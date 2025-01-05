Can alıcı sorulara can verici cevaplar... Genç Yorum Dergisi Ocak sayısı çıktı

Genç Yorum Dergisi’nin Ocak 2025 sayısı birbirinden dikkat çekici yazıları ile okuyucularının karşısına çıkıyor.

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Düşünce tarihi bir saray olsaydı her hâlde girişinde ‘’Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun ve burada vazifen ne?’’ yazıyor olurdu. Daha sonra bu soruya cevap olan her şey de o sarayın içini tefriş ederdi. İyisiyle kötüsüyle... Mesele iyisini seçebilmekte...

Hepimizin mâlumu bir şeyi de hatırlatmadan bu ay sizleri Genç Yorum’da neler beklediğine geçmek istemem: ‘’Çok silik söz ticarette geziyor.’’

Evet maalesef öyle...

Fakat ‘Mihenge Vurmadan Almayanlar Klubü’nün sponsorluğunda hazırlanan Ocak 2025 Genç Yorum sayısı neyse ki sizlerle!

•Haber – Yorum’da Ömer Şenöz, sizler için medyadan göze çarpan haberleri yorumluyor.

•Kapak yazılarımıza gelince;

Bahadır Yılmaz, ‘Din ve bilim: Hakikatin iki kanadı’ adlı yazısında İslam medeniyetinin Orta Çağ karanlıklarından nasıl sıyrıldığını anlatıyor.

Abdurrahman Aydın, ‘Mezhep ve ihtilafların sebep ve hikmetleri’ni âyetlerden, hadislerden örnekler vererek açıklıyor.

M. İsmail Tezer ise hepimizin aklına gelen bir soruya cevap arıyor: ‘’Allah Filistinlilere neden yardım etmiyor?’’

Metin Şencan, bir başka sorunun peşinde: ‘’Allah bizim yapacağımız şeyleri biliyorsa bizim seçme hakkımız kaybolmuyor mu?’’ Kader Risalesi’nin harika bir hülasası, şerhi olarak fiillerimizi ve onları nasıl tarif, tasnif ettiğimizi meseleye hâkim bir üslupla açıklıyor.

Sena Doğruer, ‘Hediye’ diyerek Mir’ac mu’cizesinin nasıl bir rahmet olduğunu hatırlatıyor.

Cenk Çalık ise nereden gelip nereye gideceğimizin ve burada ne yapacağımızın kapısını aralıyor.

•Ekibimizin Favorileri’nde bu ay konuk İntörn Doktor Süeda Yaşar. Okuduğu kitapları, hobilerini ve alışkanlıklarını Genç Yorum okuyucularıyla paylaşıyor.

•Eskimez Yazı’da Emine Sultan Çakır, artık omuzlarına yüklenen yeni sorumluluklardan bahsediyor.

•Seans Arası’nda ise Şeyda Sultan Zengin ‘’İradeni iradeli kullan’’ başlığıyla bizleri ikaz ediyor. Bir metafor eşliğinde dağ evliyasının, şehir evliyasından bir cihette daha evlâ olabileceğini

•Farklı Yorum, bu ay Orhan Ali Yılmaz’ı ağırlıyor.

•Okur Yazar’da Feyzanur Elif Okur; sosyal medyanın moda tabularını yıkarak modern Cahiliye Devrini gözler önüne seriyor.

•Genç Gündem’de; Ayşe Nur Sözeri, Suriye meselesini ele alıyor.

•Bu ayki şiirimiz, İbrahim Yasir Teğiş’ten: Hicran. Bir daha...

•Foto Yorum köşesi ise her zamanki gibi Erhan Akkaya’nın editörlüğünde sizlerden gelen fotoğraflarla tefekkür turuna çıkarıyor.

•Keçeli’nin Kitaplığı’nda bu ay Süeda Yaşar, ‘’Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslâm’a Daveti’’ni tanıtıyor.

•Vee Ali Hakkoymaz’dan Keyfince Lügat ve Caner Kut’tan Zihnin Çarkları...

Genç Yorum’un Ocak 2025 sayısı bu daha fazlası ile okuyucuları ile buluştu.

Haber: Ekrem Dombaloğlu