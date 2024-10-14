Gençler ‘Cennet Bahçesi’nde buluştu

Adana genç Yeni Asya okuyucuları Barla gezisi düzenlediler. Gençler, Barla’da kaldıkları süre boyunca sabah kahvaltılarını, 28. Söz’ün telif edildiği Sıddık Süleyman’ın ‘Cennet Bahçesi’nde yaptılar.

HABER: Tarık Ensar DURMUŞ, Mustafa KILIÇ, Oktay TULTAR

Adana’dan Yola Çıkış

23 Ağustos 2024 tarihinde Adana Yeni Asya genç okuyucuları, heyecanla yola çıkarak ilk durakları olan Nevşehir’e ulaştı. Bu ziyaret, manevî bir yolculuğun başlangıcı oldu.

Nevşehir’de Samimi Karşılanma

Nevşehir dershanesine varan gençler, buradaki Yeni Asya okuyucuları tarafından içtenlikle karşılandı. Gençler, bu sıcak karşılamanın ardından abilerle tanışarak dersler okudular, hatıralar dinlediler ve birlikte oyunlar oynadılar. Nevşehir’de, Güvercinlik Vadisi, Uçhisar, Ortahisar ve Başhisar gibi tarihî ve turistik yerleri gezme fırsatı buldular.

Son olarak Göreme’deki Yeni Asya mağara dershanesini ziyaret ederek ders okuyup, Nevşehir gezisini tamamladılar.

Konya’ya Gece Yolculuğu

Nevşehir’deki programlarını tamamlayan gençler, geceyi geçirecekleri Konya’ya doğru dualar, dersler ve ilâhîler eşliğinde yola çıktılar. Yolculuk boyunca manevî bir atmosfer içinde ilerleyen gençler, Konya Yeni Asya dershanesi’ne ulaştıklarında burada da büyük bir samimiyetle karşılandılar.

Barla’ya Doğru

Ertesi gün sabah namazından sonra genç okuyucular, Barla Yeni Asya Sosyal Tesisleri’ne doğru yeniden yola koyuldular. Barla’ya vardıklarında, Nevşehir ve Konya’da karşılaştıkları sıcak ve samimî karşılamayı burada da yaşadılar.

Cennet Bahçesi’nde Kahvaltılar

Gençler, Barla’da kaldıkları süre boyunca sabah kahvaltılarını, 28. Söz’ün telif edildiği Sıddık Süleyman’ın ‘Cennet Bahçesi’nde yaptılar. Bu bahçede, âdeta dünya hayatında Cenneti yaşarcasına huzur dolu anlar geçirdiler.

Barla’daki Ziyaretler ve Günlük Dersler

Barla’da günlük okumalarının ardından, Bediüzzaman Hazretlerinin evini ziyaret ettiler.

Mus Mescidi’nde öğle namazını kılıp, Çam Dağı’na çıkarak burada ders yapmayı ihmal etmediler. Günlük programlarını cemaatle namaz, tesbihat, namaz dersleri, müzakereli dersler ve ezberlerle dolu dolu geçirdiler. Günün sonunda ise ilmihal dersinin ardından topluca ilâhîler söyleyerek manevî bir atmosferde programlarını tamamladılar.

Programın Sonu ve Gençlerin Duyguları

Programın sonunda genç okuyucular, gönülleri buruk ama manevî olarak huzurlu bir şekilde bu anlamlı yolculuğu tamamladılar. Programın bitmesini istemeyen gençler, yaşadıkları bu manevî tecrübeden büyük bir memnuniyetle ayrıldılar. Program sonrası gençlerin görüşleri ise şöyle:

Oktay TULTAR (Yaş: 23)

Barla programı, uzun zamandır gönlümde arzuladığım bir etkinlikti. Bu programın düzenlenmiş olması ve Barla’da konaklayabilmemiz bizi derinden mesrur etti. Zira burada kazandığım manevî değerler, dünya nimetlerine bedel oldu. Orada her an Üstad’ımın ruhaniyetini yanıbaşımda hissettim ve kalbim huzur buldu. Barla’ya ayak bastığım andan itibaren gönlüm, oradan hiç ayrılmamak ve daima o mübarek beldede kalmak arzusu ile doldu. Bu hayırlı hizmette emeği geçen herkesten Cenab-ı Hak razı olsun.

Ali KAYADİBİ (Yaş: 16)

Programa dair hislerim, öncesinde Barla gibi manevî anlamda benim için çok önemli bir yerde bulunacak olmanın heyecanıyla doluydu. Üstad’ın izlerini taşıyan bu yerde olmak, bana derin bir manevî huzur ve aynı zamanda büyük bir sorumluluk hissi verdi. Program boyunca yaşatılan manevî atmosfer, bu hislerimi tam anlamıyla pekiştirdi. Program sonrasında ise iman ve hizmet bilinciyle dolmuş olarak ayrıldım.

