binanın tamamlamasına kadar bizlere destek olan İnşaat Mühendisi Ömer Faruk Arı kardeşimize teşekkür ediyoruz.

AİLECE KALINABİLİR

Yeni Asya Vakfı Payamlı Sosyal Tesisi’nde zemin katta; 130 metrekare mutfak ve yemek pişirme yeri ile çamaşırhane, soğuk hava deposu, kalorifer yeri ve ardiye deposu bulunur. Birinci katta; kabul salonu, 120 metrekare toplantı salonu, 5 adet normal oda; ikinci katta da 5 adet banyolu ailecek kalınabilecek suit oda, 5 adet normal oda ve 30 metrekare ikinci bir ufak toplantı salonu bulunur. Çatıda, 370 metrekare üstü örtülü esintisi hiçbir zaman bitmeyen teras bulunmaktadır. Binanın yapımında profesyonel olarak davranmaya ve yardım almaya çalıştık. Proje aşamasında Ömer Faruk Arı kardeşimiz Türkiye’deki bu tarz yapıları inceleyerek amacımıza en uygunu belirlemeye çalıştı. Ses sistemini profesyonel bir kişiye yaptırdık. Gelecek yıllardaki su ihtiyacımızı karşılamak için Jeofizik Mühendisi bir kardeşimizden etüt istedik. En son olarak da çevre düzenlemesini İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu peyzaj mimarına yaptırdık.

ANNESİNİN ALTINLARINI HAYIR OLARAK VERDİLER

İnşaat sırasında paylaşacağınız hatıralar var mıdır?

İnşaat hızlı bir şekilde devam ediyordu. Maddi yönden sıkıntıya düşmüştük, kara kara düşünmeye başladık. Bornova’da bir abimizin kayınvalidesi vefat etmişti (Allah rahmet eylesin). Bu ablamız 5 veya 6 Cumhuriyet altını saklamış, kötü günlerde kullanmak için. Sonraki günlerde “annemizin de bu tesiste bir tuğlası olsun” diye bu altınları kullanmamız için bize hayır olarak verdiler. Diğer bir tevafuk; üniversiteden bir arkadaşıma Payamlı’dan bahsedip sıhhi tesisat konusunda yardımcı olabilir misin diye teklifte bulundum. Arkadaşım da “bir markanın bölge bayisini tanıdığını” ve “istediklerinizin adet miktarlarını bana gönderin” dedi. Daha sonra kargo yapıp adresimize gönderdi. Daha bunun gibi çok tevafuklar yaşadık. Böyle güzel niyetlerle yola çıkıldı. Niyet halis olunca neticesi de güzel oluyor.

İZMİR VE MANİSA YENİ ASYA OKUYUCULARI DESTEK OLDU

Yeni Asya Vakfı Payamlı Tesisi’nin yapımında inşaatın mayasını teşkil eden merhum Selahattin Akyıl abinin kardeşinin hayrı olmak üzere, Bornovalı kardeş ve abilerden, İzmir ile Manisa Yeni Asya okuyucularından birçok yardım aldık. Hepsinden Allah razı olsun. Ayrıca bir lira da olsa “bunu Payamlı’da kullanalım” diyerek büyük gayret ve fedakârlık gösteren bacı ve ablalarımızı da unutmamamız lazım.

Bu güzel tesiste bundan sonra ne yapabiliriz?

Yeni Asya Vakfı Payamlı Sosyal Tesisinin 30 Kasım 2022 tarihinde vakfa tapusunu devrettik. Tapu vakfın üstünde olsa da Yeni Asya okuycuları olarak buraya sahip çıkmamız lazım. Tesis, konum olarak ılıman bir iklim kuşağında olduğundan 12 ay kullanılabilir. Tesisin hemen arkası orman. Spor yapılmak isteniyorsa, harika bir yürüyüş parkuru; denize girmek ve yüzmek isteniyorsa üç buçuk dört kilometre sonra Türkiye’nin en güzel sahillerinden biri olan 15 kilometre uzunluğundaki Ürkmez sahiline ulaşıyorsunuz. İmarı dahil, elektriği, kanalizasyonu, suyu ve her yönüyle kanunlara uygun olarak yapılan bu tesisin hak ettiği yerini bulması lazımdır. Okuma programlarımızla, toplantılarımızla, tatillerimizle ve her türlü sosyal faaliyetlerimizle Yeni Asya Payamlı Sosyal Tesisi’ne sahip çıkmalıyız.

EKSİKLERİMİZ ÇOK FAZLA

Tesislerimizde eksiklerimiz var mı?

Bizler Bornova’lı ve İzmir’li olarak elimizden gelen gayreti göstererek oturulabilir bir sosyal tesisi tamamlamaya çalıştık. Ancak eksiklerimiz çok fazla ve tamamlamamız şu anda mümkün değil. Yapılmasını planladıklarımızı şöyle sıralayabiliriz: Zemin katındaki yemek salonunun, yemek pişirme ve yıkama üniteleri yok. Yemek masaları ve sandalyeler eksik. Soğuk hava deposunun yalnız odası var. Kış ayları için lazım olan kalorifer kazanı ve petekleri bulunmamaktadır. Çamaşırlar ev tipi çamaşır makinesi ile yıkanmaktadır. Birinci katta, kabul salonunun, koridorun ve normal odaların halıları eksik. Kabul salonunun resepsiyon ünitesi yapılmalı. Büyük salonda ayaklı klimalar ile projeksiyon makinesi bulunmamaktadır.

Terasa 370 metrekare fayans döşenmeli, ufak bir çay ocağı yapılmalı. 300 metrekareye çatıya güneş panelleriyle kendi tükettiğimiz elektriği üretmeliyiz. 80-100 metre derinliğinde kendi arsamızda su sondajı yaptırıp hidrofor sistemini kurmalıyız. Çevre düzenlemesini projeye uygun olarak projede belirtilen ağaçlar dikilmeli, kamelyalar ve yürüyüş yolları yapılmalı. 100 metre örgülü tel ile çevreyi çevirip bahçenin güvenliği sağlanmalıdır. Gerekirse uydu görüntüleri ve internet bağlantıları gerçekleştirilmelidir.

Herkesi davet ediyoruz

Son olarak ilave etmek istediğiniz bir şey var mıdır?

Yeni Asya Payamlı Sosyal Tesisi’ni inşa ederken ufak tefek sıkıntılarını haricinde zorlanmadan Rabbim tamamlamayı nasip etti. Cenabı Allah’ın inayetini hep hissettik. İşler su gibi akıp gitti. Bu tesisin yapımında emeği geçen, maddi manevi katkıda bulunan başta Bornovalı abi kardeş ve ablalarımız olmak üzere hepsinden ebeden Allah razı olsun.

Sözün özü, böyle güzel bir tesise sahip olmanın şükrünü her daim yapmalıyız. Bu da sahip çıkmaktan geçer. Yani büyükler, küçükler, öğrenciler, tatil yapmak isteyenler, arkadaşıyla akrabasıyla güzel bir çam havası teneffüs etmek için Ege’nin incisi Ürkmez sahilinde denizin nimetlerinden faydalanmak için, daha da önemlisi her türlü hizmet için Yeni Asya Vakfı Payamlı sosyal tesislerine davetlisiniz. Gayret bizden muvaffakiyet Allah’tan vesselam.

(İrtibat için telefon numarası Bahtiyar Eren: 0 545 290 51 52)