Gençler geleceğini yurt dışında görüyor

Demokrat Sendikalar Konfederasyonu (DESKON) Genel Başkanı Gürkan Avcı, gençlerin büyük bir çoğunluğu Türkiye`deki çalışma ve hayat şartlarını ve hayat kalitesini düşük bulduğu için geleceğini yurtdışında gördüğünü söyledi.

MEHMET KARA - ANKARA

Demokrat Sendikalar Konfederasyonu (DESKON) Genel Başkanı Gürkan Avcı, gençlerin yurtdışında yaşamak istemelerinin nedenlerinin, ekonomide yaşanan belirsizlik, gelir ve vergi dağılımındaki adaletsizlik ve uçurum, düşük ücret uygulaması, işsizlik, adaletsizlik, eşitsizlik, gelecek kaygısı, bürokratik uygulamalar, milli eğitim-dış politika ve yükseköğrenimde ulusal strateji ve politika eksikliği ile devlete ve geleceklerine yönelik güvensizlik gibi faktörler yer aldığını belirterek, “Yapılan araştırmaya göre gençlerimizin yüzde 58`i yurtdışında yaşamak isterken, yüzde 35`i ev, araba alacak ve iş kuracak kadar para kazanıp geri dönmek istediğini bildiriyor. Türk gençleri tarafından en çok tercih edilen ülkelerin başında ise AB, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve ABD geliyor” dedi. Gençlerin Türkiye’de değer üreten bireylere toplum ve devlet olarak önem verilmediğinden şikayetçi olduğunu vurgulayan Avcı, gençlerin kamusal ve toplumsal baskı, tutuculuk ve hoşgörüsüzlükten rahatsız olduğunu söyledi.

BEYİN GÖÇÜ ARTARAK DEVAM EDİYOR

BM, OECD ve Dünya Bankası’nın verilerine göre Türkiye’den 18-45 yaş arasındaki beyin göçü her yıl artarak devam ettiğini bildiren Gürkan Avcı, “Beyin göçünün büyük bir bölümünü Türkiye’den yüksek öğrenim için yurtdışına giden ve eğitimden sonra bu ülkelerde kalan öğrenciler oluşturuyor. Yeni Zelanda, Avustralya, ABD ve AB ülkelerine vatandaşlık başvurusu kabul edilen on binlerce yüksek eğitim almış gencimizde bulunuyor” dedi.

Avcı şu değerlendirmelerde bulundu: “Gençlerin yüzde 85`i yurtdışında yaşayan arkadaşlarının bu ülkeler hakkında anlattıkları, yüzde 73`ü çok daha özgür bir şekilde yaşama fırsatı bulabileceği düşüncesi, yüzde 73`ü, yurtdışı eğitiminin Türkiye`ye geri dönüldüğünde büyük avantaj taşıyacağı düşüncesi, yüzde 38`i kendi ayaklarının üzerinde durma isteği, yüzde 79`u yurtdışında yaşam kalitesinin yüksek olması, yüzde 81`i yurtdışında eğitimde fırsat eşitliğinin olması, yüzde 75`i de yurtdışında yükseköğrenimin sınavsız olması nedenlerinden dolayı yurtdışına gitmek ve yaşamak istediklerini belirtiyorlar. Bir bölümü ise yurtdışına gitme isteğini bir an önce iş hayatına atılma fırsatına bağlıyor.”

Çareyi yurtdışında arıyorlar

Toplumsal ve kamusal alanda yaşanan baskı ve zorlukların da gençlerin çareyi yurtdışında aramalarına neden olduğunu da söyleyen Avcı, “Devlete ve yöneticilere ve dahi muhalefete güven duymayan, itimat ve itibar etmeyen gençliğimizin oranının bir an önce önlem alınmasını gerektirecek düzeyde tehlike arz ettiği ortadadır. Yurtdışında milyonlarca nüfusu ve nitelikli diasporası bulunan Türkiye tersine beyin göçünü konuşup tartışması ve hayata geçirmesi gerekirken halen gençlerini bir bir batı ülkelerine kaptırıyor” değerlendirmesinde bulundu.