Burhan ACAR (Yaş: 27)

Günler öncesinden Barla gezi ve okuma programının haberini aldığımda, manevî bir heyecan ve yoğun bir duygu seli yaşadım. Aziz Üstadım’ın yaşadığı, yürüdüğü yerlere gitmenin heyecanı sardı beni. Rabb’im, bu hizmette emeği geçen abilerimden ve kardeşlerimden ebeden razı olsun. Konya, Nevşehir, Isparta ve Barla arasında gerçekleştirdiğimiz bu okuma ve gezi programı çok güzeldi. Beş gün boyunca sürekli olarak namazlarımızı cemaatle kıldık, namaz tesbihatlarını birlikte yaptık; bu da üzerimde derin bir manevî etki bıraktı.

Mehmet Said Ceylan (Yaş :15)

Program öncesinde Barla’ya gitmek için çok heyecanlıydım, çünkü Üstad’ın evine gidip onunla yakın olma fırsatını yakalayacaktık. Bu düşünce beni gerçekten çok heyecanlandırıyordu. Oraya vardığımızda, Cennet Bahçesi’ni ve Üstad’ın evini görmek beni tarifsiz bir mutluluğa boğdu. Bununla da kalmayıp orada ders yapma imkânı bulduğum için ayrıca çok mutluydum. O anlarda keşke ömür boyu Üstad’ın yanında kalabilseydim diye düşündüm. Program boyunca birçok ders yaptık. Çünkü Risale-i Nur, tüm sorulara cevap veren bir hazine gibi. Yeni Asya Tesisleri’ni de çok beğendim, özellikle Cennet Bahçesi’ne bu kadar yakın olması ayrı bir güzellik katıyordu. İnşallah yolum bir kez daha Barla’ya düşer.

Mustafa Kılıç (Yaş :23)

Bu yıl Barla programı benim için âdeta bir dönüm noktası oldu. Barla’nın o eşsiz insanları, muhteşem doğası ve Üstad Bediüzzaman’ın bıraktığı izler, beni derinden etkiledi. Orada yapılan okumalar ve dersler, her zamankinden çok daha farklı ve derin bir anlam kazandı. Belki de bu programın birlik ve beraberlik içinde gerçekleşmesi, Üstad’ın dostlarıyla kurduğu manevî bağa benzerlik gösterdiği için Allah, feyzimizi ziyadeleştirdi. Hangi açıdan bakarsak bakalım, böyle bir tesisin, cemaatin ve dostluğun ne kadar elzem olduğunu daha da iyi anladık.

Hamza Said ÜNAL (Yaş: 15)

Program gerçekten harikaydı ve yenilenmiş haliyle Yeni Asya Barla Tesisleri’ni görmek büyük bir mutluluktu. İnşallah böyle programlar tekrar düzenlenir. Orada geçirdiğimiz hafta son derece verimliydi; sıcak ve samimî abiler her konuda bize destek oldular. Hepsinden Allah razı olsun. Allah herkese bu güzel mekâna gelmeyi nasip etsin.

Hasancan MARAŞLIOĞLU (Yaş: 19)

Maneviyatın ön planda olduğu bu geziye çıkmadan önce çok heyecanlı ve istekliydim, âdeta Simyacı’nın ana karakteri gibi daha iyi bir yol arayışında olan biriydim. Bu gezi için kuzenimin düğününe bile gitmedim. Arkadaşlıklar, okumalar ve insanlara bakış açım gibi birçok şey değişti. Öğrenmeye ve bilgiye aşık biri olarak o kadar çok şey öğrendim ve deneyimledim ki… Cennet Bahçesi, Üstad’ın evi, mağara sohbet yeri gibi birçok yeri gezdik. Bu deneyimlerden en çok hoşuma gideni Barla macerası oldu. Hem manevî atmosferi, hem insanları hem de ortamıyla her şeyiyle çok farklıydı. Âdeta Risale-i Nur’un nuru o yere vurmuştu. Üstad’ın mücadelesini dinledikçe, verdiği emekleri gördükçe insan, kendi yaptıklarının ne kadar yetersiz olduğunu anlıyor. Daha çok çalışması, daha çok sevmesi ve ders çıkarması gerektiğini fark ediyor.

Kaldığımız Yeni Asya Tesisleri de güzelliğiyle harika zamanlar geçirmemizi sağladı; temizliği, ferahlığı ve kalan insanların sıcaklığı beklediğimin çok üstündeydi. İnşallah bir daha gitmek nasip olur. Oradan ayrılmak istemedim; âdeta oraya bağlandım. Adana’ya dönerken çıkardığım en önemli ders galiba “Birlik olmak, bir olmak ve hakkı savunmak” oldu. Bir olmanın önemini hiç bu kadar derinlemesine özümsememiş ve sevmemiştim.

Sonuç olarak sağ salim Adana’ya döndük, ama asıl sınav şimdi başlıyor… Kendi nefsimizle olan sınav.

Ali KEREM (Yaş: 14)

Barla’daki okuma programına ilk defa katıldım ve çok güzel, dolu dolu geçen bir deneyim yaşadım. Tesislerdeki manevî atmosfer, Risale-i Nur’a olan yakınlığımı artırdı.

Programın en sevdiğim kısmı, Üstad’ın evinde ders yaptığımız anlardı; bu beni gerçekten çok etkiledi. Bizimle ilgilenen tüm abilerden Allah razı olsun, hepsine teşekkür ederim.