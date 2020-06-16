Nefes, hayat demektir. Beden ve zihin arasındaki önemli bir köprüdür. Hayatımızı farkında yaşamak için ilk önce nefesimizin farkına varmalıyız. Farkında nefes sağlık, canlılık ve mutluluk getirir. Farkında nefes eğitimleri veren Buteyko Nefes Eğitmeni Ayça Özdem Kurt, doğru nefes almanın yollarını gösterdi.

RÖPORTAJ: Kübra Örnek Korkmaz

kubraornek@yeniasya.com.tr

Nefes almak hayatımızı büyük ölçüde etkiliyor. Ama doğru nefes alıyor muyuz acaba? Doğru ve farkında nefes almak ne kadar önemli?

Doğru nefes almak en başta insanın sağlığı için çok çok önemli. Araştırmalar insanların % 90’ının yanlış nefes aldığını gösteriyor yani maalesef doğru nefes almıyoruz.

Nefes hakkında doğru bilinen yanlışlar nelerdir?

Çok genel olarak gündelik (7/24) nefes alışkanlıklarından konuşacak olursak: Birinci yanlış, burundan al ağızdan ver. İkinci yanlış, ne kadar çok nefes alırsam o kadar iyi. Üçüncü yanlış ise, ağızdan nefes almak kötü değildir.

İnsanların yüzde 90’ı yanlış nefes alıyor diyorsunuz. Bunu en aza indirgemek için ne tavsiye edersiniz?

Öncelikle bir farkındalık oluşturmak gerekiyor: nefes burundan alınmalı ve burundan verilmeli. Burunun içinde eşsiz bir laboratuvar var: burun nefes almak için, ağzı yemek yemek ve konuşmak için yaratılmış.

İkincisi, normal şartlarda dakikada 12-13 nefes yeterli olmalıdır. Dakikada aldığımız nefes sayısını aşağıya çekmek için egzersiz yapmalıyız.

Üçüncüsü uyurken, dinlenirken, hareket ederken yine gündelik nefesimizde mutlaka burundan nefes almalıyız, ağzımız kapalı olmalı.

Koronavirüsün de nefes darlığı ile akciğerleri etkilediği biliniyor. Bu süreçte doğru nefesin etkisi ne kadar olur?

Nefes darlığı çeken kişilerin mutlaka bir doktor ile görüşmesini öncelikle tavsiye ediyorum. Sadece koronavirüs değil, nefes darlığının farklı bir sürü sebebi olabilir. Eğer doktor ile görüşülmüş ise, farklı bir rahatsızlık yok ise, nefes egzersizleri ile nefes darlığını azaltmak mümkün. Bunun için dakikada aldığımız nefesin adedini 6’ ya düşürmek ve nefes sakin ve eforsuz almak gerekli. Egzersiz olarak; günde 3 kere 5 dakika yapılması çok iyi olur: Burundan 4 sn de alıp, 1 sn bekleyip, burundan 5 sn de vererek yapılmalı... Alınan nefes sakin, yumuşak ve eforsuz olmalı.

Bilinçli nefes tutmanın vücuda ne gibi faydaları olabilir?

Bilinçli nefes tuttuğumuzda karbondioksit toleransımızı arttırmış oluruz. Bu ne demek: çok sık acıkmamak için diyet yapmak gibi bir şey. Çok sık nefes aldığımızda, oksijen alırız ama önemli bir şey kaybederiz: karbondioksit! Kandaki oksijen ancak bir kısım karbondioksit varlığında dağılabiliyor. Ayrıca karbondioksitin kan damar açma, akciğeri onarma görevleri var. Nefes tuttuğumuzda karbondioksite bu görevleri yapmak için imkan tanımış oluyoruz. Ayrıca bilinçli nefes tuttuğumuzda, akciğerdeki kan havalanır. Karbondioksitin zihni sakinleştirme özelliği de var.. Bunu nasıl yapacağız: normal bir nefes al - ver ve tut 1-2-3-4-5 sn tutucağız. Sonra 2 nefes normal nefes alarak dinleneceğiz ve tekrar tutma egzersizi yapılacak. Bu akciğer kısıtlayıcı hastalıkları ve Tip 1-2 diyabet hastalığı olanların bilinçli yapmasının tavsiye ederiz.

Buteyko egzersiz nedir, nefes almada ne gibi katkıları oluyor?

Buteyko egzersizleri, karbondioksit toleransını yukarı çıkartmak ve tolere edilebilir bir hava açlığı üretmek üzerine olan egzersizlerdir. Bir nevi hava diyeti yaptırtır.

Not: Bizim Aile dergisi Haziran sayısından alınmıştır.