GENÇLERİN YÜZDE 79’U TÜRKİYE’DE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR VE SOSYAL MEDYADA TEDİRGİN.

EĞİTİM, SAĞLIK, YARGIDA EŞİTLİK YOK

BUPAR Araştırma'nın Z kuşağına yönelik olarak yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre, gençlerin yüzde 85’i eğitimde, yüzde 79’u sağlıkta, yüzde 85’i yargıda eşitlik olmadığına inanıyor. Yüzde 81’i yoksulluk ve açlık sınırı altındaki hanelerde yaşıyor.

TÜRKİYE’DE İNTERNET PAHALI

Gençlerin yüzde 70’i, sosyal medyadaki paylaşımlarından korkuyor, çekiniyor, kaygı duyuyor. Yüzde 87’si Türkiye’deki internet kullanımını pahalı buluyor. Yüzde 72.3’ü “Fırsatım olsa başka bir ülkede üniversiteye giderim” diyor.

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Gençler: Basın özgür değil

BUPAR Araştırma’nın Z kuşağına ilişkin araştırması, gençlerin yüzde 79’unun Türkiye’de basının hür olduğunu düşünmediğini ortaya koydu.

BUPAR Araştırma, siyasetçilerin de gündeminde olan “Z kuşağı”na ilişkin kapsamlı bir araştırma yaptı. Araştırma, 10-13 Şubat tarihlerinde, İstanbul, Ankara ve İzmir’de, 15-24 yaş arası 1512 gençle yüz yüze görüşülerek yapıldı. Z kuşağının, sosyoekonomik ve sosyopolitik durumunu, Türkiye’nin güncel sorunlarına bakışını ve gelecekten beklentilerini ihtiva eden araştırmanın sonuçları dikkat çekti. Gençlere göre, ülkenin en temel sorunları arasında “ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı” geliyor. “Türkiye’nin sorunları nelerdir” sorusuna gençlerin yüzde 71.6’sı “Ekonomi, zamlar, doların yükselmesi” cevabını verirken, yüzde 12’si “eğitim sistemi”, yüzde 7.5’i “adaletsizlikler”, yüzde 6.1’i ise “Ülke yönetimi - Recep Tayyip Erdoğan” dedi.

Fırsat eşitliği yok

Araştırmaya göre, gençlerin yüzde 85’i eğitimde fırsat eşitliği olmadığına, yüzde 79’u sağlıkta fırsat eşitliği olmadığına, yüzde 85’i yargıda eşitlik olmadığına inanıyor. Yüzde 79’u ise Türkiye’de basının hür olduğunu düşünmüyor. Gazete Duvar’ın haberine göre gençler, ekonomiyi eleştirdiklerinde aldıkları “Telefonunu göster” cevabını da haksız buluyor. Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 74.8’i ise “Sahip olduğunuz telefonun fiyatı ile yaşam koşulları arasında bir ilişki var mı?” sorusuna, “Hayır. Ekonomik durumu iyi olmayanlar da şartlarını zorlayarak mecburen son model almaya çalışıyorlar çünkü bu bir ihtiyaç” karşılığını verdi.

Başka ülkede okumak istiyorlar

Araştırmada, “Bir gün içerisinde arkadaşlarınız ile aranızda en çok hangi konuları konuşuyorsunuz” sorusuna verilen cevap yine ekonomik krizin göstergesi oldu. Gençlerin yüzde 38.7’si bu soruya “ekonomi, zamlar, geçim sıkıntısı” cevabını verirken, yüzde 21.7’si “eğitim, okul, dersler, üniversite”, yüzde 14.5’i “siyaset”, yüzde 13.8 ise “gelecek ve iş hayatı” konularında konuştuklarını söyledi. Araştırmaya göre; Türkiye’deki gençlerin yüzde 81’i yoksulluk ve açlık sınırı altındaki hanelerde yaşıyor. Yüzde 72.3’ü “fırsatım olsa başka bir ülkede üniversiteye” giderim diyor. Gençlerin yüzde 70’i, sosyal medyadaki paylaşımlarından “korkuyor, çekiniyor, kaygı duyuyor.” Yüzde 87’si ise Türkiye’deki internet kullanımını pahalı buluyor. Araştırmaya göre gençlerin yüzde 92.8’i akıllı telefonu, “doğal bir ihtiyaç, günümüzün zorunlu bir gereksinimi” olarak görüyor.

Haber Merkezi