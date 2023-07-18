Uludağ’da Nurlu coşku

Bursa Yeni Asya Derneği tarafından her sene tertiplenen Bursa Mezunları ve Aile Pikniği, Uludağ Tuzaklı Köyü piknik alanında coşku içinde gerçekleştirildi.

BURSA / YENİ ASYA - HASAN ÖZGÜNDÜZ Bursa Yeni Asya Derneği tarafından her sene tertiplenen Bursa Mezunları ve Aile Pikniği, Uludağ Tuzaklı Köyü piknik alanında yapıldı. Alanda Yeni Asya Gazetesi dağıtılırken, Yeni Asya Neşriyat’ın kitaplarının yer aldığı kitap sergisi de kuruldu. Bursa merkez ve ilçelerinden, yakın vilayetlerden katılımın yoğun olduğu piknik Ramazan Oruç Hocanın 33.Söz’den yaptığı Risale-i Nur dersiyle başladı. Muhabbet ve çay arasından sonra Dr. Orhan Kaşlıoğlu tarafından uhuvvete dair Risale-i Nur dersi yapıldı. Çay öğlen namazı sonrasında namaz dersini Dr. İsmail Uzun 16. Mektup’tan yaptı. Ders sonrası Yeni Asya Derneği tarafından; aşçı Davut Oruçoğlu’na hazırlatılan yemek ikramı; gayretli gençlerin oluşturduğu servis zinciriyle yapıldı. Haşir dersi Bir saatlik ara sonrasında çay ikramı yapıldı. Çayın ardından dördüncü Risale-i Nur dersini Haşir Risalesinden Dr. Şemsettin Kurutulmuşlar yaptı. Genel olarak piknik, birlik-beraberlik, uhuvvet, tesanüd, hasret giderme ve kucaklaşma çoşkusu ve memnuniyeti içerisinde, sükunetle gerçekleştirilmiş oldu. İl Sekreter Rifat Okyay bütün katılımcılara, emeği ve hizmeti geçen herkese teşekkür ederek seneye de herkesi bekliyoruz diyerek, piknik programını sona erdirdi. Piknik bitişi ise Özcan Alkış hocaefendinin Kur’an tilavetiyle oldu.

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