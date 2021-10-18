Van’da Bediüzzaman Külliyesinin temeli atıldı

SERHAD ŞEHRİ VAN’DA YAPILACAK “BEDİÜZZAMAN KÜLLİYESİ”NİN TEMELİ DUÂLARLA ATILDI.

HABER: YENİ ASYA - VAN

“SERHAD ŞEHRİ” namlı bu güzel şehirde, uzun süredir ihtiyaç duyulan hizmet külliyesinin temel atıldı. Asırlara uzanan tarihi, Van Gölü, Erek Dağı ile renkli coğrafyası! Meşhur “Van Kahvaltısı”, Fıtri yiyecekler alanında en başta otlu peyniri, dünyaca meşhur Van Kedisi cinsi ile meşhur şehrimiz Risale-i Nur hizmetleri bakımından önemli bir yere sahip olan Van’da yapılacak külliye, Van ve bölgede heyecana vesile oldu.

Bediüzzaman, eserlerinden Van’dan bahsederken şöyle demişti: “Sizler benim için çok ehemmiyetlisiniz. ‘Sıddık-ı vefiy bu zamanda yoktur’ diyenlere karşı sizleri gösteriyorum. Yirmi sene Van’da geçirdiğim hayat-ı ilmiye benim için Van çok kıymettardır. Lillâhilhamd, sizler o kıymettarlığı gösterdiniz. Ve Van’a karşı şedid hissiyatıma tam mukabele ediyorsunuz.” (Barla Lâhikası, s. 86)

BEDİÜZZAMAN’IN EN BÜYÜK HAYALLERİNDEN BİRİSİ

Bediüzzaman Külliyesinin, geçen asrın başında temeli atılıp, çeşitli sebeblerden dolayı atıl kalan “Medresetüzzehra Projesi”nin bir şubesi olması temenni edildi.

Bediüzzaman Külliyesi’nin yapılmasına öncülük eden müteşebbis heyet üyeleri şöyle konuştu: “Külliyenin yapılabilmesi için gece gündüz demeden çalışan Van Yeni Asya okuyucuları ve Yeni Asya Van Temsilciliği yoğun bir çalışma yürütüyor. Temel atma progrmına Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu ve Yeni Asya Vakfı Mütevelli Heyetinden bir grup da katıldı.

YENİ ASYA VAN BEDİÜZZAMAN KÜLLİYESİNİN TEMEL ATMA TÖRENİ manası itibarıyla manevî yönden Nur Hizmetleri, bu ülke ve de insanlık için çok derin manaları ve hayalleri çağrıştırıyor.

Hayaller geçen asrın başındaki çileli, zor, anlaşılması güç şartlardaki Erek Dağı ve Akdamar Adasındaki Bediüzzaman’ın elli gençle dünyaya İslâmî anlatma hedefini hatırlatıyor.

Osmanlı payitahtına kadar gelip her şeyini hazırlayıp padişaha sunduğu “MEDRESETTÜZZEHRA PROJESİ İLE İTTİHAD-I İSLÂMA“ gidecek o muhteşem ve büyük hayalleri çağrıştıran bir hizmeti bu vesileyle yeniden hatırlamış olmak bile bir hayalin tatlı meyvesidir.”

VAN KÜLLİYESİ HAKKINDA KISA BİLGİ

2019 Yılında Antalya’da yapılan bir okuma programında bir kıvılcımla başlayan, “YENİ ASYA VAN BEDİÜZZAMAN KÜLLİYESİ PROJESİ” kısa bir zamanda şahs-ı manevinin candan ve gönülden destek ve teşvikiyle Van merkezinde 2020 yılında arsa alımı ile başladı. Arsa, Üstad Bediüzzaman’ın hayatında çok önemli yeri olan Van ili sınırları içerisindeki Çoranavis Köyü ve Erek Dağı yolu üzerinde, Van merkezinde, 872 m2 üzerine toplam beş katlı 1800 m2 kapalı alana yerleşecek bir külliye olacak.

Bodrum katta binanın mecburi ihtiyaçları, kiler ve mutfak olarak kullanacak şekilde planlanmış. Birinci kat; hanımlar için misafirhane ve ders salonu şeklinde projelendirilmiştir.

İki kat, Barla Yeni Asya Sosyal Tesisleri örnek alınarak planlanmış. Nur menzillerini gezmeye gelenler için konaklama, misafirhane olarak planlanmış durumda. En üst kat, genel ders salonu olarak projede yer almış.

Van Yeni Asya Temsilcisi Ahmet Yaprak da Bediüzzaman Külliyesi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Temel atma faaliyeti ve hizmeti için bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Yeni Asa Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yeni Asya Vakfı Mütevelli Heyetinin muhterem üyelerine bize gösterdikleri her türlü yardım, destek, duâ ve dâvetimize de yoğun gündemlerine rağmen iştirak etmeleri bizleri son derece memnun etmiştir. Allah hepsinden ebeden razı olsun. Bu arada bu proje konusunda işin uzmanları ve ülke genelindeki külliye örneklerinden istifade edildi. Bize ilgi gösterip yardım ve duâda bulunan himmetlerini esirgemeyen herkese en kalbi hislerimizle şükranlarımızı sunuyoruz. Bir vefa borcumuz da, yurt dışı temsilcileri, başta Avustralya Nur Vakfı ve Avrupa Nur Cemaati mensuplarınadır. Onların da büyük destek ve yardımlarını gördük. Hepsine şükranlarımızı sunuyoruz”