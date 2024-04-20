Zübeyir Gündüzalp için mevlid okutuldu

Geleneksel hale gelen "Zübeyir Gündüzalp Mevlidi" 20 Nisan Cumartasi günü Karaman'ın Ermenek ilçesinde okutuldu.

Başta Efendimiz Hz. Muhammed (ASM) olmak üzere Peygamberlerin, Ashab-ı Kiramının, Evliyaların, Şehitlerimizin bütün Ehl-i İmanın, Bediüzzaman Said Nursi'nin, hususan "kâinata değişmem" dediği talebesi Zübeyir Gündüzalp'in, vakıf yöneticilerinden Hurşit Akpınar, Hakkı Polat, Haydar Açıkbaş ve Haydar Gündüzalp'in ruhlarına ithaf edilmek üzere Hatm-i Kur'an ve Mevlid-i Şerif okutuldu. Vakıf başkanı Hayrettin Yıldız, yaptığı açıklamada "Her yıl nisan ayında yaptığımız mevlüt programını bu sene 20 Nisan'da okutmak nasip oldu" dedi. Kaynaşmaya vesile olan mevlide, çevre il ve ilçelerden yoğun katılım oldu.

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