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‘Ahlâk’sız olmaz! - Genç Yorum dergisinin Temmuz sayısı yine dopdolu

02 Temmuz 2022, Cumartesi 00:44
Genç Yorum dergisi Temmuz 2022 sayısında yine çok çarpıcı bir konuyu ele alıyor. Ahlak konulu kapak yazılarının yanında diğer köşeleriyle Genç Yorum dergisi okuyucularıyla buluşuyor.

Bediüzzamanın, 1940’lı yıllarda talebelerine yazdığı bir mektupta dikkat çektiği ve “Ye’cüc ve Me’cüc’den daha müthiş olarak ahlâkta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor” diye ifade ettiği bir tespitten yola çıkan Genç Yorum dergisi bu ayki kapağında günümüzde iyice şiddetlenen ahlâkî bozulmanın sebep ve çarelerine yer veriyor.

Kapak konusuyla ilgili kapak yazılarının yanında diğer köşeleriyle birlikte Genç Yorum dergisi okurlarıyla buluşuyor. Bu ayki sayıda; Mahmut Cemal Çakır, olumsuz haberlerden beslenen günümüz medyasının aksine olumlu ve ümit verici haberleri gündeme taşıyor. Said Balpetek, Amerikan Tavukları köşesindeki yazısında Bluetooth teknolojisinin ortaya çıkışının ilginç hikâyesini bizlere aktarıyor. M. İsmail Tezer’in bu zamanda imanı, ahlâkı ve hayatı hedef alarak perde altında ifsada çalışan komitelere karşı Bediüzzaman’ın, sedd-i Kur’anî oluşturmasından bahsediliyor. Feyza Yılmaz, ahlâkî olanın aynı zamanda insanî ve fıtrî olduğuna dikkat çekiyor.

Kavramlar ve ahlak

M. Said Zeki yazısında ahlâk, hürriyet, demokrasi gibi kavramların içlerinin boşaltılmaya çalışıldığına dikkat çekiliyor. Mustafa Gönüllü, özellikle genç ve çocukların ahlâkını bozmak için kullanılan metotlardan bahsediyor. İbrahim Özdabak her zamanki gibi tefekküre sevkeden çizgisiyle bu ayki sayıda yer alıyor. Emine Bakırlıoğlu, bir ülkenin siyasetinin o toplumun aynası olması gerçeğine dikkat çekiyor. Musa Sağıç, eğitim sisteminin ahlâk bilgisi ve şuuru verebilmekteki eksikliğinden ve bunun Z kuşağı üzerindeki etkilerinden bahsediyor. Zülal Destancı, ahlâk kelimesinin ayrıntılı bir şekilde kökeni incelenerek ahlâk üzerine çeşitli sorulara cevaplar veriliyor. Sena Doğruer, insanın en temel vazifelerinden birinin ahlâkını güzelleştirmek olduğuna dikkat çekiyor. Cenk Çalık, hamamları farklı bir bakış açısıyla ele alıyor. Emine Sultan Çakır, Mihrabad Korusu’nu anlatıyor. Süeda Yaşar, ”Şeffaflık Toplumu” isimli kitabı tanıtmış. Genç Yorum’un dikkat çeken diğer köşelerini ise dergimizden okuyabilirsiniz.

HABER: SÜEDA YAŞAR - İSTANBUL

Okunma Sayısı: 128
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